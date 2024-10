Le groupe représente 36,7% du PIB mondial en termes de PPA, selon Anton Siluanov

La part des pays BRICS dans le PIB mondial, mesurée en parité de pouvoir d’achat (PPA), a augmenté régulièrement pour atteindre son niveau actuel de 36,7 %, selon le ministre russe des Finances Anton Siluanov.

Jeudi, Siluanov s’exprimait lors d’une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des BRICS. Les responsables se sont réunis à Moscou pour discuter d’éventuelles améliorations du système monétaire et financier international, avant le sommet des BRICS 2024 à Kazan plus tard ce mois-ci. La Russie préside actuellement les BRICS.



« Les BRICS [countries] sont le moteur de la croissance économique mondiale », a déclaré le ministre russe, soulignant que le taux de croissance annuel moyen des économies du groupe s’élèvera à 4,4% en 2024-2025. « Si on regarde les pays du G7, c’est 1,7 %. Il est clair qui évolue de manière plus dynamique.» » a souligné Siluanov.

Il a toutefois ajouté qu’il ne s’agissait pas d’une question de rivalité ; il s’agit plutôt d’assurer des taux de croissance plus élevés dans les économies des BRICS et « à terme, pour augmenter les revenus de nos citoyens. »

Le groupe des économies émergentes des BRICS, qui comprenait auparavant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, a connu une expansion majeure après l’adhésion de l’Iran, de l’Éthiopie, de l’Égypte et des Émirats arabes unis en janvier. Plus de 30 pays, dont la Turquie, membre de l’OTAN, ont demandé à rejoindre le bloc économique.

Selon les données du FMI, la part du G7 (comprenant le Canada, la France, le Japon, l’Italie, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE) dans le PIB mondial en termes de PPA a connu un déclin constant au cours des dernières années, chutant de 50,42% en 1982 à 30,39% en 2022. L’institution basée à Washington s’attend à ce que ce chiffre baisse légèrement à 29,44% cette année.

La PPA est une mesure populaire auprès de nombreux économistes qui compare la productivité économique et les niveaux de vie entre les pays en ajustant les différences de coût des biens et des services.