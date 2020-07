Les bricoleurs handicapés ouvrent la voie à des gains technologiques

À l’approche du 30e anniversaire de l’Americans With Disabilities Act le 26 juillet, de nombreux dirigeants, concepteurs et universitaires de la communauté des personnes handicapées disent qu’ils ne sont pas excités par les fauteuils roulants qui montent les escaliers, les exosquelettes mécaniques ou les prothèses contrôlées par le cerveau. Ils sont attirés par les innovations qui intègrent l’accessibilité aux technologies de tous les jours et aux espaces que nous partageons tous. De plus, ils veulent que les gens cessent d’essayer de résoudre des problèmes qui n’existent pas.

Mark Riccobono, qui a perdu la vue à cause du glaucome étant enfant et est président de la Fédération nationale des aveugles , dit que les aveugles aiment généralement leurs cannes blanches, une technologie simple et efficace. «Quelques fois par an, quelqu’un vient à nous et dit:« Nous avons cette excellente nouvelle idée sur la façon de remplacer la canne! » il a dit. «Nous essayons d’être objectifs, mais non. Vous essayez de résoudre un problème qui n’est pas un problème. »

Les technologies liées au handicap ne se développent pas seulement grâce à des ajustements progressifs des produits existants; les transformateurs sont à l’horizon. Rory Cooperis directeur du Laboratoires de recherche en génie humain , parrainé par l’Université de Pittsburgh et le Département américain des anciens combattants. Il a été paralysé à cause d’une blessure à la moelle épinière en 1980 et utilise un fauteuil roulant depuis lors. Maintenant, il améliore les appareils de mobilité, y compris les fauteuils roulants et les scooters, en adaptant composants conçus pour les véhicules et les drones. M. Cooper dit qu’il peut prendre de nouvelles batteries, moteurs et algorithmes d’autres industries et construire «une chaise beaucoup plus légère avec les mêmes capacités».

Les innovations renforcent ces capacités, alors maintenant, par exemple, entreprises travaillent sur la cartographie des espaces intérieurs pour aider les gens à les naviguer de la même manière que les cartes extérieures détaillées le font actuellement. Les personnes handicapées ont longtemps lutté pour obtenir le droit de travailler à domicile; de nos jours, des technologies comme le cloud computing et la vidéoconférence sont utilisées partout et largement acceptées au moins pour les emplois de bureau, d’autant plus que la pandémie de coronavirus modifie de nombreux lieux de travail. Les employés handicapés qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se rendre dans un bureau peuvent désormais interagir plus facilement avec leurs collègues.

Cependant, en tant que plates-formes de programmation d’accessibilité, les smartphones réduisent les coûts. Par exemple, Fred Downs, qui a perdu son bras gauche lorsqu’il a marché sur une mine terrestre pendant la guerre du Vietnam et est maintenant directeur du plaidoyer pour Paralyzed Veterans of America, dit qu’en 1980, les lecteurs d’écran coûtaient jusqu’à 50000 $ l’unité et pouvaient en lire un. page à la fois à haute voix. Désormais, chaque ordinateur, téléphone et tablette peut lire presque tous les écrans. Les smartphones fournissent la navigation, gèrent les aides auditives, exécutent des applications vocales et peuvent même conduire un fauteuil roulant.

La technologie du handicap peut être si quotidienne que les utilisateurs non handicapés ne s’en rendent même pas compte. Le GPS et la vérification orthographique, si omniprésents pour tant de gens, sont des technologies qui m’aident dans la dyslexie. Les smartphones, où je trouve mon GPS, peuvent être les appareils d’accessibilité les plus puissants de l’histoire, surtout maintenant que la commande vocale offre une alternative aux écrans tactiles pour les utilisateurs aveugles et malvoyants, ou les personnes sans dextérité manuelle pour les faire fonctionner. (Cependant, aucune interface n’est parfaite. Certaines personnes pourraient vouloir des boutons sur des écrans élégants. Et l’abordabilité reste un problème.)

Il a développé une chaise étanche qui fonctionne à l’air comprimé, à l’origine pour un parc aquatique accessible en fauteuil roulant. Les parcs aquatiques sont amusants, mais plus important encore, l’innovation permettra aux utilisateurs de fauteuils roulants de sortir plus facilement sous la pluie. Pendant ce temps, les fabricants de voitures autonomes consultent désormais non seulement les utilisateurs aveugles, qui sont impliqués depuis longtemps, mais les personnes atteintes d’une myriade d’autres handicaps, y compris celles en fauteuil roulant, qui devraient pouvoir rouler dans le véhicule.

Au laboratoire Dimensions de la New York Public Library, Chancey Fleet, qui est aveugle, travaille avec une équipe pour faciliter l’apprentissage spatial pour les aveugles et pour donner accès à l’information – qui fait partie de la mission principale de la bibliothèque – à ceux qui peuvent le mieux l’obtenir. par le toucher. Les visiteurs du laboratoire de la succursale Heiskell de la bibliothèque de Manhattan sont invités à créer des objets imprimés en 3D et des graphiques tactiles, ou des graphiques intégrés en braille et d’autres éléments texturaux pour rendre leur signification lisible au toucher. Mme Fleet espère mettre fin à ce qu’elle appelle la «pauvreté d’image».

Elle dit qu’en tant qu’enfant aveugle, «je pensais que j’étais quelqu’un qui n’avait aucune aptitude en STEM, même si je réussissais bien sur le plan scolaire.» Mais elle a réalisé plus tard que son problème n’était pas avec la science et la technologie en soi. «Avec le recul, il me semble que j’étais une apprenante spatiale», a-t-elle déclaré. « Si les images sont là, il s’avère que les aptitudes sont là. »

Des experts en handicap et en technologie, comme Ashley Shew, professeur agrégé à Virginia Tech au Département des sciences, de la technologie et de la société, disent que le meilleur de ces projets émerge de la culture du bricolage si importante dans les communautés handicapées. Trop souvent, les innovations les plus importantes et les plus prometteuses peuvent venir avec des barrières cachées, comme le coût, la maintenance et la nécessité de les personnaliser.

«Nous avons été induits en erreur», a déclaré Mme Shew, qui s’identifie comme étant polyhandicapée et utilise des prothèses auditives et des prothèses. «La perception du public est très réjouissante à propos des nouveaux développements», mais cela «regarde complètement les problèmes d’entretien et d’usure. Les gens pensent que l’on vous a donné cet objet une fois, puis il est réparé pour l’éternité. »

Non seulement les appareils comme les prothèses et les prothèses auditives ne sont souvent pas couverts par l’assurance, mais les soins d’experts sont difficiles à trouver. Mme Shew, par exemple, voyage quatre heures pour des soins de prothèse de jambe. Pendant ce temps, trop de technologie est conçue autour d’une perception de ce qui est normal. Par exemple, les prothèses de bras sont souvent conçues avec cinq doigts, une main, mais Mme Shew dit: «Beaucoup d’amputés de bras ne veulent pas nécessairement» cela, mais aimeraient plutôt un bras de vélo ou un bras coupant.