Les Braves égalisent la NLDS avec les Phillies sur un double jeu « incroyable » sur le terrain

Le groupe de cogneurs le plus puissant du baseball s’est finalement lancé dans le mouvement – ​​peut-être juste à temps pour sauver la saison des Braves d’Atlanta.

Jeter un double jeu de fin de jeu pour les âgesgrâce à une capture remarquable de Michael Harris II et à un positionnement astucieux d’Austin Riley, et tout à coup, cette équipe de 104 victoires est passée du bas à la démonstration d’un peu de fanfaronnade en séries éliminatoires.

Dean Kremer des Orioles fera ses débuts en séries éliminatoires en pensant à sa famille en Israël En savoir plus

Travis d’Arnaud et Riley ont réussi des circuits de deux points alors que les Braves, qui ont été tenus en échec sans coup sûr en sixième manche, se sont remis d’un déficit de quatre points pour assommer les Phillies de Philadelphie 5-4 lundi soir, soir de la série de la division NL à une victoire chacun.

« C’était vraiment émouvant, surtout la façon dont nous sommes revenus », a déclaré d’Arnaud. « C’était l’un de mes matchs éliminatoires préférés de tous les temps. »

SAWRY PAS SAWRY : REMIX D’ARRIÈRE-SAISON pic.twitter.com/YjgrPYYGGW – Bally Sports : Braves (@BravesOnBally) 10 octobre 2023

D’Arnaud, qui a débuté comme receveur face à Sean Murphy, a donné de l’espoir aux Braves avec son tir dans les sièges du champ gauche au septième, réduisant l’avance de Philadelphie à 4-3.

C’était le premier coup sûr supplémentaire d’Atlanta de la série.

Riley a fourni le deuxième, conduire un terrain 3-2 de Jeff Hoffman (0-1) dans l’enclos des releveurs des Phillies avec deux retraits en huitième pour donner l’avantage aux Braves pour la première fois dans la série au meilleur des cinq. Ronald Acuña Jr a marqué devant Riley après avoir été touché au bras gauche par le premier lancer de Hoffman venant de l’enclos des releveurs.

«J’ai simplement confiance en ces gars-là», a déclaré le manager des Braves, Brian Snitker. « Vous savez quoi? Ils vous donnent un dur 27 (outs). … Ils ne cesseront jamais de se battre dans le rectangle des frappeurs.

Cela s’est terminé de manière tout aussi étonnante. Avec Bryce Harper à bord, Nick Castellanos en a conduit un vers le centre droit profond, pour ensuite se faire voler lors d’un grand saut par Harris qui a percuté la clôture.

« Je savais dès le départ que ce serait près de la clôture », a déclaré Harris. «Je savais qu’une fois rentré, je ne m’arrêterais pas. J’allais faire tout ce que je pouvais pour mettre un gant dessus. Si mon corps avait dû s’effondrer à cause de ça, je l’aurais fait.

Harper avait contourné le deuxième but lorsque Harris a réussi la saisie. Il a fait marche arrière désespérément et le renvoi vers le champ intérieur a dérapé devant le joueur de deuxième but Ozzie Albies. Mais Riley a immédiatement soutenu le jeu et a effectué un lancer au premier qui a complété le double jeu.

C’était le premier match éliminatoire de l’histoire du baseball à se terminer sur un double jeu impliquant un voltigeur, selon le Bureau des sports d’Elias.

Juste comme ça, la série est entièrement liée. Le troisième match aura lieu mercredi à Philadelphie.

« Chaque victoire en séries éliminatoires est excitante », a déclaré d’Arnaud. «Je pense que la façon dont cela s’est terminé a été l’une des fins de match les plus excitantes que j’ai jamais vues d’un point de vue défensif. Nous avons demandé à Money Mike de réaliser une prise folle sur le mur et nous avons doublé Harper pour le clôturer.

Austin Riley des Braves célèbre avoir frappé un circuit de deux points lors de la huitième manche du deuxième match de la NLDS de lundi soir à Atlanta. Photographie : Brynn Anderson/AP

Le manager des Phillies, Rob Thomson, a parlé de l’erreur de Harper en matière de baserun.

« Habituellement, vous ne dépassez pas la base », a déclaré Thomson. « Restez devant, assurez-vous qu’il n’est pas attrapé. Mais il pensait que le ballon était clairement au-dessus de sa tête, il ne pensait pas qu’il allait l’attraper. Et Harris a fait une sacrée pièce. Incroyable. »

Riley aussi, s’appuyant sur une pièce dans laquelle il n’aurait jamais pu s’attendre à être impliqué.

