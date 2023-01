Les Brésiliens pleurent Pelé au stade où il a fait ses débuts – Boston Herald

Par MAURICIO SAVARESE (écrivain sportif AP)

SANTOS, Brésil (AP) – Des milliers de personnes en deuil, dont des lycéens et des juges de la Cour suprême, ont commencé à défiler devant le corps de Pelé lundi sur le terrain centenaire où il a fait de son équipe locale l’une des meilleures du Brésil.

Le grand footballeur est décédé jeudi après une bataille contre le cancer. Il était le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, et il avait 82 ans.

Le cercueil de Pelé, drapé des drapeaux du Brésil et du club de football du Santos FC, a été placé au milieu de terrain de Vila Belmiro, le stade à l’extérieur de Sao Paulo qui a été sa maison pendant la majeure partie de sa carrière. Une messe catholique y sera célébrée mardi matin avant son inhumation dans un cimetière voisin. Le nouveau président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, se rendra à Vila Belmiro peu de temps avant que le cercueil de Pelé ne soit retiré du stade.

Le stade historique de 16 000 places était entouré de personnes en deuil et recouvert de décorations sur le thème de Pelé. Les fans sortant du stade ont déclaré avoir attendu trois heures en ligne, debout sous un soleil de plomb.

Quarante-cinq ans après que Pelé ait disputé son dernier match, il est toujours au cœur de l’histoire nationale du Brésil.

Geovana Sarmento, 17 ans, est venue avec son père, qui portait une chemise du Brésil avec le nom de Pelé.

“Je ne suis pas un fan de Santos, mon père non plus. Mais ce type a inventé l’équipe nationale du Brésil. Il a rendu Santos plus fort, il l’a rendu grand, comment ne pas le respecter ? Il est l’une des plus grandes personnes de tous les temps, nous devions lui rendre hommage », a-t-elle déclaré.

Dans les années 60 et 70, Pelé était peut-être l’athlète le plus célèbre au monde. Il a rencontré des présidents et des reines, et au Nigeria, une guerre civile a été suspendue pour le voir jouer. De nombreux Brésiliens lui attribuent le mérite d’avoir placé le pays sur la scène mondiale.

Caio Zalke, 35 ans, ingénieur, portait également un maillot du Brésil alors qu’il faisait la queue. “Pelé est le Brésilien le plus important de tous les temps. Il a rendu le football important pour le Brésil et il a rendu le Brésil important pour le monde », a-t-il déclaré.

Des rangées de maillots avec le numéro 10 de Pelé ont été placés derrière l’un des buts, ondulant dans les vents d’été de la ville. Une section des tribunes se remplissait de bouquets de fleurs placés par des personnes en deuil et envoyés par des clubs et des joueurs vedettes – Neymar et Ronaldo parmi eux – du monde entier alors que des haut-parleurs jouaient une chanson intitulée “Eu sou Pelé” (“Je suis Pelé” ) enregistré par le Brésilien lui-même.

Claudio Carrança, 32 ans, vendeur, a déclaré : « Je ne l’ai jamais vu jouer, mais aimer Pelé est une tradition qui se transmet de père en fils à Santos. J’ai appris son histoire, vu ses buts et je vois à quel point le Santos FC est important parce qu’il est important. Je sais que certains fans de Santos ont des enfants qui soutiennent d’autres équipes. Mais c’est juste parce qu’ils n’ont jamais vu Pelé en action. S’ils l’avaient fait, ils ressentiraient cette gratitude que je ressens maintenant.

Le Santos FC a déclaré que plus de 1 100 journalistes de 23 pays étaient présents aux funérailles. Les dignitaires et amis de Pelé présents ont pris la parole lors des funérailles.

Parmi eux se trouvait le meilleur ami de Pelé, Manoel Maria, qui est également un ancien joueur de Santos. “Si j’avais toute la richesse du monde, je ne serais jamais capable de rembourser ce que cet homme a fait pour moi et ma famille. Il était aussi grand homme qu’il l’était en tant que joueur; le meilleur de tous les temps. Son héritage nous survivra à tous. Et cela se voit dans cette longue file d’attente avec des gens de tous âges ici.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré aux journalistes que chaque pays devrait donner à un stade le nom de Pelé.

“Je suis ici avec beaucoup d’émotion, de tristesse, mais aussi avec le sourire car il nous a donné tellement de sourires”, a déclaré Infantino. “En tant que FIFA, nous rendrons hommage au ‘Roi’ et nous demandons au monde entier d’observer une minute de silence.”

Un autre fan et ami en ligne était le juge de la Cour suprême brésilienne Gilmar Mendes.

“C’est un moment très triste, mais nous voyons maintenant la véritable signification de ce joueur légendaire pour notre pays”, a déclaré Mendes aux journalistes. «Mon bureau a des maillots signés par Pelé, une photo de lui en tant que gardien de but, également signée par lui. Des DVD, des photos, une grande collection de lui.

Mendes a également déclaré que Pelé était un homme humble malgré sa renommée mondiale et qu’il méritait tous les hommages.

Le cercueil sera introduit dans les rues de Santos avant son enterrement mardi.

Pelé avait suivi un traitement pour un cancer du côlon depuis 2021. Le centre médical où il avait été hospitalisé a déclaré qu’il était décédé d’une défaillance d’organes multiples à la suite du cancer.

La star du football a mené le Brésil aux titres de la Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970, et reste l’un des meilleurs buteurs de tous les temps avec 77 buts. Neymar a égalé le record de Pelé lors de la Coupe du monde de cette année au Qatar.

