Les Brésiliens vivant dans la pauvreté et la faim cherchent à éjecter Bolsonaro aux élections

L’élection présidentielle brésilienne sera décidée par des dizaines de millions de personnes en situation de pauvreté, et elles semblent prêtes à expulser le sortant Jair Bolsonaro de ses fonctions – soit au premier tour de dimanche, soit lors d’un second tour.

Le leader d’extrême droite leur rappelle son programme d’aide sociale en cas de pandémie qui s’est transformé en un versement mensuel égal à 112 dollars. Le favori de la course, l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, ravive les souvenirs de sa présidence de 2003-2010, lorsque de nombreux Brésiliens sont sortis de la pauvreté. En 2014, l’ONU a retiré le plus grand pays d’Amérique latine de sa carte de la faim.

Depuis lors, l’économie brésilienne est tombée dans le dépotoir, est montée dans le marasme puis a rechuté. Cette année, l’économie a recommencé à se redresser et le chômage est à son plus bas depuis 2015, mais beaucoup continuent d’occuper des emplois informels et occasionnels, et l’inflation galopante met même hors de portée une nourriture de base suffisante.

Trente-trois millions de Brésiliens souffraient de la faim au cours des six mois jusqu’en avril, selon une étude réalisée par plusieurs organisations à but non lucratif, dont Oxfam.

Bolsonaro et da Silva promettent d’augmenter les dépenses publiques pour les personnes en situation de pauvreté en cas de victoire, ce qui signifierait soit contourner soit supprimer un plafond constitutionnel sur les dépenses. De nombreux Brésiliens sont méfiants, en particulier en ce qui concerne le titulaire, dont la proposition de budget 2023 n’incluait pas l’extension du programme de protection sociale au même niveau.

“Ils semblent associer la continuité de ces politiques à un changement (d’administration)”, a déclaré Mario Sergio Lima, analyste principal au Brésil pour Medley Global Advisors.

Des maisons couvrent une colline dans la favela Rocinha de Rio de Janeiro, au Brésil, le vendredi 30 septembre 2022. (Matias Delacroix/Associated Press)

La faim un problème urgent

Même dans l’État le plus riche du Brésil, ceux qui ont moins donnent un coup de pouce à da Silva, qui n’a porté Sao Paulo qu’une seule fois lors de ses cinq courses précédentes. Dans la communauté difficile de Jardim Angela, la dirigeante locale Regina Paixao a déclaré que beaucoup de ceux qui avaient voté pour Bolsonaro se sont retournés contre lui à cause des difficultés. Certains “n’ont pas mangé de boeuf depuis des lustres” et le tiennent pour responsable, a-t-elle déclaré.

Une autre membre de la communauté, Paula Araujo, qui travaille parfois comme femme de ménage, a connu la faim pour la première fois pendant la pandémie. Elle n’avait pas les moyens d’acheter du gaz pour faire fonctionner le poêle sous le toit qui fuit de sa petite maison, alors elle a utilisé un fer à repasser électrique pour chauffer ses casseroles. Elle cuisinait des paquets de nouilles instantanées pour presque tous les repas, la plupart étant des dons, mais cela ne suffisait pas, dit-elle.

Elle et son mari Andre disent que l’aide sociale en cas de pandémie n’est arrivée qu’à la fin de 2020, alors qu’ils souffraient déjà de la faim. L’augmentation de 37 dollars autorisée par Bolsonaro en août dans le cadre de sa campagne électorale a été consommée par l’inflation.

“Nous voulons dormir parce que nous avons faim, et nous ne pouvons pas dormir parce que nous avons faim”, a déclaré Araujo, 46 ​​ans, en larmes, à l’Associated Press. “Je n’ai pas voté pour Bolsonaro il y a quatre ans, mais je serais juste fou si je le faisais cette fois après tout ça.”

La répartition des revenus est parmi les plus déséquilibrées de cette course : Da Silva bénéficie du soutien de 54 % de ceux qui gagnent moins de deux salaires minimums par mois – soit 450 $ – et Bolsonaro de seulement 26 %, selon un sondage Datafolha du 29 septembre. qui avaient une marge d’erreur de plus ou moins deux points de pourcentage.

