Les BRICS peuvent-ils sauver l’Argentine du désastre ?

La deuxième économie d’Amérique du Sud pourrait devenir une partie importante du monde multipolaire tout en résolvant sa propre crise

L’Argentine a récemment annoncé qu’elle adopterait le yuan chinois, plutôt que le dollar américain, pour ses échanges avec le géant asiatique – le dernier développement d’un processus mondial plus large de dé-dollarisation.

Cela survient alors que l’Argentine fait actuellement pression pour rejoindre officiellement les BRICS, pour lesquels elle dit avoir le soutien du Brésil, de l’Inde, et pour lesquels la Russie et la Chine ont fait allusion à un soutien possible dans le passé. L’Argentine est la deuxième économie d’Amérique du Sud avec un potentiel important de contribution aux BRICS, mais le pays est également aux prises avec une crise économique de plus en plus extrême avec une inflation galopante qui atteint de nouveaux sommets chaque semaine.

Un système financier multipolaire peut-il aider des économies en difficulté comme l’Argentine ? Cet éloignement du dollar et l’adhésion aux BRICS peuvent-ils sauver le pays d’un désastre potentiel ? Oui, mais seulement si l’Argentine cesse de faire volte-face en matière de prise de décision en matière de politique économique et étrangère.

La tourmente économique de l’Argentine a atteint des niveaux désespérés, résultat de l’esclavage de la dette envers le Fonds monétaire international, du manque d’accès aux dollars et d’une sécheresse historique qui a frappé des exportations agricoles cruciales. Alors que le taux de change officiel avec le dollar américain est de 222 pesos pour 1 USD, le ‘Dollar Blue’, le taux officieux proposé sur le marché noir, a atteint jusqu’à 500 pesos ces derniers jours. Pour le contexte, en 2014 sous la présidente de gauche Cristina Kirchner, le taux officiel était de 8 pesos pour 1 USD et le taux officieux oscillait autour de 12-14 pesos.

L’inflation annuelle s’élève à 104% et les Argentins ont tenté de lutter contre cela en détenant leur épargne en dollars américains, et même en crypto-monnaie. Le marché de la cryptographie n’est pas aussi haussier qu’il y a quelques années, et les augmentations des taux d’intérêt de la Fed ainsi que la spéculation en Argentine ont rendu l’accès aux dollars très difficile et coûteux. Plus important encore, la dette colossale accumulée auprès du FMI est libellée en dollars.

L’économiste argentine Gisela Cernadas, qui travaille actuellement en Chine avec Dongsheng News, s’est entretenue en exclusivité avec RT et a expliqué la situation périlleuse causée par la dépendance au dollar.

« L’Argentine souffre, depuis longtemps, d’un compte courant structurellement déséquilibré », dit-elle. « Cela signifie que le pays a besoin de plus de dollars américains pour fonctionner que ce dont il dispose.

« Pour mener à bien ses activités productives, l’Argentine a besoin d’intrants immédiats qui doivent être importés, tels que des machines et des équipements qui doivent être importés en dollars », Cernadas a expliqué.

« Par conséquent, plus l’Argentine veut produire, plus elle a besoin de dollars américains. Ainsi, ce compte courant structurellement déséquilibré exerce une pression sur le marché des changes.

Des jours meilleurs à venir ?

Dans ce contexte, la décision de dé-dollariser le commerce avec la Chine est clairement une mesure positive, dans la mesure où elle atténuera l’emprise du dollar américain sur le pays. Cela contribuera également à protéger les réserves de change des banques centrales.

« Payer une partie des importations en provenance de Chine en utilisant la devise chinoise au lieu du dollar américain contribuera à soulager la pression sur le déficit du compte courant », dit Cernadas. « Cela ne résoudra pas le problème structurel d’avoir besoin de plus de devises étrangères pour produire et mener à bien son activité productive, mais au moins cela soulagera une partie de la demande qu’ils ont. »

Elle a noté que l’Argentine et la Chine avaient 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux en 2021, contre un déficit de 7,4 milliards de dollars, et que l’accord contribuerait certainement à atténuer la situation torride et les déficits en dollars américains.

BRICS

Le passage au yuan pour les échanges avec la Chine est déjà une réalité. Le ministre argentin de l’Économie et du Travail, Sergio Massa, a déclaré que plus d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux seraient convertis en yuans. Les avantages d’aller plus loin et d’intégrer leur économie à celle des pays BRICS sont indéniables. Un affaiblissement des institutions financières dominées par les États-Unis comme le FMI, dont elles sont victimes, est également indéniable. Dans quelle mesure est-ce viable ?

L’accord avec la Chine démontre l’engagement du gouvernement envers un système financier multipolaire. Cependant, les troubles politiques dans le pays signifient que le processus pourrait s’avérer très difficile, même avec l’adhésion aux BRICS.

L’actuel président Alberto Fernandez s’est rendu en Russie et en Chine peu de temps avant l’opération militaire russe en Ukraine. Il a précisé que l’Argentine voulait faire partie d’un monde multipolaire dans lequel la Russie et la Chine jouent des rôles cruciaux. Depuis lors, il a été ambigu concernant ses relations avec la Russie, contrairement aux gouvernements du Brésil, du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et de la Bolivie, qui ont tous rencontré le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de sa tournée en Amérique latine il y a quelques semaines.

De plus, et peut-être le plus important, l’Argentine organisera des élections présidentielles en octobre qui pourraient changer radicalement le paysage politique du pays.

Le président Fernandez a déjà déclaré qu’il ne se représenterait pas. La situation économique désastreuse du pays fait qu’il est peu probable que lui ou l’un de ses alliés gagne carrément. Les sondages montrent que les résultats les plus probables sont soit un défi de la gauche, comme celui de l’actuelle vice-présidente Cristina Kirchner, qui a critiqué l’approche tiède de son propre président vis-à-vis du FMI et des questions de politique étrangère, soit un défi de la droite conservatrice. d’Horacio Larreta.

L’aile du gouvernement de Kirchner approfondirait l’engagement de l’Argentine envers la multipolarité, conformément à son idéologie anti-impérialiste et à ses antécédents d’opposition au FMI. Cependant, si la droite devait gagner le pouvoir, elle reviendrait à la politique servile pro-Washington de l’ex-président Mauricio Macri, retirant probablement sa candidature à l’adhésion aux BRICS.

Un scénario encore plus extrême, mais tout aussi probable, serait une victoire du « libertaire » incendiaire Javier Milei. Milei est une personnalité médiatique devenue membre du Congrès et il est actuellement en tête des sondages avec un soutien d’environ 23 %, contre 19 % pour la droite conservatrice et 17 % pour la gauche. Milei est une figure populiste controversée qui se décrit comme libertaire et sa principale proposition est de dollariser l’économie argentine. C’est-à-dire transformer le dollar américain en monnaie nationale et abolir le peso. De toute évidence, cela mettrait définitivement fin au rôle de l’Argentine dans la construction d’un futur système financier multipolaire.

Ce sont tous des facteurs que les pays BRICS doivent évaluer lorsqu’ils discutent de l’adhésion de l’Argentine au bloc. Les troubles politiques et économiques actuels du pays sont la conséquence de la domination financière internationale néocoloniale des États-Unis, mais il reste à voir si l’Argentine peut faire partie de la solution.