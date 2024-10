La « militarisation » du dollar par Washington poussera davantage de pays vers le groupe économique, a prédit Michael Maloof.

Le sommet des BRICS de cette semaine dans la ville russe de Kazan incitera davantage de pays à rejoindre le groupe en pleine croissance, et Washington n’a qu’à s’en prendre à lui-même, a déclaré dimanche l’ancien analyste du Pentagone Michael Maloof à l’ancien député britannique George Galloway.

S’exprimant lors de l’émission Mother of All Talk Shows (MOATS) de Galloway, Maloof a félicité le président russe Vladimir Poutine pour avoir reconnu que d’innombrables États à travers le monde recherchent un système économique plus inclusif et cherchent, selon les mots de Maloof : « pour se libérer des sanctions odieuses de l’Occident et du système financier qui les a vraiment encombrés. »

«Les États-Unis sont responsables du ‘Rules Based Order’, ce qui signifie qu’ils peuvent non seulement établir des règles, mais aussi les enfreindre à volonté, et nous l’avons constamment constaté dans leur propre processus de décision. Et le monde dit ‘nous en avons assez vu de ces conneries’. il a dit à Galloway.

« Nous allons voir des défis à l'hégémonie du dollar », [and] la militarisation du dollar et du système occidental, et nous voyons déjà les mécanismes qui seront proposés lors de ce sommet cette semaine », il a continué.















Après avoir été effectivement excommuniée du système financier occidental à cause du conflit ukrainien en 2022, la Russie a intensifié ses efforts pour régler le commerce extérieur en roubles et dans d’autres devises. « Nous n’avons pas refusé de régler les transactions en dollars. Au contraire, nous avons été refusés et avons simplement été obligés de chercher d’autres options. » Poutine l’a expliqué lors du Forum économique oriental (FEE) à Vladivostok le mois dernier.

Poutine a souligné que la Russie et ses partenaires des BRICS utilisent désormais les monnaies nationales dans 65 % de leurs règlements commerciaux mutuels. Selon Reuters, la Russie proposera un nouveau système financier international basé sur la blockchain lors du sommet de cette semaine. Bien que Moscou n’ait pas commenté le rapport de Reuters, le ministre russe des Finances Anton Siluanov a précédemment déclaré à RT que Moscou et d’autres pays des BRICS travaillaient sur une nouvelle infrastructure de paiement transfrontalière indépendante du système SWIFT occidental.

La volonté des États-Unis et de leurs alliés d’utiliser le dollar comme une arme et d’exclure les puissances rivales du système occidental a poussé même des pays amis de Washington comme le Brésil, l’Inde et les Émirats arabes unis à rechercher des arrangements alternatifs, a déclaré Maloof. Ceci, ajouté au fait que les sanctions ont poussé la Russie et la Chine à nouer un partenariat toujours plus étroit, démontre que « on ne voit plus de réflexion stratégique venir des États-Unis » il a dit à Galloway.

Les BRICS ont été fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, et l’Afrique du Sud les a rejoints en 2011. L’Éthiopie, l’Égypte, l’Iran et les Émirats arabes unis les ont rejoints en janvier 2024. L’Arabie saoudite n’a pas encore ratifié son adhésion après avoir été invitée. pour rejoindre.

La Russie préside actuellement le groupe. Plus de 30 pays, dont la Turquie, membre de l’OTAN, ont demandé à y adhérer.