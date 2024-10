Les BRICS discuteront d’un nouveau système financier mondial – Reuters – RT World News

Un système alternatif développé par Moscou fonctionnerait autour des transactions en dollars dans les opérations de paiement internationales.

La Russie doit présenter son projet de nouveau système financier international aux autres pays des BRICS lors du sommet du groupe la semaine prochaine, rapporte Reuters, citant un document distribué par Moscou aux journalistes avant l’événement.

Le système proposé serait immunisé contre les sanctions occidentales et pourrait mettre fin à la domination du dollar américain dans les échanges et les transactions internationales, a indiqué l’agence de presse. Selon le rapport, la nouvelle plateforme de paiement est basée sur la technologie blockchain et utilise des jetons numériques adossés aux monnaies nationales des pays participants.

Ce format permettrait à ces monnaies d’être échangées facilement et en toute sécurité sans le besoin omniprésent de transactions en dollars. La nouvelle plateforme s’appuierait également sur un réseau de banques commerciales reliées entre elles par l’intermédiaire des banques centrales des pays BRICS.















La proposition impliquerait également la création d’une plateforme « BRICS Clear » pour régler les échanges de titres. Il encourage également les États membres à créer une méthodologie de notation commune, mais ne mentionne pas la création d’une agence de notation commune aux BRICS. Le document accuserait également les institutions financières internationales existantes, notamment le Fonds monétaire international, de servir les intérêts des États-Unis et de leurs alliés.

Moscou n’a pas commenté le rapport de Reuters et n’a rendu public aucun document tel que celui cité dans le rapport. La semaine dernière, le ministre russe des Finances Anton Siluanov a présenté une proposition de réforme du système financier international aux autres ministres des Finances et aux dirigeants des banques centrales des pays BRICS.

A cette occasion, il a également critiqué l’Occident pour ses tentatives d’utiliser le système financier international et le dollar américain comme moyen de pression politique. Selon Siluanov, les BRICS discutaient d’alternatives au système de paiement mondial, au système de dépôt de règlements et au régime des agences de notation dominés par l’Occident.















Le ministre a également déclaré que les nouveaux actifs financiers numériques devraient être utilisés dans les paiements internationaux. « C’est plus rapide, moins cher et plus fiable. Les opérations sont menées sans la participation des banques et des infrastructures de pays tiers. il a expliqué. Néanmoins, les détails spécifiques de la proposition restent flous.

La Russie réduit activement l’utilisation du dollar dans ses transactions internationales. Plus de 95 % des règlements mutuels entre la Russie et son principal partenaire commercial, la Chine, sont effectués en monnaie nationale (le rouble et le yuan), a déclaré en août le Premier ministre russe Mikhaïl Mishustin.

Selon Siluanov, les pays BRICS vont encore plus loin pour réduire la part du dollar américain dans les transactions mutuelles en faveur des monnaies nationales.

Le sommet des BRICS doit se tenir la semaine prochaine à Kazan, dans le sud-ouest de la Russie. Moscou préside actuellement l’organisation, qui comprend le Brésil, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ainsi que l’Égypte, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Éthiopie. Plus de 30 pays, dont la Turquie, membre de l’OTAN, ont demandé à rejoindre le bloc économique, selon des responsables russes.