Les Braves exercent l’option club de 20 millions de dollars de Charlie Morton

Les Braves sentaient clairement qu’ils ne pouvaient pas le perdre.

Atlanta a exercé son option de club de 20 millions de dollars sur Morton avant la date limite de lundi à 17 heures. Les Braves ont décliné les options sur Eddie Rosario, Kirby Yates, Collin McHugh et Brad Hand.

Cette décision de ramener Morton apporte plus de clarté à la rotation des Braves pour 2024.

Les Braves auront à nouveau Max Fried, Spencer Strider et Morton au sommet de leur rotation. Morton, qui aura 40 ans le 12 novembre, est devenu encore plus important lorsque Kyle Wright a subi une opération à l’épaule qui l’obligera à rater toute la saison 2024. Morton a raté la série de divisions de la Ligue nationale en raison d’une entorse à l’index droit, mais les Braves espéraient qu’il serait prêt à lancer s’ils se qualifiaient pour la série de championnats de la Ligue nationale.

Les Braves devraient probablement envisager de signer un autre lanceur partant éprouvé ou d’en échanger un. Ils ont encore la possibilité de renforcer leur rotation, ce qui renforcerait leurs chances dans les World Series en complétant une attaque qui a produit des chiffres historiques cette année. Mais le président des opérations baseball, Alex Anthopoulos, devrait avoir moins de travail à faire avec les lanceurs partants après avoir ramené Morton.

Le plus grand débat qui aura lieu entre les fans et les experts : Morton vaut-il 20 millions de dollars ?

En 2023, Adam Wainwright des Cardinals, qui a eu 42 ans en août, a gagné 17,5 millions de dollars. Clayton Kershaw des Dodgers, âgé de 35 ans, a gagné 20 millions de dollars cette année. Ce ne sont là que deux exemples de lanceurs bien connus qui approchaient de la fin de leur carrière. (Wainwright est maintenant à la retraite.) Les Braves auraient pu trouver un lanceur partant moins cher, mais ils connaissent Morton et ce qu’il propose. Ce niveau de confort est précieux.

En 110 matchs pour Atlanta, dont 109 titulaires, Morton a une MPM de 4,06. Mais ces notes en 2021 et 2023 étaient respectivement de 3,34 et 3,64.

De plus, il présente toujours du swing et du miss. Le taux d’odeur de Morton – ou la fréquence à laquelle les frappeurs qui se balançaient sur ses lancers reniflaient ces offrandes – était de 32,2 %, ce qui se classait dans le 88e percentile du sport, selon Baseball Savant. Son taux de retraits au bâton a chuté en 2023 – il était de 25,6 %, contre 28,2 % l’année dernière – mais il a toujours montré sa capacité à générer des retraits.

Quelques autres points à considérer : Morton assure la stabilité en retournant à Atlanta, et la décision signifie que les Braves n’auront pas à s’appuyer fortement sur le libre arbitre, ce qui aurait pu être beaucoup plus coûteux pour le remplacer. Et cela donne aux Braves une année de plus avec le vétéran partant pendant que leurs espoirs – à savoir AJ Smith-Shawver et Hurston Waldrep – continuent de se développer.

Ensuite, il y a l’élément club-house. Vous n’entendrez pas un mauvais mot de Morton de la part de ses coéquipiers. Ils louent autant sa nature sage que son pitch. Ils adorent l’avoir avec eux.

En 2024, Fried sera dans son année de marche. Wright ne lancera pas. Les Braves auraient toujours besoin de renforcer leur rotation de départ d’une manière ou d’une autre, quelle que soit la décision qu’ils auraient finalement prise concernant Morton. Désormais, ils ne devraient plus avoir besoin de plusieurs éclaboussures.

L’option contractuelle de Morton semblait être une décision serrée qui aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre.

Il reviendra à Atlanta.