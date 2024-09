Les brevets Nintendo déposés après la sortie de Palworld suggèrent que la préparation du procès a commencé il y a des mois

La semaine dernière, Nintendo et The Pokémon Company ont annoncé qu’ils intentaient une action en justice pour violation de brevet contre Monde Pal développeur Pocketpair. Alors que ce dernier studio affirmait qu’il « ignorait les brevets spécifiques que nous sommes accusés d’avoir enfreint », les spéculations en ligne ont rapidement commencé à rejeter diverses soumissions apparemment plausibles provenant de l’arrière-catalogue de Nintendo.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de mot officiel sur les conceptions pertinentes pour cette affaire, Andrew Velzen, associé au cabinet d’avocats MBHB, a noté (via GamesIndustry.biz) que certains brevets apparemment essentiels ont en fait été déposés après La sortie de Palworld, suggérant que Nintendo est en poursuite depuis un certain temps.

Velzen met en avant quatre brevets spécifiques déposés par le Japon (parmi les 28 proposés par un conseil en brevets pour Médias automates) qui, selon lui, sont essentiels à l’argument de Nintendo en matière de contrefaçon. Ceux-ci semblent couvrir de vastes sujets comme attraper et chevaucher divers personnages et, plus important encore, ils ont tous été soumis après la sortie de Palworld.

Le processus de dépôt de chacun de ces modèles japonais a été accéléré grâce à ce que Velzen appelle des « procédures d’examen accélérées », ce qui signifie que les brevets pourraient tenir le coup plus tôt et, potentiellement, être utilisés dans un cadre juridique.

Ceux-ci ont chacun été soumis en tant que divisions de brevets Nintendo existants, issus d’un « brevet parent » que la société a déjà revendiqué comme étant le sien. Dans ce cas, le « parent » a été déposé en décembre 2021 et est légalement viable pour être utilisé contre Palworld (selon Automaton Media).

Quatre brevets apparemment correspondants ont été soumis à l’Office des brevets et des marques des États-Unis (ce qui les rend légaux en Amérique du Nord ainsi qu’au Japon) et tandis que deux d’entre eux ont été déposés en septembre 2022 – avant Palworld – les deux autres sont apparus pour la première fois en mai 2024, après Sortie de Palworld.

Ces deux revendications indépendantes (demandes américaines n° 18/652,874 et demande n° 18/652,883) se lisent comme suit :

Support de stockage non transitoire lisible par ordinateur dans lequel est stocké un programme de jeu qui, lorsqu’il est exécuté par un ordinateur d’un appareil de traitement d’informations, amène l’ordinateur à effectuer des opérations comprenant : sur la base d’une entrée de direction reçue, la détermination d’une direction de visée dans un espace virtuel ; et dans un premier mode, amener un personnage de joueur à lancer, dans la direction de visée, un objet de capture pour attraper le personnage de terrain disposé sur un terrain dans l’espace virtuel, sur la base d’une entrée d’opération, et lorsque l’objet de capture lancé touche le terrain. caractère, effectuer une détermination de capture réussie indiquant si la capture est réussie ou non ; et lorsque le résultat de la détermination de capture réussie est positif, placer le personnage de terrain touché par l’objet de capture en possession d’un joueur, et dans un second mode, amener le personnage du joueur à lancer, dans la direction de visée, un personnage de combat, et ce qui amène le personnage de terrain et le personnage de combat à commencer à se battre l’un contre l’autre sur le terrain.

Support de stockage non transitoire lisible par ordinateur dans lequel est stocké un programme de jeu amenant un ordinateur d’un appareil de traitement d’informations à fournir une exécution comprenant : la commande d’un personnage de joueur dans un espace virtuel sur la base d’une première entrée d’opération ; en association avec la sélection, sur la base d’une opération de sélection, d’un objet d’embarquement que le personnage du joueur peut monter à bord et la fourniture d’une instruction d’embarquement, amenant le personnage du joueur à monter à bord de l’objet d’embarquement et amenant le personnage du joueur dans un état dans lequel le personnage du joueur peut se déplacer, l’objet d’embarquement étant sélectionné parmi une pluralité de types d’objets que possède le personnage du joueur ; en association avec la fourniture d’une seconde entrée d’opération lorsque le personnage du joueur est dans les airs, amener le personnage du joueur à monter à bord d’un objet d’embarquement aérien et amener le personnage du joueur dans un état dans lequel le personnage du joueur peut se déplacer dans les airs ; et pendant que le personnage du joueur est à bord de l’objet d’embarquement aérien, déplacer le personnage du joueur, à bord de l’objet d’embarquement aérien, dans les airs sur la base d’une troisième entrée d’opération.