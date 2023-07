Les Braves étourdissent à nouveau les Marlins en première manche, continuent la montée en puissance « ridicule »

ATLANTA – Les 61 circuits des Braves en juin étaient assez impressionnants, étant donné que c’était quatre de plus que le précédent record de la Ligue nationale par n’importe quelle équipe au cours d’un mois civil. Mais ce qui l’a rendu encore plus encourageant pour les entraîneurs et le manager des Braves, Brian Snitker, c’est ceci : les circuits ont été accompagnés d’une réduction continue des retraits au bâton.

Les Braves ont frappé 14 circuits de plus que toute autre équipe de la MLB en juin et l’ont fait tout en affichant un OBP de 0,372 qui était de 25 points de mieux que le prochain plus haut, et tout en retirant 176 fois, à égalité au plus bas des majeures pour le mois.

« Si vous revenez à certaines de ces bonnes équipes d’Astros – avouons-le, elles sont toujours bonnes – mais à leur apogée il y a quelques années, elles menaient la ligue en circuits et elles avaient le moins de retraits au bâton », a déclaré Chipper Jones, ancien cogneur légendaire des Braves qui est maintenant consultant en frappe pour l’équipe. « C’est un mortel combinaison, surtout quand vous lancez le lancer là-bas qu’ils ont eu au cours des dernières années.

« C’est un peu ce à quoi je compare cette infraction. C’est peut-être un peu biaisé à dire, mais je pense qu’ils sont meilleurs. Ces (Braves) sont meilleurs. Comme, ils le font au nième degré.

Après avoir marqué cinq points en première manche et frappé six circuits lors de la déroute 16-4 d’ouverture de la série de vendredi contre les Marlins le dernier jour de juin, les Braves ont ouvert le mois de juillet de la même manière, avec des circuits consécutifs de Ronald Acuña Jr. et Ozzie Albies enflammés. une première manche de six points samedi dans une défaite de 7-0 qui a prolongé la séquence de victoires d’Atlanta à sept matchs et a donné aux Braves un record de 55-27, le meilleur de la ligue, dont 15 victoires lors de leurs 16 derniers matchs.

Ils ont ouvert une avance de huit matchs dans l’Est de la Terre-Neuve sur les Marlins, deuxièmes, qui ont une fiche de 1-8 contre les Braves et de 47-28 contre tous les autres. La recrue des Marlins Eury Perez est entrée avec une séquence de 21 manches sans but, un dossier de 5-1 et une MPM de 1,34, dont une MPM de 0,27 lors de ses six derniers départs. Le jeune droitier est sorti avec une MPM de 2,47 après avoir enregistré un seul retrait et accordé six points et sept coups sûrs, dont deux circuits et trois doubles.

Ce genre de chose peut arriver contre ces Braves, qui ont une paire de matchs à six circuits contre les Marlins cette saison – aucune autre équipe de la MLB n’a plusieurs matchs à six circuits, point final – et mènent les majors avec 155 circuits dont 29 première manche homers. Ils ont marqué cinq points ou plus lors de la première manche de trois de leurs huit derniers matchs, contre des équipes (Reds, Marlins) qui étaient sur des séquences de victoires avant d’affronter Atlanta.

« Ce que nous faisons, je n’ai jamais rien vu de tel, cette première manche », a déclaré Snitker. «Cela ne parle que des batteurs individuels et de la concentration de ces gars-là. Beaucoup de ces gars n’en jettent jamais un, et ils grincent des bâtons à chaque fois. Je pense que toutes les courses et les dégâts que nous faisons sont un sous-produit de cela.

L’attaque de première manche des Braves pillent les lanceurs à un rythme historique, avec plus de points (87), de coups sûrs (121) et de circuits dans la première manche que toute autre équipe de la MLB n’a marqué en n’importe quel manche cette saison. Ils sont sur le rythme de 171 points en première manche, ce qui dépasserait le record de l’ère moderne de la MLB par les Boston Red Sox de 1950 (160 en 145 matchs) et effacerait le record d’Atlanta (127 en 1999).

Aucune équipe n’a jamais frappé plus de 31 circuits en première manche avant août, et les Braves sont trois sur 32 avec presque tout le mois d’août pour y arriver.

« Je veux dire, c’est ridicule de regarder ce qu’ils ont fait, surtout le mois dernier », a déclaré le vétéran des Braves Charlie Morton, qui a accordé quatre coups sûrs et un but sur balles avec cinq retraits au bâton en 5 2/3 manches samedi. «Je suppose que si vous jouez assez longtemps – comme, j’en ai vu assez où je ne suis plus vraiment surpris. Mais c’est assez ridicule. Pour regarder un gars (Pérez) sortir là-bas – ce mec est assis à 98 à 100 (mph), et ils mettent swing après swing sur la balle. Je ne pense pas qu’ils aient frappé qui que ce soit en première manche, et nous avons réussi six points. Je veux dire, c’était ridicule. Les deux derniers jours, pour les regarder faire ça… »

Ce n’est pas souvent que Morton, 39 ans, est à court de mots, mais il a continué à les chercher pour terminer ses réflexions concernant l’attaque des Braves.

