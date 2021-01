Genesis a ravi les fans l’année dernière en réunissant le groupe, avec Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford annonçant des plans pour leur première tournée depuis 2007.

Mais Phil – qui fête ses 70 ans aujourd’hui – a fait une silhouette fragile en arrivant aux studios en octobre en utilisant une canne et un fauteuil roulant.

Le maître batteur est en proie à des problèmes de santé atroces depuis une décennie, à commencer par une blessure à une vertèbre dans le haut du cou alors qu’il se produisait en 2009.

Deux ans plus tard, la star britannique a été forcée de prendre sa retraite après que les lésions nerveuses paralysantes l’aient empêché de jouer de la batterie qui faisait de lui une star.







Dans un message publié sur le site Genesis, Phil a expliqué: «D’une manière ou d’une autre, lors de la dernière tournée Genesis, j’ai disloqué des vertèbres dans le haut du cou et cela a affecté mes mains.

« Après une opération réussie sur mon cou, mes mains ne peuvent toujours pas fonctionner normalement. Peut-être que dans un an environ, cela changera, mais pour l’instant, il m’est impossible de jouer de la batterie ou du piano. »

Insistant sur le fait qu’il n’était pas « bouleversé » par son pronostic, Phil s’est retiré en Suisse pour passer du temps avec sa troisième et maintenant ex-femme, Orianne Cevey, et leurs jeunes fils Nick et Matt.







Mais cette période allait devenir l’une de ses plus sombres après que son mariage se soit effondré et qu’Orianne et les enfants aient déménagé à Miami.

Jamais beaucoup d’alcool, Phil a dit que ce qui a commencé comme une boisson relaxante en regardant la télévision est rapidement devenu une bataille presque fatale avec la bouteille.

«En quelques mois, vous buvez de la vodka du réfrigérateur le matin et vous tombez devant les enfants, vous savez», a-t-il admis lors d’une conférence de presse en 2016.







« Mais c’est quelque chose que j’ai vécu, et j’ai eu la chance de le vivre et de le traverser. J’étais sur le point de mourir. »

La situation pénible a atteint son paroxysme en 2012 lorsqu’il a été transporté d’urgence dans un hôpital suisse pour une pancréatite aiguë.

Il s’est rendu compte qu’il n’était qu’à quelques heures de la mort lorsqu’il a entendu le médecin demander à sa famille si son testament était en règle.

«Mes organes étaient en quelque sorte f **** d. C’était des esprits, des trucs corrosifs», admit-il plus tard.

En 2013, les médecins lui ont dit que son pancréas présentait des signes de dommages permanents et qu’il a arrêté de boire pendant trois ans.







Ces jours-ci, il n’est pas aussi strict. «Je n’ai pas bu pendant tout ce temps, mais maintenant je suis tout à fait capable de boire deux ou trois verres de vin, de dire bonsoir et de partir», avait-il déclaré au Mirror.

Heureux et en bonne santé et brièvement retrouvé Orianne, en 2016, il a « changé d’avis » à propos de sa retraite et a révélé des plans pour cinq nuits au Royal Albert Hall de Londres et des dates à Cologne et à Paris.

À ce moment-là, il marchait avec une canne et a admis qu’il ne serait pas capable de jouer du tambour – même s’il espérait au moins gérer la célèbre introduction à In The Air Tonight.

La chirurgie pour réparer sa colonne vertébrale avait causé des lésions nerveuses dans son pied, ce qui signifiait qu’il ne pouvait plus tenir debout pendant une période de temps significative.







« J’ai huit vis dans le dos, mais cela a laissé mon pied engourdi », a-t-il déclaré au Mirror, expliquant comment sa mauvaise posture de tambour avait causé ses blessures.

Au lieu de cela, son fils Nicholas, alors âgé de 15 ans, a joué du tambour.

Et pour faire un clin d’œil à sa mauvaise santé, il a surnommé la tournée Not Dead Yet, Live.

Malheureusement, il a été contraint d’annuler deux des spectacles de Londres après une mauvaise chute dans sa chambre d’hôtel.

« Phil souffre de » pied tombé « à la suite d’une opération au dos qui rend la marche difficile », a déclaré un communiqué sur sa page Facebook.

«Il s’est levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et s’est glissé dans sa chambre d’hôtel, se cognant la tête à l’automne sur une chaise.

« Il a été transporté à l’hôpital où il a eu des points de suture pour une grave entaille à la tête près de son œil et se rétablit bien. Il sera gardé en observation pendant 24 heures. »

Cependant, un Phil rebelle a depuis continué à poursuivre sa carrière, bien qu’il ait récemment fait face à plus de troubles après que son mariage avec Orianne se soit effondré et qu’elle se soit attelée à un autre homme.

