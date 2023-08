Les BRICS invitent six nouveaux membres à rejoindre le bloc pour tenter de défendre le « Sud global »

Les cinq pays en développement des BRICS accueilleront l’Arabie saoudite, l’Iran, l’Éthiopie, l’Égypte, l’Argentine et les Émirats arabes unis, ont-ils annoncé jeudi, une décision visant à accroître l’influence du bloc alors qu’il s’efforce de rééquilibrer l’ordre mondial actuel.

Cette expansion pourrait également ouvrir la voie à des dizaines de pays supplémentaires souhaitant être admis au sein du groupe, qui s’est engagé à répondre à leurs doléances concernant un ordre mondial que beaucoup estiment truqué contre eux.

Les BRICS – dont l’acronyme a été inventé à l’origine par un économiste de Goldman Sachs – comprennent actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

L’approfondissement de la polarisation géopolitique à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du déclin des relations entre la Chine et les États-Unis stimulent les efforts de Pékin et de Moscou pour faire des BRICS un contrepoids viable à l’Occident.





« Les BRICS ont entamé un nouveau chapitre dans leurs efforts pour construire un monde juste, un monde qui soit également inclusif et prospère », a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui accueille un sommet des dirigeants des BRICS. .

Les six pays candidats deviendront officiellement membres le 1er janvier 2024. Ramaphosa et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont laissé la porte ouverte à la possibilité d’admettre d’autres pays à l’avenir.

« Nous avons un consensus sur la première phase de ce processus d’expansion et d’autres phases suivront », a déclaré Ramaphosa lors d’un point de presse.

Lula a déclaré que les promesses de la mondialisation avaient échoué, ajoutant qu’il était temps de revitaliser la coopération avec les pays en développement car « il existe un risque de guerre nucléaire », une allusion apparente aux tensions croissantes entre la Russie et l’Occident à propos du conflit ukrainien.

Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, dont le pays est déjà actionnaire de la Nouvelle Banque de développement du bloc, a déclaré qu’il appréciait l’inclusion de son pays dans l’expansion.

Nous respectons la vision des dirigeants des BRICS et apprécions l’inclusion des Émirats arabes unis en tant que membre de ce groupe important. Nous espérons un engagement continu en faveur de la coopération pour la prospérité, la dignité et le bénéfice de toutes les nations et de tous les peuples du monde. – محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) 24 août 2023



Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a qualifié la décision des dirigeants des BRICS d’inviter l’Éthiopie à se joindre à eux comme « un grand moment ».

Un grand moment pour #Ethiopie alors que les dirigeants des BRICS approuvent aujourd’hui notre entrée dans ce groupe. L’Éthiopie est prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère. pic.twitter.com/BPspm8C0jm —Abiy Ahmed Ali (@AbiyaAhmedAli) 24 août 2023



Engagement à rééquilibrer l’ordre mondial

Reflétant l’influence croissante du bloc, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a assisté jeudi à l’annonce de l’expansion.

Il a fait écho à l’appel récurrent des BRICS en faveur de réformes d’institutions telles que le Conseil de sécurité de l’ONU, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, affirmant que les structures de gouvernance mondiale « reflètent le monde d’hier ».

« Pour que les institutions multilatérales restent véritablement universelles, elles doivent se réformer pour refléter le pouvoir et les réalités économiques d’aujourd’hui. En l’absence d’une telle réforme, la fragmentation est inévitable », a-t-il déclaré.

Le débat sur l’élargissement était en tête de l’ordre du jour du sommet de trois jours qui se déroule à Johannesburg. Et tandis que tous les membres des BRICS ont publiquement exprimé leur soutien à la croissance du bloc, des divisions sont apparues entre les dirigeants sur l’ampleur et la rapidité de cette croissance.

Bien qu’ils abritent environ 40 % de la population mondiale et un quart du produit intérieur brut mondial, l’incapacité des membres des BRICS à se mettre d’accord sur une vision cohérente pour le bloc l’a longtemps laissé en dessous de son poids en tant qu’acteur politique et économique mondial.

« Cette expansion de l’adhésion est historique », a déclaré le président chinois Xi Jinping dans ses remarques suite à l’annonce de l’élargissement. « Cela montre la détermination des pays BRICS à s’unir et à coopérer avec l’ensemble des pays en développement. »

Plus de 40 pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre les BRICS, affirment des responsables sud-africains, et 22 ont officiellement demandé à y être admis.

Ils représentent un groupe disparate de candidats potentiels, motivés en grande partie par le désir d’égaliser les règles du jeu à l’échelle mondiale et attirés par la promesse des BRICS de rééquilibrer les organismes mondiaux dominés par les États-Unis et d’autres États occidentaux riches.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que l’expansion du bloc devrait servir d’exemple aux autres institutions mondiales.

« L’expansion et la modernisation des BRICS sont un message selon lequel toutes les institutions du monde doivent s’adapter à l’évolution des temps », a-t-il déclaré.

(Reuters)