Les Brésiliens se tournent vers Instagram pour identifier les émeutiers d’extrême droite

En seulement 24 heures, il a atteint 1,1 million de followers.

“Je ne suis pas du tout surpris que ce récit soit arrivé si rapidement”, déclare David Nemer, professeur d’études médiatiques à l’Université de Virginie et professeur associé à l’Université de Harvard. « Nous savions tous [the insurrectionists] se sont organisés dans les groupes WhatsApp et les chaînes Telegram, car ils sont tous ouverts. Tout a été annoncé sur les réseaux sociaux. C’était prévu. Il n’y avait pas de secret. »

Les groupes qui ont monté l’attaque sont des partisans de l’ancien président de droite Jair Bolsonaro. Malgré l’absence de preuves d’une fraude, ils n’acceptent pas la légitimité du récent résultat des élections, qui a ramené au pouvoir le gauchiste Luis Inácio Lula da Silva. Ils ont campé devant des casernes militaires à travers le pays en signe de protestation avant d’être transportés par bus vers la capitale pour l’insurrection.

Alors qu’ils se déchaînaient autour des pelouses du gouvernement fédéral brésilien et à l’intérieur de son congrès, de sa cour suprême et de son palais présidentiel, les émeutiers ont laissé une vaste traînée de publications, de vidéos et de photos dans leur sillage. Ils ont partagé leurs actions sur les plateformes de médias sociaux publics et les applications de messagerie privées. Des dizaines de ces images ont été collectées et publiées par Contragolpe Brasil. Sur chaque photo, les visages des personnes sont visibles. Leurs vêtements sont presque toujours jaunes et verts, les couleurs du drapeau brésilien, qui, selon les partisans de Bolsonaro, représentent leur amour pour leur pays et leur tentative de le reprendre à gauche.

Finalement, les dirigeants de Contragolpe Brasil, qui restent anonymes (les demandes d’interview pour cette histoire sont restées sans réponse), ont lancé un appel pour que les gens commencent à envoyer des messages privés avec des photos et des détails d’identification. Ils ont également demandé aux gens d’envoyer les informations aux autorités.

Le compte Instagram n’est pas le seul effort participatif en cours au Brésil pour identifier les émeutiers. Agência Lupa, une agence de vérification des faits, a créé une base de données générée par les lecteurs de messages texte, photo et vidéo du jour de l’insurrection, avec toutes les informations envoyées de manière anonyme et privée.

Cette méthode d’identification des participants à des événements criminels de masse en parcourant les réseaux sociaux à la recherche d’indices n’est pas nouvelle. Des citoyens américains ont fait de même pour aider à identifier les responsables de l’insurrection du 6 janvier 2021. Certains ont même formé des groupes, comme Les chiens de l’état profond, pour identifier ceux qui ont vandalisé le Capitole ou qui ont agressé les forces de l’ordre et la presse. Les membres de ces groupes étaient divers mais avaient un objectif commun : la responsabilité.

Au Brésil, une dynamique similaire a émergé.