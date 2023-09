Les Braves d’Atlanta remportent un 6e titre consécutif de la NL East et battent les Phillies 4-1

Les Braves d’Atlanta ont décroché leur sixième titre consécutif dans la NL East, battant les Phillies de Philadelphie 4-1 mercredi soir derrière la 17e victoire de Spencer Strider en tête de la ligue majeure et le circuit de deux points d’Austin Riley.

Kirby Yates a retiré Brandon Marsh sur des prises pour mettre fin au match et les joueurs ont dansé en foule près du monticule pendant que les fans des Phillies les huaient hors du terrain.

« Félicitations aux champions de l’Est de la NL des Braves d’Atlanta 2023 » a clignoté sur le tableau d’affichage.

La star des Braves, Ronald Acuña Jr., a répondu aux huées des fans en levant les deux bras et en faisant signe avec ses mains de le faire.

« Nous avons coché une case », a déclaré le manager Brian Snitker.

Atlanta (96-50) a décroché en 146 matchs, son deuxième plus rapide de l’ère divisionnaire. Le titre de division était le 26e record des Braves, deux de plus que les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York.

Les Braves ont apparemment fait de la victoire dans l’Est un rite de septembre depuis les années 1990 et l’équipe de cette année semble suffisamment chargée pour remporter sa troisième Série mondiale depuis son déménagement de Milwaukee à Atlanta en 1966. Au cours de cette période, Atlanta a remporté 11 titres consécutifs de la NL Est depuis 1995. -2005, et les World Series en 1995 et 2021.

Yates a obtenu son cinquième arrêt.

Atlanta a eu une satisfaction particulière en décrochant sur le même terrain du Citizens Bank Park où les Phillies les avaient éliminés en octobre dernier dans la NL Division Series. Les Phillies ont remporté cette série 3-1 – tout comme Atlanta a remporté ce set de quatre matchs.

Les Phillies sont en tête de la wild card de la NL et les équipes pourraient s’affronter en octobre.

Pour l’instant, septembre appartient aux Braves.

Riley, l’un des nombreux gros joueurs de l’alignement, a donné aux Braves tous les points dont ils avaient besoin lorsqu’il a battu Cristopher Sánchez (2-4) en premier pour son 35e circuit. Sanchez a réussi un record en carrière de 10 en 7 1/3 de manches.

Riley a réussi un ballon sacrifice en troisième et Kevin Pillar a ajouté un doublé RBI en quatrième pour une avance de 4-1.

Strider (17-5) a pris le dessus et a gagné pour la cinquième fois en six départs, accordant un point et quatre coups sûrs en sept manches. Strider en a retiré neuf pour porter son meilleur total de la MLB à 259. Il a également donné à l’enclos des releveurs le repos dont il avait besoin après trois premiers matchs difficiles à Philadelphie, au cours desquels Raisel Iglesias a cédé des circuits égalisateurs à la neuvième manche dans deux d’entre eux.

Le fait que les Braves aient eu le courage de rebondir et de gagner sur la route après des coups écrasants n’est qu’une raison de plus pour laquelle ils pourraient bien être l’équipe à battre en séries éliminatoires.

Riley est devenu le troisième joueur des Braves à atteindre 35 circuits, rejoignant Matt Olson (51) et Acuña (37). Les Braves sont à égalité pour le plus grand nombre de joueurs avec 35 circuits en une saison dans une équipe de l’histoire de la MLB.

Le manager des Phillies, Rob Thomson, a déclaré que ce serait une « agréable surprise » si le joueur de premier but Rhys Hoskins, blessé, pouvait revenir en séries éliminatoires. Hoskins a essayé de rester optimiste quant à sa capacité à jouer après avoir subi une déchirure du LCA au genou gauche lors de l’entraînement de printemps. Hoskins joue avec un contrat d’un an de 12 millions de dollars et a peut-être disputé son dernier match avec Philadelphie.

Hoskins continuera de jouer un coup de départ lors du road trip à Saint-Louis. Hoskins a réussi 30 circuits avec 79 points produits la saison dernière pour les champions de la Ligue nationale.

Les Braves sont partis alors qu’ils se dirigent vers la Floride pour un set de trois matchs avec les Marlins. Les Braves envoient le RHP Bryce Elder (12-4, 3,38 ERA) au monticule. Les Marlins n’ont pas nommé de titulaire.

Les Phillies prennent congé jeudi avant d’entamer une série de trois matchs à Saint-Louis. Les Phillies envoient le RHP Aaron Nola (12-9, 4,64 ERA) au monticule contre les Cardinals RHP Zack Thompson (5-5, 4,06 ERA).

Reportage de l’Associated Press.



