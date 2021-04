MILWAUKEE: Lorenzo Cain a marqué le point gagnant au 10e après que Travis Shaw a déclenché un retour en neuvième manche et que les Brewers de Milwaukee ont battu les Twins du Minnesota 6-5 jeudi dans le match d’ouverture de la saison pour les deux équipes.

Cain a ouvert le bas de la 10e manche sur la deuxième base et est passé à la troisième quand Omar Narvez a fait un simple à droite de Randy Dobnak. Orlando Arcia a ensuite frappé un videur contre le joueur de deuxième but Jorge Polanco, dont le lancer à la plaque n’était pas à temps pour obtenir un glissement de Cain.

Les Brewers ont forcé des manches supplémentaires après que le double à deux retraits de Travis Shaw ait couronné un rallye de trois points au neuvième près Alex Colom à ses débuts avec les Twins.

Avec un retrait, Colom a frappé Kolten Wong dans la main avec un lancer. Keston Hiura a suivi en frappant un videur à Colom, qui a fait un mauvais lancer au deuxième plutôt que de prendre le facile au début. L’erreur a placé les coureurs au premier et au deuxième rang.

Christian Yelich a livré une mouche profonde qui a décollé du gant du voltigeur droit Max Keplers pour un simple RBI. Après que Hiura et Yelich se soient classés troisième et deuxième sur le sol d’Avisal Garcas sur le côté droit, Shaw a déchiré un doublé de deux points au centre droit.

Andrelton Simmons du Minnesota a ouvert le début de la 10e manche au deuxième but et s’est qualifié troisième sur un lancer sauvage à un retrait, mais Josh Hader (1-0) a retiré Luis Arraez et Jake Cave pour mettre fin à la menace. Les Twins ont laissé 13 hommes sur la base.

La victoire de Milwaukeee a ravi la foule de 11740 personnes au Milwaukees American Family Field. Les responsables locaux de la santé permettent aux spectateurs de remplir 25% de la capacité des stades cette année après que la pandémie a empêché les fans d’assister aux matchs de la saison régulière la saison dernière.

Les Twins ont pris une avance de 5-2 dans le neuvième sur le circuit de deux points de Byron Buxton au septième et les trois coups sûrs de Max Kepler. Kepler a choisi, doublé et triplé.

Le partant de Milwaukee Brandon Woodruff n’a duré que quatre manches et a abandonné trois points. Woodruff a retiré cinq buts, mais a abandonné six coups sûrs, en a marché trois et a lancé un lancer sauvage qui a ramené à la maison une course.

Les trois points qu’il a permis sont venus quand il était à une frappe loin de sortir d’une manche.

Le partant des jumeaux Kenta Maeda a abandonné deux points, dont un en 4 1/3 de manches. Il en a retiré cinq et a accordé six coups sûrs et deux buts.

Un moment de silence a eu lieu avant le match en l’honneur de l’entraîneur des Twins, Mike Bell, décédé d’un cancer la semaine dernière, ainsi que des anciens Brewers Hank Aaron et Don Sutton ainsi qu’Audrey Kuenn, l’épouse de l’ancien manager des Brewers Harvey Kuenn. Aaron a fait l’objet d’un hommage vidéo d’avant-match raconté par le diffuseur des Brewers et ancien coéquipier des Milwaukee Braves, Bob Uecker.

SALLE DES FORMATEURS

Jumeaux: Josh Donaldson a semblé avoir du mal à contourner le premier but sur un doublé de la première manche et a quitté le match dans la moitié inférieure de la manche. Une blessure au mollet a limité le triple joueur des étoiles et le joueur par excellence de l’AL 2015 à 28 matchs l’an dernier, son premier avec les Twins après la signature d’un contrat de quatre ans de 92 millions de dollars.

Brewers: Wong est resté dans le match après avoir été touché à la main avec un lancer au neuvième.

SUIVANT

Les Twins and Brewers décollent vendredi avant de se retrouver samedi à Milwaukee. Le droitier Jos Berros (5-4, 4,00 mpm la saison dernière) débute pour les Twins. Le droitier Corbin Burnes (4-1, 2.11) lancera pour les Brewers.

___

Suivez Steve Megargee sur https://twitter.com/stevemegargee

___

Plus de baseball AP: https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports