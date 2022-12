Les Braves signent le receveur Sean Murphy pour une prolongation de six ans et 73 millions de dollars

Les Braves d’Atlanta ont signé mardi avec le receveur nouvellement acquis Sean Murphy un contrat de 73 millions de dollars sur six ans, enfermant un autre joueur clé avec un contrat à long terme.

Le contrat comprend une option de club de 15 millions de dollars pour 2029 sans rachat qui pourrait porter la valeur totale de l’accord à 88 millions de dollars.

Murphy gagnera 4 millions de dollars en 2023, 9 millions de dollars en 2024 et 15 millions de dollars chaque saison de 2025 à 2028. Il a accepté de faire don de 1% de son salaire annuel à la Atlanta Braves Foundation.

L’accord suit un schéma familier selon lequel les Braves acceptent de nouveaux contrats avec des joueurs qui sont toujours sous le contrôle du club pendant une période prolongée. Au cours de la dernière année, ils ont conclu des accords à long terme avec les cogneurs Austin Riley et Matt Olson, ainsi qu’avec les stars recrues Michael Harris II et Spencer Strider.

Atlanta a déjà signé le voltigeur Ronald Acuña Jr. et le joueur de deuxième but Ozzie Albies pour des pactes similaires, garantissant que sept joueurs principaux sont sous contrat pour au moins trois saisons supplémentaires – et souvent beaucoup plus longtemps – avec des options de club qui pourraient prolonger encore plus les accords.

Murphy, 28 ans, a été acquis des Oakland Athletics peu de temps après les réunions d’hiver dans le cadre d’un contrat à trois équipes qui comprenait également les Milwaukee Brewers.

Les Braves ont envoyé le receveur All-Star William Contreras et le lanceur des ligues mineures Justin Yeager aux Brewers, tandis que le receveur remplaçant Manny Piña et les espoirs de lanceurs Kyle Muller, Freddy Tarnok et Royber Salinas sont allés à Oakland.

Le directeur général des Braves, Alex Anthopoulos, a reconnu avoir payé un lourd tribut, mais a déclaré que cela valait le coût d’acquérir l’un des meilleurs receveurs du jeu.

“Nous avons définitivement abandonné une tonne”, a déclaré Anthopoulos à l’époque. “Mais nous avons récupéré un très bon joueur. Obtenir des joueurs comme ça, c’est difficile.”

Murphy a frappé .250 avec 18 circuits, 66 points produits et un .759 OPS en 148 matchs la saison dernière. Il est considéré comme un défenseur d’élite, remportant un gant d’or en 2021.

On s’attend à ce que Murphy partage le temps de jeu derrière le marbre avec Travis d’Arnaud, un joueur avec des forces offensives et défensives similaires. Ces deux-là devraient également passer beaucoup de temps chez le frappeur désigné, avec l’idée de les garder aussi frais que possible pendant la longue saison.

L’acquisition de Murphy a été la plus grande décision de l’intersaison pour les quintuples champions en titre de NL East, qui ont également ajouté de la profondeur dans leur enclos avec un échange avec l’ancien releveur All-Star Joe Jiménez.

Mais pour la deuxième année consécutive, l’un des joueurs les plus populaires et les plus productifs de l’équipe est parti en agence libre.

Un an après que le joueur de premier but Freddie Freeman ait signé avec les Dodgers de Los Angeles, l’arrêt-court de longue date des Braves Dansby Swanson a finalisé un contrat de 177 millions de dollars sur sept ans avec les Cubs de Chicago.

Vaughn Grissom et Orlando Arcia sont les prétendants au remplacement de Swanson à moins que les Braves ne fassent un geste pour apporter un autre arrêt-court avant le jour de l’ouverture.

Reportage de l’Associated Press.

