Les Braves continuent d’augmenter derrière les victoires de retour, citent la chimie du club comme raison

ATLANTA – Comment se fait-il que les Braves aient pu surmonter des déficits d’au moins trois points chaque soir d’un balayage de trois matchs qui s’est terminé jeudi, alors que les Mets adverses, avec la plus grosse masse salariale de l’histoire du baseball, n’ont pas pu protéger même une telle avance ?

Commencez avec des joueurs vedettes plus sains et une meilleure profondeur. Mais ne négligez pas un autre facteur important, basé sur des conversations avec certains Braves.

Équipe de chimiste.

« Nous n’abandonnons jamais et nous tirons toujours les uns pour les autres », a déclaré le receveur vétéran Travis d’Arnaud, qui a réussi un circuit de deux points en huitième manche jeudi et a fait un but sur balles en 10e, deux les frappeurs avant le circuit d’Ozzie Albies ont donné aux Braves une victoire 13-10 après avoir traîné par des scores de 6-3, 9-5 et étaient toujours en baisse de 10-6 à l’entrée du huitième.

« Nous savons », a ajouté d’Arnaud, « qu’à tout moment, nous pouvons effectuer une énorme quantité de points, manche après manche, donc nous n’avons jamais l’impression d’être à court, que nous soyons en retard de cinq ou quelque chose comme ça.

Ils savent qu’ils peuvent le faire et à quel point ils veulent le faire. Pour eux-mêmes et pour le gars à côté d’eux. Parce que si vous remarquez que lorsque les caméras de télévision montrent les Braves dans leur pirogue, il s’agit le plus souvent de plusieurs joueurs qui se parlent, sourient, rient.



Ronald Acuña Jr. (Dale Zanine / USA Today)

Pour ne pas trop simplifier cela, mais c’est une chose. Les Braves ont une séquence de sept victoires consécutives et sont revenus de l’arrière pour remporter chacun des six derniers, y compris la victoire 6-4 de samedi contre les Nationals, qui comprenait des circuits de deux points de Ronald Acuña Jr. et Marcell Ozuna. Acuña a également réussi deux doublés dans une journée de 3 en 4 et 3 points produits.

« Je pense que notre chimie est tout simplement incroyable », a déclaré Acuña par l’intermédiaire d’un traducteur. « Vraiment, vraiment bien. Je dirais honnêtement que si quelqu’un ici était un joueur de baseball, il aimerait en faire partie. C’est vraiment bon, et je pense que c’est plutôt le combat de l’équipe. Nous n’abandonnons jamais, nous n’arrêtons jamais d’essayer de gagner, nous n’arrêtons jamais de nous battre jusqu’à la finale. »

Le lanceur vétéran Charlie Morton croit qu’il y a une corrélation entre l’esprit de corps des Braves et leur penchant pour les échanges en fin de manche.

« Parce qu’il y a quelque chose dans les bonnes personnes qui s’enracinent pour les autres qui est contagieux », a déclaré Morton, 39 ans. « Je ne sais pas, il y a juste quelque chose dans vos pairs qui tirent pour vous. Je viens de remarquer que lorsque vous faites quelque chose à un niveau élevé, et que beaucoup d’argent est impliqué, beaucoup de fierté et beaucoup d’ego impliqués, il est facile de céder à cela. Il est facile pour un environnement de devenir toxique à cause de cela. Et je pense vraiment que la seule façon de lutter contre cela est d’avoir un groupe qui se soucie les uns des autres.

C’est un groupe qui apprécie la compagnie des autres. Comme d’autres équipes des Braves depuis que Brian Snitker a pris ses fonctions de manager en mai 2016, et surtout après qu’Alex Anthopoulos est devenu directeur général et président des opérations de baseball en novembre 2017, date à laquelle la vérification des agents libres et des objectifs commerciaux a été prise à un nouveau niveau.

La réputation d’un joueur – s’il était considéré comme un bon coéquipier – est devenue une priorité sous Anthopoulos, qui accorde une grande valeur à la chimie du club. Il en va de même pour Snitker, qui apprécie que les Braves aient construit un groupe si cohérent, avec un leadership vétéran, qu’il peut résister à un individu occasionnel moins qu’idéal.

« Il faut du temps pour créer cela », a déclaré Snitker, « et pour obtenir ce sentiment, ce qui, je pense, compte pour une grande partie du succès de l’équipe. Parce que maintenant vous pouvez sortir et vous n’avez peut-être pas besoin de cibler cet individu parfait. Vous pouvez peut-être prendre un gars qui est un peu rude sur les bords, et l’amener dans cette atmosphère, et ils s’adapteront. C’est bien, ils aiment être dans cette ambiance dans ce club-house.

«Je pense que cela commence par, le noyau de vos gars est juste de très bonnes personnes. Leur maquillage est vraiment bon, et ils le font pour toutes les bonnes raisons. Ils aiment gagner.

