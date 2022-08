Les BRICS Games 2022 se tiendront en ligne en septembre

Des athlètes du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine et d’Afrique du Sud participeront en ligne aux Jeux BRICS 2022, qui se tiendront du 1er au 30 septembre, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Les Jeux des BRICS 2022 présentent le breakdance, les échecs et le Wushu (arts martiaux chinois) comme épreuves de médailles et le yoga, la danse du dragon et du lion, les courses de bateaux-dragons, le jiu-jitsu brésilien, le sambo et le dibeke comme épreuves de démonstration, rapporte Xinhua.

Gao Zhidan, directeur de l’Administration générale du sport de Chine, a exprimé sa conviction que les Jeux des BRICS renforceront la solidarité et l’amitié, favoriseront la paix et le développement.

“Je crois que les BRICS 2022 Les Jeux joueront un rôle unique dans l’amélioration du développement du sport BRICS et la promotion de la compréhension et de l’amitié au sein de la communauté sportive BRICS et entre les peuples BRICS, et contribueront à favoriser un partenariat de haute qualité et à s’engager dans un nouveau voyage de coopération BRICS grâce au pouvoir du sport », Gao a déclaré dans un discours publié sur le site officiel des Jeux.

L’inscription à la compétition commence le 15 août.

