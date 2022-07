Les brasseries ont dit d’arrêter de fabriquer de la BIÈRE après que Poutine ait étouffé l’approvisionnement en énergie de l’Allemagne, ce qui pourrait annuler l’Oktoberfest

Les brasseries ALLEMANDES ont reçu l’ordre d’arrêter la production de bière, craignant que l’Oktoberfest ne soit annulé après que la Russie a interdit l’approvisionnement en gaz.

Hanovre est devenue la première grande ville européenne touchée par la décision de Poutine et a annoncé que le chauffage des bâtiments publics et des piscines serait éteint.

L’Octoberfest pourrait être supprimé en raison de la crise énergétique Crédit : Getty

Pendant ce temps, Berlin a commencé à éteindre les projecteurs éclairant ses monuments historiques et la ville d’Augsbourg a décidé d’éteindre les fontaines publiques.

D’autres villes devraient se joindre aux efforts d’économie d’énergie tandis que la pénurie de gaz menace d’autres pans de la vie allemande, notamment le célèbre Octoberfest qui doit revenir après deux ans de pandémie.

Rosi Steinberger, membre du parlement régional de Bavière, a confirmé au New York Times que les célébrations de l’Oktoberfest pourraient être supprimées – et il en va de même pour les marchés de Noël.

Et des industries non essentielles telles que les brasseries bavaroises pourraient être contraintes de fermer dans le but de conserver l’énergie dans un contexte de flambée des prix du gaz.

Les Allemands ont été avertis d’une “surtaxe gaz” à venir en plus de leurs factures énergétiques déjà élevées pour empêcher les fournisseurs de faire faillite.

Robert Habeck, ministre de l’Economie, a déclaré : “Nous ne pouvons pas encore dire combien coûtera le gaz en novembre, mais la nouvelle amère est qu’il s’agit certainement de quelques centaines d’euros par ménage”.

La nouvelle redevance sera en place en octobre et devrait durer au moins jusqu’en mars 2024.

Mais l’Allemagne n’est pas le seul pays européen à prendre des mesures pour économiser l’énergie, car la Belgique a annulé son abandon progressif de l’énergie nucléaire tandis que les Pays-Bas et l’Autriche passent aux centrales électriques au charbon.

La crise énergétique a été déclenchée plus tôt cette semaine lorsque le géant russe de l’énergie Gazprom a étranglé les approvisionnements de 20 %.

Le maire de Hanovre, Belit Onay, a déclaré que la “pénurie imminente de gaz” signifiait qu’il devait réduire la consommation d’énergie de 15% dans la capitale de la Basse-Saxe.

Avant la guerre d’Ukraine, l’Allemagne achetait 55 % de son gaz naturel à la Russie.

Le chancelier Olaf Scholz a lancé une campagne nationale pour économiser l’énergie, l’UE ayant accepté cette semaine de réduire l’utilisation du gaz russe dans tout le bloc.

La désactivation de la climatisation, la promotion des transports en commun et même la promotion de pommeaux de douche plus efficaces font partie des efforts drastiques visant à réduire la consommation d’énergie en Allemagne.

Les responsables ont averti que le Kremlin pourrait couper les approvisionnements cet hiver en représailles furieuses pour les sanctions occidentales paralysantes contre Moscou pour la guerre.