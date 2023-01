Les brevets montrent que le nouvel Apple Pencil pourrait échantillonner les couleurs du monde réel

Le prochain Apple Pencil d’Apple pourrait inclure la possibilité d’échantillonner des couleurs du monde réel et d’importer ces couleurs du monde réel sur un iPad, comme le révèlent les brevets partagés par Brevet Applequi décrivent de nouveaux capteurs capables de reconnaître les couleurs et les textures à partir de la pointe de l’Apple Pencil.

Les brevets, via MacRumeursdécrivez comment un nouveau stylet Apple serait capable d’identifier et de reproduire numériquement les couleurs et les textures d’objets du monde réel, permettant à un utilisateur de toucher la pointe de son crayon Apple avec un morceau de carte de couleur physique, par exemple, puis d’importer numériquement cette même couleur sur un iPad.

Pour y parvenir, les brevets décrivent l’Apple Pencil comme comportant un capteur de lumière ambiante intégré, un émetteur de lumière et un détecteur de lumière capable de détecter la couleur et la texture d’une surface, le tout à l’intérieur de la pointe du crayon.

Apple est connu pour avoir déposé de nombreux brevets, dont beaucoup concernent des technologies qui ne sont jamais tombées dans le domaine public. Les brevets montrent que la technologie est envisagée pour une future itération Apple Pencil, mais rien ne garantit que la fonction d’échantillonnage des couleurs du monde réel sera un jour publiée.