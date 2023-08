Les Brewers ont-ils failli acquérir Pete Alonso des Mets à la date limite des échanges ?

Pete Alonso a été mis à disposition à la date limite des échanges. C’est ce que nous avons appris dans les instants qui ont suivi. Mais à quel point était-il sur le point d’être réellement inclus dans la frénésie de vente des Mets de New York ?

Aux yeux des Milwaukee Brewers, ils étaient à portée de tir d’acquérir le joueur de premier but All-Star de New York, selon The Athletic. Les Brewers étaient conscients qu’ils devraient se séparer d’au moins un des cinq meilleurs espoirs pour Alonso, même si les Mets estimaient qu’un accord n’était pas conclu, selon le rapport.

Alonso est au milieu d’une autre grande saison offensive. Avant le match de mercredi contre les Braves d’Atlanta, il compte 39 circuits, 95 points produits et une ligne oblique de .224/.325/.531. Le triple All-Star fêtera ses 29 ans en décembre et deviendra agent libre après la saison 2024.

Les Brewers, qui occupent la première place du NL Central avec une fiche de 70-57, ont habituellement constitué une formation décevante sous la direction du manager Craig Counsell; ils sont dans la moitié inférieure de la MLB en points (552, 20e en MLB) et en coups sûrs (989, 28e).

Au lieu d’échanger contre Alonso, Milwaukee a acquis le joueur de premier but Carlos Santana des Pirates de Pittsburgh. Santana a récolté six circuits et 13 points produits en 21 matchs avec les Brewers, mais ne possède qu’une ligne oblique de .184/.220/.402.

Après avoir progressivement chuté dans la course aux wild-cards de la NL, les Mets ont échangé plusieurs joueurs fiables et/ou éminents : les as droitiers Max Scherzer et Justin Verlander, les voltigeurs Mark Canha et Tommy Pham et les releveurs David Robertson et Dominic Leone.

À moins d’un miracle en fin de saison, les Mets (59-68) rateront les séries éliminatoires après s’être engagés à verser une masse salariale d’environ 350 millions de dollars pendant l’intersaison, un record de la MLB.