Les Brésiliens à faible revenu devraient se présenter en force dimanche pour da Silva, connu universellement sous le nom de Lula, pour obtenir une majorité absolue des voix dans un champ multi-candidat et assurer une victoire au premier tour. Bien que le vote soit légalement obligatoire au Brésil, le taux d’abstention atteint 20%, ce qui, selon des analystes comme Lima, pourrait conduire à un second tour le 30 octobre.

“C’est un groupe qui s’abstient traditionnellement plus. Je ne pense pas que ce sera la clé, mais cela pourrait réduire les chances d’une victoire pure et simple de Lula”, a-t-il déclaré.

L’ancien président du Brésil et maintenant candidat à la présidentielle Luiz Inacio Lula da Silva du Parti des travailleurs, prend la parole lors d’un débat présidentiel à Sao Paulo, au Brésil, le dimanche 28 août 2022. (André Penner/Associated Press)

Même si les abstentions de dimanche aident Bolsonaro à atteindre un second tour, il doit encore convaincre certains Brésiliens à faible revenu s’il veut avoir une chance de victoire. En août, il a déclaré dans une interview que “la vraie faim n’existe pas” au Brésil et a reçu un déluge de critiques.

Il a depuis changé de ton, reconnaissant la faim comme un problème urgent, mais il attribue son origine aux gouverneurs et aux maires qui ont imposé des confinements pendant la pandémie.

William Oliveira, un leader communautaire et militant de Rocinha, la plus grande favela de Rio, a déclaré qu’il n’avait pas voté pour Bolsonaro il y a quatre ans, mais qu’il le fera cette fois. Il a déclaré qu’il pensait que le président méritait d’être réélu comme ses trois prédécesseurs. Oliveira a déclaré qu’il comprenait pourquoi beaucoup de ses amis critiquent Bolsonaro, mais il considère que les valeurs chrétiennes conservatrices du titulaire sont importantes.

“Il ne s’agit pas des critiques qu’il reçoit, de la pandémie, de beaucoup de choses. Lui donner l’opportunité d’un second mandat, c’est lui donner ce que les autres ont eu à gouverner. Quelles que soient ses faiblesses, Bolsonaro défend la famille, et c’est la clé pour notre gouvernement. Je crois que la famille compte beaucoup », a déclaré Oliveira.

Le président brésilien Jair Bolsonaro salue ses partisans alors qu’il conduit une moto lors d’un rassemblement pour faire campagne pour un second mandat à Pocos de Caldas, au Brésil, le vendredi 30 septembre 2022. La dirigeante locale Regina Paixao a déclaré que beaucoup de ceux qui ont voté pour Bolsonaro se sont retournés contre lui. à cause des difficultés. (André Penner/Associated Press)

“Bolsonaro n’a rien fait pour moi”

Bolsonaro a tenté de déplacer le débat sur les condamnations pour corruption de da Silva en 2018, qui ont ensuite été annulées par le plus haut tribunal du pays. Il a insisté sur le fait que les problèmes économiques du pays ne seraient pas résolus en élisant un homme qu’il qualifie de voleur et d’ancien détenu.

Les analystes s’attendaient à ce que Bolsonaro porte son État d’origine, Rio de Janeiro, mais les sondages indiquent qu’il est dans une impasse même là-bas contre l’ancien président.

Fernanda Gomes a déclaré que l’aide sociale qu’elle a reçue du gouvernement de Bolsonaro n’a pas été suffisante pour payer le loyer et mettre de la nourriture sur la table de ses quatre enfants à Rocinha.

“Même si les gens disent que Lula est un voleur, à l’époque de Lula, nous pouvions acheter une meilleure télévision, les pauvres pouvaient acheter une voiture et la financer. L’éducation était un peu meilleure, il donnait des avantages”, a déclaré Gomes. “Bolsonaro n’a rien fait pour moi. Au contraire, il a rendu les choses plus difficiles pour les personnes à faible revenu.”