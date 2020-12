Une photographie publiée par le Parlement britannique le 22 décembre 2020, dans le cadre d’un paquet montrant comment le Parlement britannique a répondu à la pandémie de coronavirus Covid-19, montre les mesures de distanciation sociale installées dans la tribune de la presse pendant les questions du Premier ministre (PMQ). , lors d’une session hybride et socialement éloignée de la Chambre des communes, dans le centre de Londres, le 22 juillet 2020. – Les députés britanniques sont revenus au Parlement le 2 juin 2020 alors que le système virtuel introduit lors du verrouillage du coronavirus prenait fin. Les députés se sont rendus à la Chambre des communes physiquement ou par appel vidéo depuis la fin avril, mais le gouvernement a annoncé le mois dernier que les affaires se feraient désormais en personne. (Photo par JESSICA TAYLOR / PARLEMENT DU ROYAUME-UNI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – CREDIT OBLIGATOIRE « AFP PHOTO / JESSICA TAYLOR / UK PARLEMENT » – AUCUNE UTILISATION POUR LES CAMPAGNES DE DIVERTISSEMENT, SATIRIQUE, MARKETING OU PUBLICITAIRES MODIFIÉ À LA SOURCE POUR OBSCURER LES DOCUMENTS VISIBLES – JESSICA TAYLOR / AFP via Getty Images

Les conservateurs du Brexit ont plaidé pour une garantie de pouvoir parler à la Chambre des communes et non dans leur salon lors du débat sur l’accord commercial «historique» sur le Brexit cette semaine, après que le Président a exhorté les députés à rester chez eux en raison du coronavirus.

Sir Lindsay Hoyle, le président des Communes, a écrit aux parlementaires pour les encourager à participer à distance via Zoom lorsque le projet de loi sera présenté à la Chambre mercredi.

Downing Street vise à ce que le projet de loi sur les relations futures efface à la fois les communes et les seigneurs et obtienne la sanction royale en une seule journée lorsque les deux chambres sont rappelées cette semaine. L’accord devrait passer facilement, étant donné la majorité dominante de 80 sièges du Premier ministre et l’instruction de Sir Keir Starmer aux travaillistes de le soutenir.

Des centaines de 650 députés de la Chambre des communes devraient se connecter à distance et voter par procuration. Les données du début du mois ont montré que près des trois quarts des députés conservateurs, y compris M. Johnson, ont nommé le whip en chef adjoint Stuart Andrew comme mandataire.

Pendant ce temps, près de huit députés travaillistes sur dix ont nommé le whip du parti Chris Elmore comme leur mandataire. 16 autres députés de gauche ont laissé Jeremy Corbyn, l’allié Bell Ribeiro-Addy, en charge de leurs votes.

Cependant, les membres du Groupe de recherche européen (ERG) des Tory Brexiteers, qui est composé d’environ 70 députés, ont souligné l’importance de se présenter en personne et se sont demandé si les restrictions signifiaient que certains seraient «contraints de participer depuis leur salon».

Une source de l’ERG a déclaré: «Dans ce qui serait une occasion historique, il serait décevant que les députés ne puissent pas participer in situ.»

Les députés extrémistes pro-Leave sont censés soutenir l’accord de Boris Johnson, mais ont accepté un «vœu d’omerta» sur leur verdict jusqu’à ce qu’un groupe d’experts juridiques de la «Chambre des étoiles» dirigé par Sir Bill Cash ait examiné les 1246 pages. texte.

Les restrictions relatives aux coronavirus permettent à seulement 50 personnes d’être présentes dans la chambre à la fois. Puisque cela inclut le Président, les greffiers, le sergent d’armes, le secrétaire du Président et les portiers des Communes, il n’y a de place que pour environ 35 députés, y compris les ministres.

Une source proche du Président a déclaré: «Autant le Président veut réduire les chiffres au minimum, il reconnaît que certaines personnes pourraient y assister, mais c’est évidemment limité aux nombres autorisés par la Chambre.

