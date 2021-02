ATLANTA: Les Braves d’Atlanta ramènent Marcell Ozuna, signant le slugger à un contrat de 65 millions de dollars sur quatre ans.

Vendredi soir, les Braves ont annoncé l’accord pour le home run de la NL 2020 et le leader du RBI, moins de deux semaines avant que les lanceurs et les receveurs ne se présentent pour l’entraînement du printemps. L’accord comprend une option de club de cinquième année pour 16 millions de dollars avec un rachat de 1 million de dollars.

Ozuna, 30 ans, a signé un contrat d’agent libre d’un an de 18 millions de dollars avec Atlanta l’année dernière, puis a organisé sa meilleure saison offensive au cours de la campagne écourtée par la pandémie. Il a frappé .338 avec 18 circuits et 56 points produits, manquant de peu une triple couronne. Il a commencé les 60 matchs, affichant un meilleur score en carrière de 1.067 OPS et terminant sixième au vote de MVP NL.

Ozuna a fait 39 de ces départs en tant que frappeur désigné d’Atlanta après que la NL a adopté le DH dans le cadre des protocoles de santé et de sécurité du baseball pour lutter contre la pandémie.

La Major League Baseball a proposé de renouveler le DH universel en pourparlers avec l’association des joueurs la semaine dernière, mais le syndicat a rejeté la proposition, qui aurait également retardé le début de la saison régulière et élargi le champ d’après-saison.