Morton a joué dans de nombreuses équipes avec une bonne chimie, y compris une équipe de Houston championne des World Series et une équipe de Tampa Bay gagnante d’un fanion. Mais ces dernières saisons qu’il a passées avec les Braves ont peut-être été les plus satisfaisantes de sa carrière. Pas seulement à cause de la victoire, mais de la joie qu’il ressent en venant au stade chaque jour pour être avec ces gars, en particulier la saison dernière et celle-ci.

« Je pense que c’est naturel pour des environnements comme celui-là – un effet de levier élevé, beaucoup de stress élevé, de l’argent, beaucoup est en jeu sur une base individuelle – je pense qu’il est facile pour les gens de céder à cela et de devenir égoïste », Morton a dit. «Et je regarde souvent les autres pirogues à travers le terrain, et d’autres équipes tirent pour leurs gars et tout ça. Mais il y a encore un degré de différence dans la séparation de chaque équipe. Dans quelle mesure, en pourcentage, cela vous donne un avantage… »

Morton n’a pas terminé avant de résumer : « Il y aura certainement un groupe de gars qui seront les pires et il y aura un groupe de gars qui seront les meilleurs. Et la plupart des équipes vont être dans cette zone médiane, où c’est comme, ‘Nous sommes assez bons à ça, nous sommes assez bons pour nous soucier les uns des autres.’ Mais vous allez avoir un groupe qui est meilleur que vous, et vous allez avoir un groupe qui n’est pas aussi bon.

Les Braves, lui et ses coéquipiers vous le diront, sont très bons dans ce domaine.

Charlie Culberson a vu l’ère Anthopoulos Braves presque dès le premier jour. Le joueur utilitaire vétéran est venu pour la première fois aux Braves des Dodgers dans le cadre de l’échange initial d’Anthopoulos en tant que directeur général en décembre 2017, lorsqu’il a agi rapidement pour larguer le voltigeur vétéran Matt Kemp dans un mauvais -échange de contrat qui a amené Adrián González des Dodgers, les Braves acceptant de faire de González un agent libre dès qu’ils l’auront.

Les Braves ont également obtenu les lanceurs Brandon McCarthy et Scott Kazmir dans cet accord. Alors que Kazmir n’a jamais lancé de match pour eux, McCarthy est allé 6-3 en 15 départs en 2018 lors de sa dernière saison. Mais c’est Culberson qui a eu le plus grand impact avec les Braves, frappant .265 avec 17 circuits et un .768 OPS en 230 matchs en 2018-2020 tout en devenant un favori des fans et en devenant connu sous le nom de «Charlie Clutch».

Culberson était universellement respecté par ses coéquipiers, et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les Braves ont signé à nouveau le natif de Géorgie pour un contrat de ligue mineure ce printemps après sa libération par Tampa Bay. Culberson, 34 ans, a été rappelé à Atlanta du Triple A le 19 mai. Il n’a pas joué dans un match depuis – il devait jouer au premier but jeudi si le match dépassait 10 manches, après que Matt Olson ait été remplacé par un pincement- coureur – mais Culberson a vraiment apprécié d’être autour de ce groupe et de revoir ce qu’une liste profonde et un club-house cohérent peuvent faire.

« Je pense qu’il fait les bonnes choses », a déclaré Culberson à propos d’Anthopoulos. « Et ça se voit sur le terrain – cinq séries éliminatoires consécutives et une Série mondiale. J’en ai fait partie les premières années et j’ai vu cela se produire ensuite, et il a continué à faire les bonnes choses et à assembler les bonnes pièces. Et ces gars s’amusent; tout le monde s’intègre très bien.

Snitker a déclaré que c’est une grande raison pour laquelle les Braves ont pu résister aux absences prolongées de plusieurs joueurs clés blessés cette saison, y compris l’as Max Fried et le vainqueur de 21 matchs Kyle Wright, qui sont tous deux sur la liste des blessés de 60 jours et ont fait un total de 10 départs.

Ils ont également joué sans Raisel Iglesias plus proche pendant près de six semaines pour commencer la saison, ont perdu le voltigeur de centre NL Rookie of the Year 2002 Michael Harris II et le receveur All-Star d’Arnaud pendant quelques semaines chacun, et ont été sans une ou deux clés. releveurs tout au long de la saison.

Pourtant, les Braves ont le meilleur dossier de la Ligue nationale (40-24) et sont seuls au sommet du classement de la NL depuis le quatrième match de la saison.

« La chose continue », a déclaré Snitker à propos de sa victoire sans Fried – il devrait revenir à un moment donné après la pause des étoiles – et d’autres éléments clés de l’équipe aux 101 victoires de la saison dernière. « C’est la force du (vestiaire). Nous ne sommes pas définis par un seul gars, jamais. Il s’agit de la somme de toutes les parties, pas d’un seul gars.

