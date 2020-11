Les Brésiliens pleurent la mort de la rivale argentine Maradona

Maradona souffrait de toxicomanie et d’alcoolisme, ce qui a poussé les fans brésiliens à chanter pendant des années pour se moquer du héros argentin et de ses fans inconditionnels. Mais pas maintenant.

Le respect des Brésiliens pour Maradona se reflète également dans une statistique curieuse: le prénom espagnol Diego était l’un des noms de garçon les plus populaires dans ce pays de langue portugaise en 1990, l’année où l’Argentine a battu le Brésil 1-0 à la Coupe du monde. Plus de 180 000 enfants brésiliens portent le nom de Maradona cette année-là.

La victoire en 1990 était la seule victoire de Maradona contre le Brésil en six matchs. Il a perdu trois fois face à son rival, le plus amer de la Coupe du monde 1982. Le jeune Maradona, déjà considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs au monde, a été expulsé dans les dernières minutes du match après une erreur et l’Argentin a avoué plus tard qu’il voulait également battre le joueur brésilien Paulo Roberto Falcão à cause de la rivalité.