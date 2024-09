Les Brewers surmontent un déficit de huit points dans leur remontée de l’année

Implacable.

Imperturbable.

Incroyable.

Le Brasseurs de Milwaukee Les Diamondbacks de l’Arizona ont réalisé une remontée mémorable dimanche après-midi, effaçant un déficit de 8-0 en s’attaquant progressivement pour surprendre les Diamondbacks de l’Arizona avec une victoire de 10-9 à l’American Family Field.

Les Brewers ont dû faire face à une bataille difficile après une troisième manche à sept points de l’Arizona contre le droitier Frankie Montas, mais un but en solo en fin de troisième, deux autres en quatrième, un en sixième et deux en septième les ont mis à distance de crier.

Au huitième, ils ont crié.

Fort.

SCORE DU JEU :Brasseurs 10, Diamondbaks 9

Milwaukee a marqué quatre points pour transformer un déficit de 9-6 en avance à la fin de la huitième manche. Rhys Hoskins a égalisé le match avec un simple à deux points et Jake Bauers leur a donné l’avantage avec un coup sûr au champ intérieur, permettant à Devin Williams de claquer la porte en neuvième manche.

Il s’agissait du quatrième retour de huit points ou plus dans l’histoire de la franchise.

J’espère que vous n’avez pas éteint votre télévision.

Si vous l’avez fait, vous avez manqué l’un des retours les plus remarquables du baseball cette année.

Les Brewers sont revenus d’un déficit de 8-0 pour prendre une avance de 10-9 à la fin de la huitième manche.

Milwaukee a entamé la huitième manche avec trois points de retard et deux retraits sans aucun joueur sur le lanceur de relève Joe Mantiply. Jackson Chourio a obtenu un but sur balles et Blake Perkins a réussi un simple, passant le relais à Garrett Mitchell, qui a frappé un coup sûr RBI dans un affrontement gauche contre gauche.

Cela a conduit le lanceur de relève Justin Martinez à entrer en jeu avec Rhys Hoskins en position de départ. Après avoir été mené 0-2 dans le compte, Hoskins a riposté pour un compte complet et a finalement frappé un simple égalisateur dans la droite.

Les Brewers n’avaient pas fini.

Willy Adames a frappé un double contre le mur du champ gauche, déplaçant le point décisif vers la troisième base. Jake Bauers a été appelé pour remplacer Gary Sanchez et a réussi un tir de repère parfaitement placé sur l’herbe du champ intérieur. L’Arizona n’a pas eu la chance de le retirer.

Le départ de Frankie Montas a mis les Brewers dans un trou de 8-0

Milwaukee était à nouveau mené au début, 2-0 en troisième manche après un coup de circuit qui a quitté la cour et un autre de la variété Little-League.

Ketel Marte a envoyé Frankie Montas loin dans le champ droit avec un retrait en première manche pour donner l’avantage à l’Arizona, 1-0, où le score est resté jusqu’à la troisième manche. Là, Geraldo Perdomo a bouclé un triple vers la droite et a marqué lorsque le relais errant de Brice Turang a dépassé Joey Ortiz en troisième et est entré dans le puits de la caméra.

Perdomo aurait marqué de toute façon, car les malheurs des Brewers n’ont fait qu’empirer plus tard dans la manche. Pavin Smith a suivi le passage au bâton de Perdomo avec un simple et a ensuite marqué lorsque Marte a marché, Joc Pederson a atteint la base sur une interférence du receveur et Lourdes Gurriel Jr. a porté le score à 3-0 sur un coup sûr qui aurait dû être un double jeu.

Ce ne fut pas la fin du malaise. Jake McCarthy a réussi un simple de deux points à travers le côté droit du champ intérieur et Josh Bell a suivi avec un home run de deux points au champ centre pour porter l’avance à 7-0.

Eugenio Suarez a ensuite frappé en solo pour porter le score à 8-0. Montas aurait même pu échapper au cauchemar par ses propres moyens et a dû être retiré après avoir suivi le coup de Suarez avec un but sur balles qui a porté son nombre de lancers dans la manche à 41.

Les brasseurs se classent troisième et quatrième

Milwaukee a finalement réussi à sortir d’une période de déprime prolongée en inscrivant trois points en troisième et quatrième manches. Perkins a frappé un simple RBI pour mettre les Brewers au tableau en troisième, puis un double de Sal Frelick et un sacrifice fly d’Ortiz en troisième ont permis à l’Arizona de mener 8-3.

Ce pointage a mis fin à une séquence de 14 manches consécutives sans but de l’attaque de Milwaukee.

Tirage au sort à deux au septième

L’attaque de Milwaukee a pris vie au début de la septième manche, transformant ce qui était un match à huit points en un match à suspense pour les visiteurs lorsque Hoskins et Adames ont échangé des doubles RBI pour ramener le score à 8-6.

Mais Adames a été retiré à la maison sur un roulant après avoir volé la troisième base pour le premier retrait de la manche et Frelick a suivi avec un double jeu 4-6-3 alors que le releveur Ryan Thompson a dissipé la menace.

Jared Koenig a cependant marqué un point en début de huitième manche et les D-backs ont de nouveau mené par trois points.

Heure des brasseurs, télé, radio

Le match des Brewers commence à 13h10 dimanche

TV : Bally Sports Wisconsin. Radio : AM-620 et un réseau d’État

Quel est le bilan des Brewers ?

Les Brewers ont un bilan de 88-67.

Calendrier des brasseurs

Les brasseurs chez les Pirates, 17h40 mardi. Tobias Myers, lanceur droitier de Milwaukee (11-8, 3,69) contre Pittsburgh à déterminer. Diffusions : TV – Bally Sports Wisconsin. Radio – AM-620.

Les brasseurs chez les Pirates, 17h40 mercredi. Freddy Peralta (11-8, 3,69), lanceur partant de Milwaukee, contre Pittsburgh à déterminer. Diffusions : TV – Bally Sports Wisconsin. Radio – AM-620.

Les brasseurs contre les Pirates, jeudi à 11h35. Aaron Civale (7-9, 4.53), lanceur partant de Milwaukee, contre Pittsburgh à déterminer. Diffusions : TV – Bally Sports Wisconsin. Radio – AM-620.