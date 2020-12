Procédure de la Cour européenne de justice – Shutterstock / JULIEN WARNAND

La souveraineté du Royaume-Uni sera menacée par le rôle continu de la Cour européenne de justice (CJCE) en Irlande du Nord après le 1er janvier, ont averti de hauts responsables du Brexite.

Michael Gove, chancelier du duché de Lancaster, a confirmé mercredi aux Communes que le Royaume-Uni «accepterait l’acquis [the body of EU law] dans un certain nombre de régions d’Irlande du Nord »à partir de l’année prochaine.

Le droit de l’UE s’appliquera toujours à des domaines clés tels que les douanes et les aides d’État, a déclaré un avocat pro-Leave, après que le gouvernement a retiré cette semaine les clauses litigieuses de la législation sur le Brexit qui visaient à limiter l’implication de la CJE dans les affaires intérieures du Royaume-Uni.

Les clauses ont été supprimées après que M. Gove a conclu mardi un accord avec Maroš Šefčovič, vice-président de la Commission européenne, pour réduire les contrôles des marchandises et des denrées alimentaires circulant entre le continent et l’île du Nord. Mercredi soir, d’éminents Brexiteers conservateurs ont toutefois menacé d’essayer de réinsérer les clauses.

Le député conservateur Richard Drax, qui a déclaré: «Nous avons déployé tous ces efforts pour nous libérer de ces structures, a exprimé le malaise quant au rôle permanent de la CJUE et du droit européen en Irlande du Nord.

Le chœur d’inquiétude devenait plus fort à mesure que la journée avançait. David Jones, vice-président du Groupe de recherche européen (GRE) des durs conservateurs pro-Leave, a déclaré à propos du protocole d’Irlande du Nord qui régit le commerce des marchandises et de la nourriture sur la mer d’Irlande: «Il y a la question primordiale de la souveraineté. Le maintien de la compétence de la Cour européenne de justice est un problème. »

S’adressant au Telegraph, M. Jones a déclaré: « La CJCE est le lieu où réside la souveraineté de l’UE. Si c’est l’autorité juridique suprême en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord, nous ne pouvons pas dire que nous avons entièrement repris notre la souveraineté. »

Alors que M. Gove a été examiné de près par les députés, il a souligné que la disposition relative au rôle permanent du droit de l’UE figurait dans l’accord de retrait, qui «a été signé avant les élections générales, qui figurait dans le manifeste conservateur – qui pour beaucoup, pas tous, les députés de cette Assemblée ont soutenu ».

Martin Howe QC, un éminent avocat pro-Leave, a déclaré que le gouvernement semblait avoir «complètement abandonné toute tentative de faire reculer toute juridiction de la CJE en vertu du protocole ou de toute partie de l’accord de retrait».

Décrivant quelques détails sur le fonctionnement du protocole, M. Gove a insisté sur le fait que les entreprises d’Irlande du Nord ne seront pas tenues de remplir des formulaires d’exportation pour envoyer des marchandises en Grande-Bretagne à partir du 1er janvier.

Il a déclaré qu’un «accès sans entraves» au continent avait été garanti, insistant sur le fait qu’aucune exigence supplémentaire ne serait imposée aux entreprises nord-irlandaises, sauf de manière limitée pour le commerce des espèces menacées et des diamants de la guerre.

Des questions ont été soulevées sur le rôle des fonctionnaires de l’UE, que M. Gove a cherché à minimiser, en disant: «Il n’y aura pas de mini-ambassade ou de mission à Belfast, comme certains dans l’UE le souhaitaient à l’origine, et les fonctionnaires de l’UE n’auront aucun pouvoir effectuer les contrôles eux-mêmes. »

Il a qualifié les arrangements de raisonnables et pratiques, permettant un partage réciproque des données pour garantir que les deux parties aient confiance dans le nouveau système.

Mercredi soir, Sammy Wilson, porte-parole du DUP sur le Brexit, a déclaré que la présence de responsables de l’UE en Irlande du Nord leur permettrait d’exercer efficacement un contrôle sur leurs homologues britanniques.

Bien que l’accord ne permette pas aux fonctionnaires de l’UE d’arrêter et de fouiller directement les véhicules pendant les contrôles douaniers, il a déclaré que le protocole leur donnait toujours le «dernier mot» sur le moment où ceux-ci devraient avoir lieu.

M. Wilson a comparé la situation à celle de Gibraltar, ajoutant que les responsables du Rocher avaient averti que «leur sort» dépendait des demandes formulées par les responsables espagnols de l’autre côté de la frontière.

«Nous serons effectivement soumis aux caprices de Bruxelles. Il est difficile de revenir à la souveraineté lorsque les flux commerciaux peuvent être affectés par des fonctionnaires d’une juridiction étrangère travaillant sur le territoire britannique », a-t-il déclaré.

Sir Bill Cash, un éminent Brexiteer, a également pesé sur la question en déclarant: « Il est parfaitement clair que les fonctionnaires de l’UE vont faire partie de la juridiction. Ils seront là pour faire appliquer le droit de l’UE et forcer les fonctionnaires britanniques à s’y conformer. loi et être soumis par conséquent à la Cour européenne. »

En outre, les députés DUP et les membres conservateurs de l’ERG ont exprimé leur inquiétude face au manque de clarté concernant l’importation de viandes réfrigérées de Grande-Bretagne après un délai de grâce de six mois.

Des craintes ont surgi que cela pourrait conduire à une interdiction de déplacer les saucisses du continent vers l’Irlande du Nord à partir de juillet à moins que le problème ne soit résolu.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré: «En janvier, le Parlement a pris la décision souveraine d’adopter l’accord de retrait, y compris le protocole, qui appliquait certaines règles en matière d’aides d’État en Irlande du Nord. Ces règles disparaîtront complètement si la population d’Irlande du Nord choisit de ne pas renouveler le protocole. dans le futur. »