Les braves battent l’arrêt-court Dansby Swanson dans l’arbitrage salarial

Les Braves d’Atlanta ont battu Dansby Swanson en arbitrage salarial, et l’arrêt-court gagnera 6 millions de dollars plutôt que sa demande de 6,7 millions de dollars.

Les arbitres Richard Bloch, Walt De Treaux, Robert Herman ont pris la décision mardi, un jour après avoir entendu les arguments.

Swanson, 27 ans, a frappé .274 avec 10 circuits et 35 points produits la saison dernière dans un record de 237 at-bats en NL. Il a gagné 1 666 667 $ en salaire au prorata sur un salaire de 3,15 millions de dollars.

Les équipes ont remporté quatre des sept affaires, le voltigeur des Cubs de Chicago Ian Happ et le joueur de deuxième but de San Francisco Donovan Solano restant programmés pour des audiences cette semaine.

Le lanceur d’Atlanta Mike Soroka (2,8 millions de dollars) a gagné, tout comme le lanceur de Saint-Louis Jack Flaherty (3,9 millions de dollars) et le joueur de premier but de Tampa Bay Ji-Man Choi (2,45 millions de dollars).

Le releveur des Rays Ryan Yarbrough (2,3 millions de dollars), le voltigeur de troisième but des New York Mets JD Davis (2,1 millions de dollars) et le voltigeur de Baltimore Anthony Santander (2,1 millions de dollars) ont perdu.

Tous les cas sont débattus sur Zoom cette année en raison de la pandémie plutôt qu’en personne.

