Les Braves se rassemblent pour une victoire 5-4 contre les Phillies grâce à d’Arnaud, aux circuits de Riley et au double jeu de fin de match

ATLANTA (AP) — Après avoir été tenus sans coup sûr en sixième manche, les Braves d’Atlanta se sont ralliés à une improbable victoire de 5-4 contre les Phillies de Philadelphie grâce à des circuits de deux points de Travis d’Arnaud et Austin Riley et à un double jeu de fin de match pour les âges pour égaliser la série de la division NL avec une victoire chacun lundi soir.

D’Arnaud, qui a débuté comme receveur face à Sean Murphy, a donné de l’espoir aux Braves avec son tir dans le champ gauche au septième, réduisant l’avance de Philadelphie à 4-3.

C’était le premier coup sûr supplémentaire d’Atlanta de la série.

Riley a fourni le deuxième, conduisant un lancer 3-2 de Jeff Hoffman (0-1) dans l’enclos des releveurs des Phillies avec deux retraits en huitième pour donner l’avantage aux Braves pour la première fois dans la série au meilleur des cinq. Ronald Acuña Jr. a marqué devant Riley après avoir été touché au bras gauche par le premier lancer de Hoffman venant de l’enclos des releveurs.

«J’ai simplement confiance en ces gars-là», a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker. « Vous savez quoi? Ils vous donnent un dur 27 (outs). … Ils n’arrêteront jamais de se battre dans la surface des frappeurs.

Cela s’est terminé de manière tout aussi étonnante. Avec Bryce Harper à bord, Nick Castellanos en a conduit un vers la clôture en profondeur au centre droit, pour ensuite se faire voler sur une superbe capture sautée de Michael Harris II.

Harper avait contourné le deuxième but lorsque Harris a réussi la saisie. Il a fait marche arrière désespérément et le renvoi vers le champ intérieur a dérapé devant le joueur de deuxième but Ozzie Albies. Mais Riley a immédiatement soutenu le jeu et a effectué un lancer au premier qui a complété le double jeu.

Juste comme ça, la série est entièrement liée. Le troisième match aura lieu mercredi à Philadelphie.

« Habituellement, vous ne dépassez pas la base », a déclaré le manager des Phillies, Rob Thomson, à propos de l’erreur de Harper. « Restez devant, assurez-vous qu’il n’est pas attrapé. Mais il pensait que le ballon était clairement au-dessus de sa tête, il ne pensait pas qu’il allait l’attraper. Et Harris a fait une sacrée pièce. Incroyable. »

Riley aussi, s’appuyant sur une pièce dans laquelle il n’aurait jamais pu s’attendre à être impliqué.

« Juste au bon endroit, au bon moment », a déclaré Riley.

AJ Minter (1-0) a remporté la victoire et Raisel Iglesias a remporté son premier arrêt de ces séries éliminatoires.

Avec Zack Wheeler dominant une formation qui a mené les majors en termes de points et a égalé un record de la grande ligue avec 307 circuits, les Phillies ont pris une avance de 4-0. JT Realmuto a réussi un circuit de deux points en troisième contre Max Fried, pris en sandwich entre le simple marquant un point d’Alec Bohm et la mouche sacrificielle de Bryson Stott.

Wheeler, qui est né et a grandi non loin de Truist Park, était à une frappe de passer le sixième sans accorder de coup sûr. Mais il a marché Acuña après avoir pris une avance de 1-2 au décompte, et Albies a aligné un simple à droite.

Acuña tenait le coup en troisième position, mais il est rentré chez lui lorsque le renvoi vers le champ intérieur a ricoché sur le gant de Trea Turner pour la deuxième erreur de l’arrêt-court de la soirée.

Wheeler a attisé l’équipe à chacune des deux premières manches, les Braves ayant établi un contact sur seulement 12 des 26 frappes. Matt Olson était le seul baserunner, atteignant lorsque Turner a fait basculer un grounder de routine jusqu’à l’arrêt-court.

Au cours des quatre premières manches, l’équipe locale n’a même pas obtenu un seul du champ intérieur – à moins de compter les marteaux, les pinceaux, les pots de peinture et les perceuses qui couraient autour de la piste d’avertissement dans le cadre de la course aux outils de Home Depot.

Finalement, sur le 13e frappeur d’Atlanta de la soirée, Marcell Ozuna en a soulevé un au centre du terrain. Il a été rattrapé par Johan Rojas, mais cela semblait être un progrès vu la façon dont les Braves se débattaient.

Atlanta a été blanchi 3-0 lors du premier match et a commencé la série avec 14 manches consécutives sans but – sa plus longue disette de la saison – avant de finalement percer avec une passe décisive du gant de Turner.

Fried, qui a été inscrit sur la liste des blessés à la fin de la saison en raison d’un problème récurrent d’ampoules, a travaillé pendant quatre manches. Il a cédé trois points et six coups sûrs et a eu la chance de laisser le match mené seulement 3-0.

Bryson Stott a échoué avec les buts chargés pour terminer le premier, et les Phillies ont bloqué deux autres coureurs dans le quatrième.

En tout, les Phillies ont laissé 11 coureurs sur les buts.

GAMME FAMILIALE

Après avoir jonglé avec l’ordre des frappeurs pour le premier match de la série et attrapé un peu de chaleur lorsque les Braves ont été blanchis à domicile pour la première fois de la saison, Snitker est revenu à une carte d’alignement plus familière.

Albies était de retour dans la deuxième place après le nettoyage des frappeurs lors du premier match, suivi de Riley et Olson.

Les Braves ont effectué le changement au poste de receveur, ce qui a porté ses fruits.

SUIVANT

Aaron Nola, qui a lancé sept manches sans but contre Miami lors de la ronde des wild-cards, ira pour les Phillies lors du troisième match. Le droitier a fait trois apparitions contre les Braves au cours de la saison régulière, affichant une MPM de 3,50 sans réussir à récupérer. une décision.

Atlanta n’a pas encore nommé son partant pour le troisième match, même si les Phillies s’attendent à voir soit Bryce Elder, soit AJ Smith-Shawver, une recrue de 20 ans. « Vous vous préparez en quelque sorte pour les deux et soyez simplement prêt à partir », a déclaré Thomson.

