Les brevets de Nintendo ont été conçus pour affronter Palworld

Le 19 septembre 2024, Nintendo Co. a publié un communiqué de presse déclarant qu’elle, avec The Pokémon Company, avait officiellement déposé une plainte contre Pocketpair, Inc. devant le tribunal de district de Tokyo. Comme indiqué dans le communiqué de presse, « le procès vise à obtenir une injonction contre la contrefaçon et une indemnisation pour dommages au motif que Palworld, un jeu développé et publié par [Pocketpair]viole plusieurs droits de brevet.

La plupart des gens savent ce qu’est Pokémon. Palworld, sorti en accès anticipé le 19 janvier 2024, représente sans doute la concurrence la plus directe que Pokémon ait eue depuis un certain temps. Pour le contexte, seulement un mois après sa sortie, Palworld a été joué par plus de 25 millions de joueursce qui le met à égalité avec le ventes à vie de jeux à succès récents comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et Hogwarts Legacy (tous deux sortis en 2023).

Surtout, Monde Pal est un jeu de survie développé et publié par Pocketpair qui « se déroule dans un monde ouvert peuplé de créatures ressemblant à des animaux appelées « Pals », que les joueurs peuvent combattre et capturer pour les utiliser pour la construction de bases, la traversée et le combat.

Bien que la nouvelle de ce procès soit évidemment provocatrice en soi, le fait que Nintendo intente une action pour violation de brevet plutôt que pour violation de droit d’auteur accroît encore davantage le niveau d’intérêt (sans parler de la timing intéressant du procès avec l’imminence du Tokyo Game Show).

Certains ont émis l’hypothèse que la déclaration de brevets de Nintendo indique qu’elle a « renoncé » à poursuivre réclamations pour violation du droit d’auteur. Donné La réputation notoirement litigieuse de Nintendoje ne crois pas nécessairement que Nintendo ait complètement renoncé à la possibilité de poursuivre en justice pour violation du droit d’auteur (que ce soit au Japon ou dans d’autres juridictions).

Néanmoins, je pense qu’affirmer que les copains ressemblent trop à leurs homologues Pokémon en apparence pourrait être une tâche difficile. Par conséquent, comme je l’ai détaillé dans mon Article PatentDocs du début de cette année, je serais surpris si nous voyions Nintendo poursuivre Pocketpair en justice pour droits d’auteur/secrets commerciaux aux États-Unis (en l’absence d’une preuve irréfutable concernant l’accès inapproprié aux modèles 3D sous-jacents de Pokémon).

À ce stade, je pense que la question la plus importante est de savoir si Nintendo poursuivra un litige en matière de brevet contre Pocketpair aux États-Unis, de la même manière que le litige en matière de brevet au Japon. C’est un peu difficile à déterminer étant donné le manque d’informations dont nous disposons concernant la procédure sous-jacente en matière de brevet japonais.

Ces dernières années, l’industrie s’est éloignée des brevets, notamment pour les fonctionnalités des jeux. Si Nintendo réussit, ce paradigme pourrait peut-être être remis en question

Au moment de la rédaction de cet article, Pocketpair lui-même semble toujours être « ignorant les brevets spécifiques [they] sont accusés d’avoir enfreint » Par conséquent, contrairement aux litiges américains traditionnels en matière de brevets, il semblerait qu’une plainte accessible au public énumérant expressément chacun des brevets prétendument violés n’est actuellement pas disponible dans le procès japonais.

Néanmoins, certains ont prédit sur quels actifs Nintendo/Pokémon, selon eux, pourraient être revendiqués sur la base de : (i) la copropriété entre les deux co-demandeurs et (ii) le calendrier des dépôts de demande de brevet de Nintendo.

En particulier, un Le conseil en brevets japonais a généré une liste de 28 brevets possiblesnotant que les brevets japonais suivants – JP 7545191, JP 7528390, JP 7493117 et JP 7505854 – étaient particulièrement pertinents. Basé sur des traductions automatiques, chacun de ces brevets concerne différents aspects de la capture et/ou de la conduite de « personnages de combat »https://www.gamesindustry.biz/ »personnages aéroportés »https://www.gamesindustry.biz/ »field personnages » (par exemple, Pokémon) en utilisant des « personnages joueurs ».

De plus, chacun de ces brevets a été déposé en tant que division de familles de brevets préexistantes. après la sortie de Palworld et ont été accélérés jusqu’à leur délivrance en utilisant les procédures d’examen accélérées japonaises.



Malgré ce que les fans peuvent penser, Velzen dit qu’il serait difficile d’affirmer que les Pals ressemblent trop à leurs homologues Pokémon | Crédit image : Paire de poche

Compte tenu de ce qui précède, utilisons les quatre atouts JP mentionnés comme point de départ. À titre de référence, il semble y avoir quatre demandes homologues aux États-Unis (c’est-à-dire des demandes déposées auprès de l’Office des brevets et des marques des États-Unis qui partagent une revendication de priorité commune avec au moins l’un des quatre actifs JP ci-dessus) – US App. n° 17/949 666 (« US-App-1 »), application US. n° 17/949 831 (« US-App-2 »), application US. N° 18/652 874 (« US-App-3 ») et US App. N° 18/652 883 (« US-App-4 »).

US-App-1 et US-App-2 ont tous deux été déposés en septembre 2022, il est donc peu probable qu’ils aient été déposés dans le but spécifique de cibler Palworld (bien qu’ils puissent évidemment encore être invoqués contre Palworld en cas de violation). CependantUS-App-3 et US-App-4 ont tous deux été déposés en mai 2024 (après la sortie de Palworld).