Les victoires de retour ont été un point fort des Braves la plupart des années sous Snitker, mais aucune équipe des Braves – pas sous Snitker, le légendaire manager Bobby Cox, ni aucun autre manager de l’ère moderne depuis 1900 – n’a remporté trois matchs consécutifs au cours desquels elle a traîné par trois ou plus de points avant que les Braves ne le fassent du mardi au jeudi contre les Mets. Dans la finale de la série, les Braves ont obtenu un circuit de neuvième manche d’Orlando Arcia pour forcer des manches supplémentaires, la deuxième fois en moins de trois semaines qu’Arcia a frappé un circuit égalisant ou gagnant dans le neuvième.

« C’est un gars différent chaque soir », a déclaré le joueur de troisième but Austin Riley. « C’est amusant de venir dans la cour tous les jours. »

Culberson a tous ses gants – troisième base, première base, champ extérieur – prêts, mais il n’est pas entré dans un match. Et il est d’accord avec ça dans ces circonstances. « C’est amusant », a-t-il déclaré. « C’est là que je suis… Je dis que je dois être, mais c’est là que je veux être. Dans ce club-house, avec cette équipe. Je veux dire, c’est ça. C’était génial.

Culberson et sa famille ont depuis longtemps élu domicile à Marietta, non loin de Truist Park, mais vivre à la maison n’est qu’une partie de ce qui le rend si spécial.

« Plus important encore, je suis de retour avec les Braves », a-t-il déclaré. « Comme, capable de s’habiller, d’être sur la liste avec eux et d’aider quand je peux, et d’aider d’autres personnes, juste en quelque sorte être disponible. Et ça m’a beaucoup amusé. »

Morton pense que la chimie de l’équipe profite non seulement aux Braves dans les matchs en gardant tout le monde impliqué et en tirant les uns pour les autres, mais il pense également que cela a joué un rôle dans les Braves en évitant le genre de séquences de défaites prolongées que pratiquement toutes les équipes traversent au cours d’une saison.

« Quel est le dicton ? Une marée montante soulève tous les navires », a déclaré Morton. « Fondamentalement, vous êtes aussi bon que votre élévation basée sur les fondations. Vous êtes aussi bon que le fond. Et je pense que c’est vrai. Parce que quand tu vois ça, tu demandes ça au reste des gars. C’est intéressant parce que si vous êtes introspectif, ou même si vous ne l’êtes pas, cela devrait vous défier. Comme, ‘Dang, ils sont en fait quelque chose à cela, se soucier des autres et être moins égoïste.’ Et je veux dire égoïste dans le sens classique de se concentrer sur soi-même, je ne dis pas ça comme malveillant. …

« Quand vous voyez comment tout le monde est capable de se soucier et de tirer les uns pour les autres, c’est tellement cool. Parce que vous vous rendez compte qu’il y a une partie de tout le monde qui est prête à se donner, à apporter son soutien et sa sollicitude envers les autres. Donc, le sport nous donne une chance de voir ça.

Snitker a déclaré que des joueurs comme Arcia et l’ancien voltigeur remplaçant des Braves, Guillermo Heredia, apportent beaucoup plus à une équipe que ne le suggèrent les statistiques finales, bien que, dans le cas d’Arcia, il produise également une attaque et une défense stellaires en tant qu’arrêt-court partant d’Atlanta.

« Ils sont tellement gros dans le club-house, sur le banc », a déclaré Snitker. « Enthousiasme et énergie constants. Je veux dire, ils devancent tous ceux qui viennent dans l’assiette de l’équipe.

Faire un pas en avant signifie se tenir à la rambarde de l’abri, crier des encouragements à ses coéquipiers sur le terrain.

« Et les gars tirent pour (Arcia) aussi fort qu’il tire pour eux », a déclaré Snitker. « C’est un très bon package qu’il a en cours. »

J’ai mentionné à Morton ce que Culberson a dit sur le fait de vouloir jouer mais aussi d’être heureux de porter l’uniforme et d’être avec ce groupe de Braves.

« C’est intéressant que vous ayez dit ça, parce que je ne savais pas que » Culberson n’avait pas joué dans un match, a déclaré Morton. « Mais c’est la personne qu’il est. C’est comme ça qu’il est, qui il est. Alors que certains gars seraient, ‘Mec…’ – comme, ils laissent ces circonstances les affecter vraiment. Je pense que c’est facile à ce niveau aussi, parce que vous voulez vous sentir d’une certaine manière. G (Heredia) était vraiment doué pour ça. C’était comme, tous les jours, venir au parc – le mec était très bon, le gars est un joueur de balle; il devrait être sur le terrain – mais s’il n’obtenait pas de temps de jeu, G était l’un des premiers gars avec le sourire aux lèvres, et étant un gars de la colle, et s’assurant que tout le monde autour de lui était bon.

Morton s’arrêta, réfléchit un instant. « Des gars comme ça, ils vous apprennent à être reconnaissants, parce que je pense que nos perspectives peuvent être assez biaisées », a-t-il déclaré. « La bulle dans laquelle nous nous trouvons, ce genre de perspective est difficile à vivre au quotidien. »

(Photo du haut : Dale Zanine / USA Today)