« C’était finalement le bon endroit au bon moment », a déclaré Riley.

AJ Minter (1-0) a remporté la victoire et Raisel Iglesias a remporté son premier arrêt de ces séries éliminatoires.

Avec Zack Wheeler dominant une formation qui a mené les majors en termes de points et a égalé un record de la grande ligue avec 307 circuits, les Phillies ont pris une avance de 4-0. JT Realmuto a réussi un circuit de deux points en troisième contre Max Fried, pris en sandwich entre le simple marquant un point d’Alec Bohm et la mouche sacrificielle de Bryson Stott.

Wheeler, qui est né et a grandi non loin de Truist Park, était à une frappe de passer le sixième sans accorder de coup sûr. Mais il a marché Acuña après avoir pris une avance de 1-2 au décompte, et Albies a aligné un simple à droite.

Acuña tenait le coup en troisième position, mais il est rentré chez lui lorsque le renvoi vers le champ intérieur a ricoché sur le gant de Trea Turner pour la deuxième erreur de l’arrêt-court de la soirée.

Wheeler a attisé l’équipe à chacune des deux premières manches, les Braves ayant établi un contact sur seulement 12 des 26 frappes. Matt Olson était le seul baserunner, atteignant lorsque Turner a fait basculer un grounder de routine jusqu’à l’arrêt-court.

Au cours des quatre premières manches, l’équipe locale n’a même pas obtenu un seul du champ intérieur – à moins de compter le marteau, le pinceau, le pot de peinture et la perceuse qui couraient autour de la piste d’avertissement dans le cadre de la course aux outils de Home Depot.

Finalement, sur le 13e frappeur d’Atlanta de la soirée, Marcell Ozuna en a soulevé un au centre du terrain. Il a été rattrapé par Johan Rojas, mais cela semblait être un progrès vu la façon dont les Braves se débattaient.

Atlanta a été blanchi 3-0 lors du premier match et a commencé la série avec 14 manches consécutives sans but – leur plus longue disette de la saison – avant de finalement percer avec une passe décisive du gant de Turner.

Fried, qui a été inscrit sur la liste des blessés à la fin de la saison en raison d’un problème récurrent d’ampoules, a travaillé pendant quatre manches. Il a cédé trois points et six coups sûrs et a eu la chance de laisser le match mené seulement 3-0.

Bryson Stott a échoué avec les buts chargés pour terminer le premier, et les Phillies ont bloqué deux autres coureurs dans le quatrième.

Au total, les Phillies ont laissé 11 coureurs sur les buts, mais ils rentrent toujours chez eux dans la même position qu’il y a un an lorsqu’ils ont remporté les deux derniers matchs de la NLDS à domicile pour éliminer les Braves.

« C’est un peu décevant, mais bon, nous avons l’avantage du terrain maintenant », a déclaré Thomson, à la recherche d’un point positif après que les Phillies ont raté une occasion de mettre réellement la main sur cette série. « Et vraiment, c’est ce que vous recherchez après ces deux matchs. »

Diamondbacks de l’Arizona 4-2 Dodgers de Los Angeles

Lourdes Gurriel Jr et les surprenants Diamondbacks de l’Arizona ont rapidement éliminé un autre partant des Dodgers, battant Los Angeles 4-2 lundi soir derrière Zac Gallen pour une avance de 2-0 dans leur série de division NL.

Les jeunes Diamondbacks, qui ont remporté la dernière wildcard de la Ligue nationale malgré la défaite de leurs quatre derniers matchs de saison régulière, se sont améliorés à 4-0 lors de ces séries éliminatoires – le tout sur la route contre les vainqueurs de division.

Ils tenteront de remporter un superbe balayage contre les Dodgers à 100 victoires lorsque la série au meilleur des cinq se déplacera en Arizona pour le troisième match mercredi.

Gallen a accordé deux points en cinq manches et un tiers pour sa deuxième victoire en séries éliminatoires. Gurriel a inscrit un simple RBI pour couronner un premier point de trois points, et les Diamondbacks ont pourchassé le partant recrue Bobby Miller dans le deuxième – deux jours après que l’as de Los Angeles Clayton Kershaw ait été marqué pour six points tout en n’en obtenant qu’un seul lors de la déroute 11-2 de l’Arizona. Jeu 1.

Gurriel a ajouté un circuit en solo en sixième pour porter le score à 4-1.