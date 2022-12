Les Braves ne perdent pas de temps à enfermer Sean Murphy dans le cadre du noyau

À peine deux semaines après avoir échangé contre le receveur Sean Murphy, les Braves ont enfermé la jeune étoile montante dans une autre prolongation importante pour le club.

Les Braves d’Atlanta l’ont encore fait.

Au cours des dernières années, le directeur général Alex Anthopoulos a été célèbre pour sa capacité à enfermer les jeunes stars dans des contrats à long terme qui ont tendance à pencher vers le côté convivial des choses. Ainsi, lorsque le club a conclu un échange le 12 décembre qui a fait atterrir le receveur d’Atlanta Sean Murphy des A d’Oakland, beaucoup se sont demandé combien de temps il faudrait à AA pour l’ajouter au noyau à long terme des Braves.

Cela n’a pris qu’une journée sur deux semaines. Mardi soir, la franchise a annoncé sur Twitter qu’elle avait accepté une prolongation de contrat de six ans avec le potentiel d’être un contrat de sept ans.

Détails du contrat des Braves Sean Murphy: Atlanta ajoute un receveur au jeune noyau

L’extension, selon la sortie des Braves et Robert Murray de FanSided, est un contrat de 73 millions de dollars sur six ans qui se poursuivra tout au long de la saison 2028. Il existe également une option de club de 15 millions de dollars pour la saison 2029, ce qui en ferait un pacte de 88 millions de dollars sur sept ans. La structure du contrat verra Murphy gagner 4 millions de dollars cette saison, 9 millions de dollars en 2024 et 15 millions de dollars au cours des quatre à cinq saisons suivantes. Le receveur reversera également 1% de son salaire à la Atlanta Braves Foundation.

Le receveur Sean Murphy et les Braves d’Atlanta ont convenu d’une prolongation de contrat de 73 millions de dollars sur six ans qui comprend une option de club de 15 millions de dollars pour la saison 2029. —Robert Murray (@ByRobertMurray) 28 décembre 2022

Avec Murphy maintenant dans les livres jusqu’en 2028 au moins, les Braves ont maintenant l’un des noyaux les plus solides du baseball enfermé à long terme et sur des accords extrêmement amicaux. Austin Riley est signé jusqu’en 2034, Matt Olson jusqu’en 2031, Ronald Acuña Jr. jusqu’en 2029, Spencer Strider jusqu’en 2030, Michael Harris II jusqu’en 2033, Raisel Iglesias jusqu’en 2026 et Ozzie Albies jusqu’en 2028 également.

Bien que certains fans aient été mécontents d’avoir abandonné William Contreras dans le commerce de Murphy, le nouveau venu avec une nouvelle extension brillante a été un étalon pour les A car il a sans doute été le meilleur receveur bidirectionnel du baseball en dehors de JT Realmuto. C’est une pièce fantastique à verrouiller pour ce noyau et l’avenir continue d’être extrêmement prometteur pour les Braves.