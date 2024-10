Bruxelles ne considère pas Belgrade comme un véritable partenaire, a déclaré le vice-Premier ministre Aleksandar Vulin

L’UE a formulé des exigences de plus en plus sévères envers la Serbie et n’a proposé en échange aucun progrès vers l’adhésion, et Belgrade le fera. « explorer » la possibilité de rejoindre le groupe non occidental, a déclaré le vice-Premier ministre Aleksandar Vulin.

La Serbie a demandé à rejoindre l’Union européenne en 2009 et est candidate à l’adhésion depuis 2012. Entre-temps, Bruxelles a mis à niveau sa demande que Belgrade normalise ses relations avec le Kosovo en une reconnaissance de facto de l’indépendance de la province séparatiste, n’a pas réussi à protéger les droits des Serbes de souche vivant au Kosovo et a lié l’adhésion de la Serbie au bloc à la rupture des relations avec Moscou et à l’imposition de sanctions à la Russie.

« Dites-nous simplement : ‘nous ne voulons pas de vous' », Vulin a dit au Berliner Zeitung dans une interview publiée dimanche. « Pourquoi continuez-vous à nous imposer des conditions que nous ne pouvons pas remplir ? Nous considérons l’UE comme un partenaire, mais nous ne sommes pas entièrement sûrs qu’elle nous considère comme un partenaire.»

Vulin a déclaré au journal allemand que le président russe Vladimir Poutine n’a jamais forcé la Serbie à choisir entre Bruxelles et Moscou, ni menacé de rompre ses relations si Belgrade entamait des négociations d’adhésion à l’UE.

«Dans le même temps, les négociateurs de l’UE nous disent : ‘si vous ne rompez pas les relations avec la Russie, vous n’entrerez pas dans l’UE’» il s’est plaint. « Alors, sommes-nous partenaires ou pas ? Ou n’avons-nous pas droit à nos propres intérêts ?

La Serbie participera au sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan plus tard ce mois-ci, en vue de rejoindre ce groupe économique en pleine croissance.

« Il serait irresponsable de ne pas explorer toutes les possibilités, y compris l’adhésion aux BRICS », dit Vulin. « Si les BRICS sont attractifs pour d’autres pays, par exemple les Émirats, l’Arabie Saoudite ou la Turquie, pourquoi en serait-il autrement pour la Serbie ? Il ne fait aucun doute que les BRICS sont devenus une véritable alternative à l’UE.»

EN SAVOIR PLUS:

Le dirigeant serbe signe un document de soutien à l’Ukraine

Depuis que le terme a été inventé pour la première fois en 2001, les BRICS sont passés d’un acronyme à une alliance informelle qui a dépassé le bloc du G7 dirigé par les États-Unis en termes de part du PIB mondial, possède sa propre banque de développement et est passée de quatre membres en 2006. Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine – au nombre de cinq, dont l’Afrique du Sud en 2011. Cette année, quatre pays supplémentaires – l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis – sont officiellement devenus membres du groupe, l’Arabie saoudite étant en train de finaliser son adhésion. processus.

En septembre, l’assistant du président russe, Iouri Ouchakov, a confirmé que la Turquie avait officiellement demandé à rejoindre les BRICS, devenant ainsi le premier État de l’OTAN à le faire.

L’Azerbaïdjan, l’Algérie, le Vietnam, l’Indonésie, le Pakistan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, le Venezuela, le Kazakhstan, la Palestine, la RD du Congo, le Gabon, le Bangladesh, Bahreïn, le Koweït, le Sénégal et la Bolivie font partie des autres pays qui ont exprimé leur souhait de rejoindre les BRICS. .