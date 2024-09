Cela permettra aux États membres de gérer efficacement et de manière indépendante leurs échanges commerciaux, a déclaré le président russe

Les pays membres du BRICS développent conjointement un cadre de paiement et de règlement qui sera utilisé pour les échanges au sein du bloc, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

Lors de son discours au forum de la Semaine russe de l’énergie à Moscou jeudi, Poutine a souligné que les livraisons de pétrole et de gaz russes aux pays « amis » leur permettent d’assurer la stabilité économique et d’être plus compétitifs sur le marché mondial.

Cependant, le président a reconnu que « certaines difficultés » Les paiements étrangers pour l’énergie russe restent une question de principe. La Russie a été exclue du système bancaire international SWIFT dans le cadre des sanctions radicales imposées à Moscou par l’Occident en raison du conflit en Ukraine.

« Dans le cadre de la coopération avec les pays BRICS, nous travaillons à créer notre propre système de paiement et de règlement », a-t-il déclaré.

Selon le dirigeant russe, cela permettra aux États membres de « créer les conditions d'un service efficace et indépendant de l'ensemble du commerce extérieur » entre eux.















La Russie se tourne déjà activement vers l’utilisation des monnaies nationales dans les échanges avec les pays BRICS et « Nos partenaires sont extrêmement intéressés par cela », il a dit.

La part du rouble dans le commerce extérieur du pays a presque triplé entre 2021 et 2023, a souligné M. Poutine. Au premier semestre de cette année, elle s’élevait à 39,4%.

En tant que président actuel des BRICS, la Russie accueille le sommet annuel du bloc à Kazan du 22 au 24 octobre. Le 1er janvier 2024, l’Iran, l’Égypte, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis sont officiellement devenus de nouveaux membres des BRICS, rejoignant le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Plus tôt ce mois-ci, la bourse Nasdaq basée à New York a averti dans un article sur son site Web que les pays BRICS cherchaient à établir une nouvelle monnaie de réserve adossée à un panier de leurs devises respectives.

Un tel geste « Cela aurait probablement un impact significatif sur le dollar américain, ce qui pourrait entraîner une baisse de la demande, ou ce que l’on appelle la dédollarisation. Cela aurait à son tour des conséquences sur les économies américaine et mondiale », l’article dit.