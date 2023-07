Les Braves signent Travis d’Arnaud pour une prolongation d’un an et 8 millions de dollars: Pourquoi Atlanta a fait le pas

Les Braves d’Atlanta ont signé avec le receveur Travis d’Arnaud pour une prolongation d’un an et 8 millions de dollars, a annoncé l’équipe mardi. Voici ce que vous devez savoir :

Le contrat comprend une option de club de 8 millions de dollars jusqu’à la saison 2025 sans rachat.

Grâce à 136 présences au bâton cette saison, d’Arnaud a coupé 0,265/0,338/0,478 avec huit circuits et 23 points produits.

Le joueur de 34 ans a signé un contrat de 16 millions de dollars sur deux ans avec le club pendant l’intersaison 2019-2020. Il a renouvelé cet accord à mi-chemin de la saison 2021 pendant encore deux ans.

L’Atlanta #Braves a signé aujourd’hui C Travis d’Arnaud pour un contrat d’un an de 8 millions de dollars pour la saison 2024, qui comprend une option de club de 8 millions de dollars pour 2025 sans rachat. pic.twitter.com/SkN4NgZIbr — Braves d’Atlanta (@Braves) 18 juillet 2023

L’Athlétisme analyse instantanée :

Pourquoi Atlanta a fait ce mouvement

Les Braves ont créé une culture sous la direction de l’entraîneur des attrapeurs Sal Fasano, qui a cherché chaque année à avoir deux attrapeurs de qualité plutôt que le démarreur de première ligne conventionnel et une défense forte et une sauvegarde de batte faible. Après l’échange l’hiver dernier pour Sean Murphy, vainqueur du Gold Glove d’Oakland A, beaucoup ont supposé que les Braves échangeraient le All-Star d’Arnaud 2022 avant le jour de l’ouverture, ou certainement avant la date limite des échanges. Mais le président des opérations baseball / directeur général Alex Anthopoulos a insisté au moment de l’acquisition de Murphy sur le fait que les Braves n’allaient pas échanger d’Arnaud et espéraient en fait le garder dans l’organisation aussi longtemps qu’il voulait jouer.

Mardi, Anthopoulos a réitéré qu’après avoir signé d’Arnaud pour un nouveau contrat de 8 millions de dollars qui comprend à nouveau une option de club au même salaire pour 2025 sans rachat. Murphy connaît la meilleure saison de sa carrière et a été élu pour commencer le match des étoiles de la semaine dernière, et le joueur de 28 ans a signé un contrat de 73 millions de dollars sur six ans qu’il a accepté deux semaines seulement après avoir été échangé. Atlanta. Murphy commence environ deux matchs sur trois pendant les chauds mois d’été, et les attrapeurs des Braves mènent les majors dans les circuits (25), le pourcentage de base, le pourcentage de slugging et l’OPS. — O’Brien

Passé

Les Braves ont échangé et prolongé l’ancien receveur d’Oakland Murphy en 2022, poussant d’Arnaud à un rôle de réserve. Depuis qu’il a rejoint les Braves en 2020, d’Arnaud a frappé 42 circuits avec 143 points produits tout en réduisant .266/.326/.465.

(Photo: Jason Miller / Getty Images)