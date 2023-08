Les BRICS invitent 6 nouveaux membres, dont l’Arabie saoudite et l’Iran

La coalition économique des marchés émergents des BRICS a décidé d’inviter six pays à devenir membres, a déclaré jeudi le président sud-africain et président actuel des BRICS, Cyril Ramaphosa.

L’alliance des BRICS, composée du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, devrait inviter l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à la rejoindre, a déclaré Ramaphosa dans un discours publié. sur la plateforme de médias sociaux Xanciennement connu sous le nom de Twitter.

L’Afrique du Sud accueille actuellement le 15e sommet des BRICS. Le président russe Vladimir Poutine n’a pas pu y assister en personne, probablement en raison d’un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale qui aurait théoriquement obligé le pays hôte – signataire de la CPI – à procéder à son arrestation.

« Les BRICS constituent un groupe diversifié de nations », a déclaré Ramaphosa. « Il s’agit d’un partenariat égal entre des pays qui ont des points de vue différents mais une vision commune d’un monde meilleur. Comme les cinq #BRICS membres, nous sommes parvenus à un accord sur les principes directeurs, les normes, les critères et les procédures du #BRICS processus d’expansion.

Au total, 23 pays ont officiellement demandé leur adhésion aux BRICS, dont les six qui, selon Ramaphosa, ont été invités par la présente. D’autres acteurs africains majeurs, comme le Nigeria et le Ghana, ont exprimé officieusement leur intérêt.

« Nous respectons la vision des dirigeants des BRICS et apprécions l’inclusion des Émirats arabes unis en tant que membre de ce groupe important. Nous attendons avec impatience un engagement continu en matière de coopération pour la prospérité, la dignité et le bénéfice de toutes les nations et de tous les peuples du monde », Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, a déclaré sur X.

Gustavo de Carvalho, analyste politique et chercheur principal à l’Institut sud-africain des affaires internationales, a déclaré sur X que les nouveaux membres potentiels augmenteraient non seulement la visibilité du bloc BRICS, mais offriraient également aux membres de la coalition l’opportunité de commercer entre eux. en monnaies locales.

« On ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de la dynamique de groupe, mais cela ouvre clairement un nouvel espace pour le commerce au sein du Sud global. La plupart des arguments contenus dans le communiqué reflètent la voix collective sur la nécessité d’un changement au sein des institutions internationales, en particulier des institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI et l’OMC », a-t-il souligné.

Ceci est une actualité de dernière minute et est en cours de mise à jour.