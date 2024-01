Les brasseries de la région OKC parmi les options de divertissement animées

Écoutez cet article

La « fête » du 24 janvier reconnaît « le grand jour de 1935 où la bière a été vendue pour la première fois en canettes », selon le site Internet National Day Calendar.

Krueger Brewing Co. et American Can Co. ont uni leurs forces ce jour-là pour commercialiser la première bière en canette. Le site Web suggère qu’une bonne observance serait : « Savourez une bière en canette. Pendant que vous le faites, explorez l’art derrière la canette de bière.

Destinations amusantes pour camping-car

Pour un hommage plus élaboré à la célèbre canette de bière, le programme d’adhésion RV Harvest Hosts suggère de se rendre dans une brasserie proche ou éloignée pour y passer la nuit et goûter le produit.

Harvest Hosts compte plus de 600 brasseries et distilleries en Amérique du Nord – ainsi que 4 400 autres sites – où les camping-cars peuvent se garer gratuitement après avoir payé un abonnement annuel de 99 $.

Quinze des brasseries se trouvent dans la région d’Oklahoma City, dont Anthem Brewing Co., 908 SW 4th St.

Jon Ebrey, directeur des ventes et du marketing chez Anthem, a déclaré que la brasserie était associée à Harvest Hosts depuis trois ans.

« Nous disposons ici de quelques parkings de taille décente. Je le limite à deux (RV) par jour », a déclaré Ebrey. « C’est définitivement saisonnier. En été et quand il fait beau, il y en a davantage.

Il aime pouvoir exclure les jours où la brasserie aura besoin de tout son parking pour une réception de mariage ou tout autre événement spécial, et il peut approuver ou refuser chaque demande de place de parking.

« Dans l’ensemble, la grande majorité (des visiteurs) est bonne. La plupart sont au moins des passionnés de bière », a déclaré Ebrey. “Ils viennent généralement et traînent, achètent une bière ou deux ou un pack de six à emporter.”

Le PDG de Harvest Hosts, Joel Holland, a déclaré que les microbrasseries « font fureur ».

Stationner des camping-cars dans des petites entreprises intéressantes est « un mariage parfait », a-t-il déclaré.

L’entreprise ne paie rien pour participer et gagner de nouveaux clients, tandis que les camping-cars peuvent séjourner dans des endroits amusants – voire inspirants – disséminés entre les terrains de camping, a déclaré Holland. « Les gens adorent soutenir les entreprises. »

Les sites les plus courants sont les fermes, qui comptent plus de 2 000 exploitations agrotouristiques, de production, laitières et autres. Les vignobles, les terrains de golf et tous types d’attractions servent également de sites d’accueil. Les camping-cars peuvent emprunter le Mount Washington Cog Railway jusqu’au sommet du New Hampshire ou visiter une mine de sel en activité à 650 pieds sous la prairie du Kansas, puis passer la nuit.

138 sites d’État à voir

Holland a déclaré qu’en Oklahoma, le Stafford Air & Space Museum de Weatherford est l’un des plus populaires parmi les 138 sites de l’État.

Holland et sa femme ont acheté un camping-car en 2014 et ont commencé à explorer le pays. Ils aimaient le style de vie mais pas les options de camping pour la nuit. Ensuite, ils ont découvert Harvest Hosts.

“L’esprit de ce programme est essentiellement le boondocking (camper à l’extérieur d’un terrain de camping désigné)”, a déclaré Holland. “Pour utiliser votre camping-car comme Dieu l’a prévu.”

Ils ont acheté l’entreprise en 2018 et l’ont fait passer de 600 à 5 000 sites hôtes dans toute l’Amérique du Nord et 250 000 membres du programme.

Ces membres ont dépensé 50 millions de dollars l’année dernière dans les petites entreprises où ils ont séjourné, a déclaré Holland.

“C’est entièrement gratuit pour nos hôtes, qui réalisent en moyenne 13 000 $ de ventes par an”, a-t-il déclaré.