« J’ai vu des gars essayer de frapper des coups de circuit, essayer de mettre le canon sur la balle juste pendant BP », a déclaré Morton. «Les gars pro peuvent le faire, mais en même temps, regarder les gars monter là-haut – le gars suivant après le gars suivant après le gars suivant – affronter un gars qui lance à 100 milles à l’heure, qui lance vraiment bien. … Il y a une raison pour laquelle ces (Marlins) ont gagné des matchs, et une raison pour laquelle ils sont venus dans ce parc pour la série en se sentant bien. Ils jouent bien, ils lancent bien. Et de voir les gars faire ça, je ne pense pas avoir déjà vu ça.

Les 155 circuits d’Atlanta avaient 25 points d’avance sur toute autre équipe avant les derniers matchs de samedi et les ont mis sur le rythme de 306. Le record de la MLB en une saison est de 307 par les Twins 2019.

Les deux autres équipes qui figuraient parmi les trois plus bas totaux de retraits au bâton de juin, les Nationals (176) et les Yankees (181), ont réussi 50 circuits combinés au cours du mois – 11 de moins que les Braves en juin. C’était après qu’Atlanta ait frappé le deuxième plus grand nombre de circuits (51) dans les majeures en mai tout en égalant pour le 11e moins de retraits au bâton (232).

Les Braves ont terminé la saison 2022 avec le deuxième plus grand nombre de circuits des majors (243), mais ont également eu le deuxième plus grand nombre de retraits au bâton (1 498). Leur tendance cette année vers encore plus de circuits et beaucoup moins de retraits au bâton est celle qui ravit de nombreux membres de l’organisation.

« Les gars mûrissent, vieillissent et grandissent dans leur jeu, pour ainsi dire », a déclaré Snitker. « Ils ont un an de plus et sont plus expérimentés. Cela y est pour beaucoup. »

Les Braves ont balancé à 34,8% des lancers en dehors de la zone de frappe la saison dernière, le troisième taux le plus élevé dans les majors, inférieur aux seuls Tigers et White Sox, selon Fangraphs. Mais cette saison, les 33,0 % des Braves sont meilleurs que neuf équipes, et leurs 32,7 % en juin étaient meilleurs que 10 équipes, dont les Astros (33,5) et les Rays (34,6).

« Nous ne poursuivons pas autant », a déclaré Snitker. « Vous parlez d’un groupe de jeunes gars qui ne sont pas encore là où ils vont. Je pense que plus de batteurs et d’expérience, vous allez probablement voir une amélioration continue dans chacun d’eux. Des gars assez talentueux. Plus vous le faites, mieux vous y parvenez, et ils le font beaucoup plus maintenant.

Par exemple, Austin Riley, qui a balancé à 34,5% des lancers en dehors de la zone de frappe en 2022, a réduit ce chiffre à 29,4% cette saison. Acuna est passé de 28,5% la saison dernière à 27,2 cette année, et Michael Harris II de 41,7 la saison dernière à 39,1. Même certains Braves plus âgés ont réduit leur pourcentage de chasse, y compris Marcell Ozuna, qui a balancé à 36,1% des lancers en dehors de la zone il y a un an et à 30,7 cette saison.

L’attaque suralimentée a aidé les Braves à remporter 22 de leurs 25 derniers matchs et à mettre l’équipe sur le rythme pour 108 victoires, ce qui établirait un record de franchise. Cette marque est détenue par les Braves de 1998, qui sont allés 106-56.

Les Braves n’ont disputé que trois matchs avec moins de quatre points marqués depuis une victoire de 5-2 en Arizona le 3 juin. qui ont terminé premier et deuxième de la ligue et ont réussi neuf circuits chacun au cours du mois. Matt Olson a mené la ligue pour les circuits (11) et les points produits (25) en juin.

Après être passé du deuxième au cinquième dans l’ordre des frappeurs, Olson a frappé 0,333 avec 10 circuits et 22 points produits lors des 13 derniers matchs de juin.

« Ça ne me dérange pas où je suis dans l’ordre, quand vous avez la profondeur que nous avons », a déclaré Olson. « Je me considère comme un gars qui va conduire dans les courses, et quand 7, 8 et 9 (dans l’ordre) arrivent sur la base autant que 1, 2, 3, il n’y a vraiment pas d’endroit spécifique que vous regardez vraiment pour. Je pense que ça roule plutôt bien. Vous avez la vitesse de Ronald et Ozzie au sommet de la base, et ça marche plutôt bien pour nous.

Riley a déclaré qu’il sentait que l’attaque avait commencé à décoller au début du mois de juin.

« J’ai toujours eu l’impression que jusque-là, nous n’avions pas vraiment cliqué ensemble, et je pense que nous le faisons en ce moment », a-t-il déclaré. « Et c’est amusant. Comme Oly l’a dit, de un à neuf, cela n’a pas d’importance – à tout moment du jeu, dans n’importe quelle situation, vous aimez celui qui est là-haut.

On a demandé à Snitker s’il avait le moindre penchant fin mai pour que son équipe soit sur le point de produire ce genre de poussée offensive écrasante.

« On ne sait jamais », a-t-il dit. « Vous espérez qu’à la fin du mois de mai, que vous avez suffisamment joué maintenant pour que les choses commencent à se produire, cela va peut-être définir votre chemin. Vous ne restez pas assis là et pensez que nous allons faire ce que nous venons de faire. Vous sortez simplement et vous le faites, et vous n’y pensez pas vraiment quand vous le vivez. Ensuite, le mois est terminé et vous regardez en arrière et vous vous dites : « Bon sang, c’était plutôt bien. Mais c’est à demain.

(Photo de Ronald Acuna Jr. et Marcell Ozuna : Kevin C. Cox / Getty Images)