Plus intéressant encore, US-App-3 et US-App-4 ont été déposées avec des demandes Track One. Track One est un programme de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) dans le cadre duquel un demandeur paie des frais pour accélérer considérablement l’examen de sa demande de brevet (l’USPTO tente de fournir au demandeur une décision finale, qui est soit une allocation ou un rejet définitif, dans un délai maximum de 12 mois).

Sur la base de ces informations, il n’est pas trop spéculatif de supposer que Nintendo a déposé US-App-3 et US-App-4 avec l’intention de cibler Palworld.

La première affirmation indépendante de l’US-App-3 dit actuellement :

1. Support de stockage non transitoire lisible par ordinateur dans lequel est stocké un programme de jeu qui, lorsqu’il est exécuté par un ordinateur d’un appareil de traitement d’informations, amène l’ordinateur à effectuer des opérations comprenant : sur la base d’une entrée de direction reçue, déterminer une direction de visée dans un espace virtuel ; et dans un premier mode,

amener un personnage de joueur à lancer, dans la direction de visée, un objet de capture pour attraper le personnage de terrain disposé sur un champ dans l’espace virtuel, sur la base d’une entrée d’opération, et lorsque l’objet de capture lancé touche le personnage de terrain, à effectuer une capture réussie détermination relative au succès ou non de la capture ; et

lorsque le résultat de la détermination de capture réussie est positif, placer le personnage de terrain touché par l’objet de capture en possession d’un joueur, et dans un deuxième mode,

amener le personnage du joueur à lancer, dans la direction de visée, un personnage de combat, et amener le personnage de terrain et le personnage de combat à commencer à se battre l’un contre l’autre sur le terrain.

De même, la première affirmation indépendante de l’US-App-4 dit actuellement :

1. Support de stockage non transitoire lisible par ordinateur dans lequel est stocké un programme de jeu amenant un ordinateur d’un appareil de traitement d’informations à fournir une exécution comprenant : contrôler un personnage de joueur dans un espace virtuel sur la base d’une première entrée d’opération ;

en association avec la sélection, sur la base d’une opération de sélection, d’un objet d’embarquement que le personnage du joueur peut monter à bord et la fourniture d’une instruction d’embarquement, amenant le personnage du joueur à monter à bord de l’objet d’embarquement et amenant le personnage du joueur dans un état dans lequel le personnage du joueur peut se déplacer, l’objet d’embarquement étant sélectionné parmi une pluralité de types d’objets que possède le personnage du joueur ; en association avec la fourniture d’une seconde entrée d’opération lorsque le personnage du joueur est dans les airs, amener le personnage du joueur à monter à bord d’un objet d’embarquement aérien et amener le personnage du joueur dans un état dans lequel le personnage du joueur peut se déplacer dans les airs ; et pendant que le personnage du joueur est à bord de l’objet d’embarquement aérien, déplacer le personnage du joueur, à bord de l’objet d’embarquement aérien, dans les airs sur la base d’une troisième entrée d’opération.

À première vue, il est extrêmement plausible que ces affirmations aient été conçues pour être lues sur certains aspects de Palworld. Par exemple, sans plonger dans les subtilités de la construction des revendications, la revendication 1 de l’US-App-3 semble certainement suffisamment large pour couvrir le comportement des Sphères Pal dans Palworld.

Étant donné que ces actifs semblent pertinents pour un litige potentiel, examinons au moins brièvement comment ces deux demandes de brevet progressent auprès de l’USPTO.

Il est important de noter que l’US-App-3 a reçu sa première action Office le 19 juillet 2024 et que l’US-App-4 a reçu sa première action Office le 31 juillet 2024. L’US-App-3 a été rejetée uniquement pour manque d’éligibilité en matière d’objet (35 USC § 101), alors que l’US-App-4 a été rejetée par un autre examinateur pour cause d’évidence (35 USC § 103) (à noter qu’il y a également eu un rejet mineur pour une indétermination en vertu de 35 USC § 112(b) pour une revendication dépendante de l’US-App -4). Nintendo aura désormais la possibilité de modifier ses revendications et/ou d’argumenter contre les refus pour tenter de faire franchir la ligne d’arrivée aux demandes de brevet.

Je pense que nous voyons à quel point Nintendo prend au sérieux la menace de Palworld.

Afin d’éviter de perdre le statut Track One accéléré, Nintendo doit déposer des réponses à ces actions Office avant le 19 et le 31 octobre respectivement. Nous saurons donc très prochainement comment Nintendo envisage de répondre aux refus des examinateurs.

Si (i) le litige de Nintendo se déroule raisonnablement avec succès au Japon et qu’aucun règlement global n’est conclu et (ii) les revendications contenues dans les demandes de brevet ci-dessus ne nécessitent pas de modification substantielle pour parvenir à un accord, Nintendo aura sans aucun doute la possibilité de déposer une plainte similaire. poursuite pour contrefaçon de brevet aux États-Unis

Ce sont, certes, deux « si » assez substantiels. Quoi qu’il en soit, je pense que nous voyons à quel point Nintendo prend au sérieux la menace de Palworld.

De toute évidence, les demandes de brevet évoquées ci-dessus ne représentent que deux exemples d’actifs de ce qui pourrait constituer un portefeuille complet de brevets pouvant donner lieu à une action. Néanmoins, compte tenu de leur pertinence pour Palworld, je pense que cela démontre que Nintendo et The Pokémon Company sont sérieux lorsqu’il s’agit d’acquérir/de faire valoir des brevets en tant qu’élément important de leur arsenal de propriété intellectuelle.

Ces dernières années, l’industrie du jeu vidéo s’est quelque peu éloignée des brevets, notamment pour les fonctionnalités intégrées aux jeux. Si Nintendo réussit ici, ce paradigme pourrait peut-être être remis en question.

Dans l’ensemble, la saga Palworld continue d’avancer rapidement et je suis très impatient de suivre ce qui se passera ensuite.