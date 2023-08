Les Braves rappellent Vaughn Grissom après qu’Ozzie Albies soit sur la liste des blessés

Les Braves d’Atlanta ont rappelé le joueur de champ intérieur Vaughn Grissom de Triple-A Gwinnett avant leur match contre les Yankees de New York mardi soir.

Grissom, qui a perdu pour le poste d’arrêt-court de départ lors de l’entraînement du printemps, a été promu après que les Braves aient placé le joueur de deuxième but Ozzie Albies sur la liste des blessés de 10 jours avec une tension aux ischio-jambiers gauche.

Nicky Lopez a réussi trois coups sûrs et a produit trois points tout en remplaçant Albies lors de la victoire 11-3 d’Atlanta contre les Yankees lundi soir. C’était le premier match manqué par Albies de toute la saison.

Lopez aura probablement plus de temps de jeu, bien que Grissom ait disputé 40 matchs au deuxième but la saison dernière alors qu’Albies était blessé.

L’un des meilleurs espoirs des Braves, Grissom a montré beaucoup de potentiel offensif en battant .291 avec cinq circuits, 18 points produits et cinq bases volées en 2022, faisant de lui le successeur apparent à l’arrêt-court après le départ de Dansby Swanson en agence libre.

Mais des questions sur les compétences défensives de Grissom, âgé de 22 ans, ont conduit le compagnon Orlando Arcia à remporter le poste.

Grissom a passé la majeure partie de cette année au Triple-A, frappant .327 avec six circuits, 50 points produits et 11 buts volés. Lors d’un passage avec les Braves alors qu’Arcia était blessé, le jeune a commis six erreurs en 19 matchs à l’arrêt-court.

Arcia a verrouillé la position avec la meilleure saison de sa carrière. Il a commencé dans le match des étoiles et est entré mardi avec une moyenne de 0,289 avec 13 circuits et 44 points produits.

Albies a été l’un des joueurs les plus productifs d’Atlanta, atteignant 0,267 avec 28 circuits et 90 points produits, deuxième dans les majeures derrière son coéquipier Matt Olson. Albies se classe huitième dans la cour des grands avec 235 buts au total.

Reportage de l’Associated Press.

