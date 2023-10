Les Braves ouvrent avec un raté, et pourquoi Brian Snitker a-t-il changé l’ordre des frappeurs ?

ATLANTA — Étaient-ce des fantômes que nous avons vus samedi soir ? Parce que c’était certainement comme si les Braves venaient d’être soumis à une autre hantise d’octobre. Ils ont remporté plus de 100 matchs en tant que franchise d’Atlanta pour la huitième fois, mais lorsqu’ils ont ouvert les séries éliminatoires, ils ont immédiatement projeté une catastrophe imminente, un sort similaire à celui de leurs sept prédécesseurs.

Non seulement ils ont perdu contre les Phillies, mais ils n’ont pas réussi à marquer un point. Voilà à quoi cela ressemble lorsque vous ouvrez la porte d’entrée de votre nouvelle maison, faites un pas et réalisez que le salon est tombé dans un gouffre.

La même équipe qui a marqué 947 points, la même équipe qui a marqué à deux chiffres 20 fois et plus de huit points 41 fois, la même équipe qui a tiré 21 boulets de canon à travers les Mets de New York – et, oui, accorder 21 points est même mauvais. pour les Mets – n’a pas réussi… à marquer… un point. Les Braves ont été blanchis 3-0 par le troisième meilleur partant des Phillies (les restes du Ranger Suárez) et environ 37 lanceurs de relève.

C’était censé être le jeu le plus simple de la série. Les Braves avaient un solide Spencer Strider contre Suárez. Strider a fait sa part, accordant deux points (un mérité) en sept manches. Personne d’autre ne l’a fait.

C’était aussi proche d’un premier match « à gagner » que possible, car les deux prochains partants de Philadelphie sont Zack Wheeler et Aaron Nola, et les deux prochains partants des Braves sont Max Fried, celui au doigt précédemment couvert d’ampoules, et Bryce Elder. , lui d’avoir accordé 13 points mérités en 12 1/3 de manches (9,49 ERA, neuf buts sur balles, trois circuits) au cours de ses trois derniers départs.

Peut-être que les Braves rebondiront.

Peut-être que le vaudou offensif auquel nous avons assisté pendant la majeure partie de six mois reviendra lundi lors du deuxième match.

Peut-être que les fantômes sont réels.

Ils ont eu le meilleur bilan du baseball cette saison avec 104 victoires. Cela ressemble déjà à 2022, lorsqu’ils en ont remporté 101 mais ont perdu le premier match de la NLDS à domicile contre les Phillies, puis ont perdu la série 3-1. Et excusez les fans de l’équipe s’ils n’ont pas d’horribles flashbacks sur des sorties rapides en séries éliminatoires après des saisons de 101 victoires en 2002 et 2003, et des échecs à remporter une Série mondiale au cours de toutes ces autres saisons de plus de 100 victoires.

L’offensive doit sauver les Braves, car c’est l’offensive qui les a portés au cours de la saison. Mais cette formation de sluggos a obtenu un score de 0 sur 5 avec des coureurs en position de but et combiné pour cinq coups sûrs – tous en simple. Les cinq premiers frappeurs de l’ordre ont tous trouvé des coureurs sur les buts à un moment donné et aucun d’entre eux n’a produit. C’était comme un horrible univers alternatif.



Le joueur de deuxième but des Phillies, Bryson Stott, réagit après avoir réussi un double jeu contre Austin Riley des Braves lors de la huitième manche du premier match. (Brett Davis / USA Today)

Et en parlant d’un univers alternatif, à quoi pensait le manager Brian Snitker lorsqu’il a changé la composition ?

Snitker a apporté des changements assez importants dans l’ordre des frappeurs, déplaçant Austin Riley à la deuxième place et frappant Ozzie Albies quatrième. Riley n’avait atteint la deuxième place qu’une seule fois toute la saison, avec une fiche de 0 sur 3. Albies avait réussi le nettoyage en seulement 11 matchs, avec une fiche de 5 en 42 (.119) avec 10 retraits au bâton et un point marqué.

Qu’est-ce qui pourrait l’inciter à jouer avec l’une des formations les plus productives de l’histoire du baseball ?

Snitker était propriétaire de la décision. Il a défendu cette décision avant le match, affirmant qu’il voulait avoir plus de frappeurs droitiers au début de l’ordre contre l’enclos des releveurs gauchers de Philadelphie. Cela n’avait pas tout à fait de sens, puisqu’Albies est un frappeur switch et que les cinq premiers frappeurs de l’ordre seraient toujours droitiers.

Il a de nouveau défendu cette décision après le match, niant toute suggestion selon laquelle un joueur aurait pu se sentir mal à l’aise avec les changements.

Mais pourquoi même tenter le destin ?

« Quand vous entrez dans la surface du frappeur, ils ne savent pas où ils frappent », a déclaré Snitker. « Non, je ne pense pas (je pense que cela a eu un impact sur le jeu). Vous savez quoi? Vous entrez là-dedans, et cela n’a pas d’importance. Non. »

Riley était 0-en-3 avec deux retraits avant un huitième simple, mais il a fait écho à ce sentiment. « Cette formation est si talentueuse que n’importe qui peut changer la donne d’un simple coup de batte. Je ne pense pas que cela ait eu un effet sur quoi que ce soit.

Eh bien, quelque chose de bizarre s’est produit. Les Braves n’ont été blanchis que deux fois cette saison, la dernière fois en mai. Ils n’avaient pas été blanchis à domicile depuis août 2021. Y compris les séries éliminatoires, ils avaient marqué des points lors de 187 matchs consécutifs à domicile. Et puis Suárez et six releveurs sont arrivés.

C’était comme de la science-fiction.

• Quatrième manche : Matt Olson a frappé le premier coup sûr de l’équipe avec deux retraits. Les Braves ont finalement chargé les bases. Mais Michael Harris s’est retiré.

• Cinquième manche : Orlando Arcia et Eddie Rosario ont frappé un simple pour placer les coureurs aux premier et troisième rangs. Ronald Acuña Jr. et Riley ont tous deux été retirés.

• Huitième manche : Acuña (marche) et Riley (simple) ont atteint la base pour ouvrir la manche. Puis vint un nouveau malheur : Olson s’envola. Albies s’est lancé dans un double jeu après un arrêt de plongée miraculeux de l’arrêt-court des Phillies Trea Turner.

Trea Turner sort les Phillies d’un ÉNORME bourrage avec ce flip incroyable 👀 Philadelphie mène les Braves en fin de match 1. 🎥 @MLB pic.twitter.com/BElsRvX9gF – L’Athletic MLB (@TheAthleticMLB) 8 octobre 2023

Snitker : « Il y a eu trois fois dans le match où j’ai eu l’impression que nous avions une chance de combler l’écart et de faire avancer quelque chose. De toute évidence, il y a eu un tas de gros retraits.

Ce n’était pas une bonne nuit. Tout a commencé lorsque Snitker a annoncé que le lanceur Kyle Wright serait non seulement absent de cette série, mais de toute la saison prochaine en raison d’une blessure à l’épaule nécessitant une intervention chirurgicale. Cela s’est poursuivi avec la formation la plus explosive du baseball, livrant un raté. C’est juste un jeu. Mais on a l’impression qu’ils sont déjà venus ici.

(Photo du haut de Ronald Acuña Jr. réagissant après avoir retiré sur des prises en cinquième manche : Brett Davis / USA Today)