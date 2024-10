Les BRICS devraient dépasser le G7 en termes de part des exportations mondiales – rapport — RT World News

Le groupe des économies émergentes représente actuellement 23,3 % du commerce mondial de marchandises, selon Ernst & Young India.

Le groupe BRICS pourrait dépasser les pays du G7 en termes de part des exportations mondiales de marchandises d’ici 2026, a projeté Ernst and Young India.

Selon un rapport publié mercredi, la part combinée des pays BRICS dans les exportations mondiales de marchandises est passée de 10,7% en 2000 à 23,3% l’année dernière.

En revanche, la part du G7 est passée de 45,1 % à 28,9 %. La part du reste du monde dans les exportations mondiales de marchandises a légèrement augmenté, passant de 44,2 % à 47,9 % au cours de la même période.

Le rapport souligne que la part la plus élevée des exportations mondiales des BRICS en 2022 était celle des textiles à 49,6 %, suivis des équipements de télécommunications à 41,3 %, des vêtements à 36 %, du matériel de traitement électronique des données et de bureau à 35,7 % et des carburants à 30,3 %.

Il a également noté une augmentation substantielle, de 5,0 % en 2000 à 32,8 % en 2022, de la part des exportations de haute technologie des pays BRICS. Il s’agit notamment du matériel électronique de traitement de données et de bureau, du matériel de télécommunication, ainsi que des circuits intégrés et des composants électroniques. Ce développement reflète l’évolution du groupe vers des produits à forte intensité technologique, a déclaré EY.

En termes d’importations par les pays BRICS, leur part globale de tous les produits de base est inférieure à leur part des exportations, selon le rapport, ce qui signifie que le groupe BRICS est un exportateur net vers le reste du monde.



« L’importance du groupe de pays BRICS+ a progressivement augmenté en termes de taille de l’économie et de parts respectives dans les exportations et importations mondiales de biens », EY a écrit. « Le groupe BRICS+ est susceptible à la fois de rivaliser et de coopérer avec le groupe du G7 pour déterminer les politiques économiques et commerciales mondiales. » a-t-il ajouté.

Le rapport indique que les politiques coordonnées des BRICS pourraient éventuellement conduire à une réduction de la domination du dollar américain en tant que monnaie de choix pour le commerce mondial et les réserves de change, ainsi qu’à l’utilisation du SWIFT, et au déclin ultérieur des économies occidentales. en leadership technologique.

















« Le leadership du G7 dans la gestion des affaires économiques mondiales est susceptible d’être remis en question à mesure que la part du groupe BRICS+ dans la population mondiale, le PIB mondial et le commerce mondial augmente. » EY a conclu.

Le rapport note également, citant des données du FMI et de l’OMC, que la contribution des pays BRICS à la croissance mondiale en termes de PPA est en augmentation, s’élevant actuellement à 36,7 %.

La part du PIB mondial des pays du G7 (Canada, France, Japon, Italie, États-Unis, Royaume-Uni et UE) en termes de PPA est passée de 50,42 % en 1982 à 29 % en 2024. La PPA compare la productivité économique et le niveau de vie entre pays en ajustant les différences de coût des biens et des services.

Les BRICS ont été initialement fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, l’Afrique du Sud ayant rejoint le groupe en 2010. Cette année, quatre autres pays ont officiellement rejoint le bloc : l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis. L’Arabie saoudite, qui a également été invitée à devenir membre, participe également aux événements des BRICS mais n’a pas finalisé le processus de ratification.