On pense qu’il est préoccupé par le fait que les députés se rendent de toutes les régions du pays à Westminster, puis reviennent dans leurs circonscriptions, ce qui pourrait propager les souches hyper-infectieuses nouvellement identifiées de coronavirus dans de nouvelles parties du pays. Il est également conscient de minimiser les risques pour le personnel de la Chambre.

Si trop de députés se présentent mercredi, ils seront invités à participer virtuellement à partir de leurs bureaux respectifs, ou pourront regarder le débat en direct depuis la tribune de la chambre, bien qu’ils ne puissent pas parler à partir de là.

Le calendrier accéléré a également suscité de la frustration dans certains milieux du parti conservateur. David Davis, l’ancien secrétaire du Brexit, s’est joint au chœur croissant de députés appelant le gouvernement à retarder le vote afin de laisser au Parlement plus de temps pour étudier et débattre de ses termes en premier.

Le gouvernement pourrait appliquer provisoirement l’accord cette semaine et le ratifier officiellement le mois prochain, a-t-il déclaré.

Downing Street a également fait face à une autre demande de l’ERG pour publier le projet de loi le plus rapidement possible avant mercredi, afin qu’il ait suffisamment de temps pour l’examiner ainsi que l’accord.

Le président du GRE, Mark François, a déclaré que Sir Bill et le groupe « Star Chamber » « faisaient de bons progrès » dans l’analyse des détails. Le comité a divisé le texte complexe et volumineux et a distribué une section à chaque membre pour qu’il l’examine en profondeur.

M. François a déclaré: «Nous espérons avoir leurs conclusions, qu’ils rendront publiques, d’ici mardi matin. En attendant, il serait très utile que le gouvernement publie le projet de loi de ratification le plus tôt possible, étant donné que nous devons le voter mercredi. »

Downing Street a l’intention de publier le projet de loi avant mercredi, mais n’a donné aucune indication plus claire du calendrier.

Il devrait s’agir d’un bref texte législatif.

L’inquiétude quant à la capacité des députés à participer au débat et à voter sur le projet de loi en personne est survenue après que Sir Lindsay a envoyé une lettre la veille de Noël les exhortant à rester à l’écart et à participer virtuellement, si possible.

Le Président a déclaré dans sa correspondance: «Je vous exhorte vivement à ne pas vous rendre physiquement à Westminster pour participer à des affaires, sauf si cela est absolument nécessaire en raison de la grave situation actuelle de santé publique.»

Gardez-le couvert: le Président exhorte les détenteurs de laissez-passer parlementaires à porter des masques

Il a souligné que son rôle est de protéger «l’ensemble de la communauté parlementaire tout en s’assurant que le gouvernement peut légiférer et que les partis d’opposition et les députés d’arrière-ban peuvent contrôler».

Sir Lindsay a ajouté: «La meilleure façon de faire avancer les affaires de la Chambre et de faire en sorte que tout le monde soit aussi sûr que possible est que la grande majorité des gens participe et travaille à domicile. Nous avons la technologie pour permettre une participation virtuelle à la chambre.

Alors que le compte à rebours se poursuit jusqu’à la fin de la période de transition du Brexit à 23 heures le 31 décembre, le ministre du Cabinet Michael Gove a publié une liste de contrôle aux entreprises et aux consommateurs des changements qui entreront en vigueur à partir de la nouvelle année.

Il a averti que « il y aura des perturbations à mesure que nous nous adaptons aux nouvelles façons de faire des affaires avec l’UE », ajoutant que « les grands changements s’accompagnent de défis et d’opportunités ».

Les transporteurs auront besoin d’un permis pour accéder au Kent, les entreprises doivent s’inscrire en tant que sponsor de visa agréé afin de recruter à l’étranger à partir de l’année prochaine, et les Britanniques ont besoin d’un passeport valide et d’une assurance voyage complète lorsqu’ils visitent l’UE, a-t-il réitéré.

Il est également apparu que le gouvernement a conclu un accord commercial avec la Turquie d’une valeur de 18,6 milliards de livres. La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré que l’accord, qui devrait être signé lundi, stimulera les industries britannique de l’automobile, de la fabrication et de l’acier.