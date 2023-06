Les brasseries St. Charles s’associent pour lancer une bière au profit de Lazarus House – Shaw Local

ST. CHARLES – Le STC Six, une collaboration de brasseries locales, lance sa deuxième bière collaborative annuelle et invite la communauté à déguster les premières saveurs de la bière tout en soutenant la Maison Lazarus lors d’une soirée de lancement le 14 juin.

Le STC Six est une collaboration des six brasseries St. Charles : 93 Octane Brewery, Alter Brewing + Kitchen, Broken Brix Fermentation Emporium, D&G Brewing, Pollyanna Brewing & Distilling et Riverlands Brewing.

La soirée de lancement débutera à 17 h le mercredi 14 juin chez D&G Brewing au 303 N. 4th St., St. Charles.

Cette année, les STC Six se sont réunis pour créer une Summer Pale Ale. 1 $ de chaque vente de la Summer Pale Ale ira au Maison Lazareun refuge pour sans-abri du comté de Kane et une organisation de secours communautaire.

La Summer Pale Ale est décrite comme une bière au corps léger avec des notes de pamplemousse, des arômes floraux et des zestes de citron des houblons Centennial et Lemondrop. Selon un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance, la bière parfaite par temps chaud, et mieux dégustée sur une terrasse baignée de soleil.

Magnolia Soap & Bath Co. fabrique un savon artisanal qui contient la Summer Pale Ale, qui profitera également à la maison Lazarus.

« La communauté brassicole de St. Charles est exceptionnelle, et cela montre vraiment la générosité et la gentillesse de chacun de ces établissements grâce à la collaboration STC Six », a déclaré le propriétaire de Broken Brix Fermentation Emporium, Ed Seaman, dans le communiqué. « C’est un sentiment formidable de pouvoir faire ce que nous aimons : créer des boissons artisanales et avoir un impact positif sur la communauté avec des contributions à Lazarus House. »

Pour plus d’informations sur la collaboration STC Six Beer, visitez leur site Internet.