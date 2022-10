Les brasseries de la Colombie-Britannique remportent les grands honneurs à la Canada Beer Cup – Kelowna Capital News

Les brasseries de la Colombie-Britannique ont remporté les grands honneurs à la Canada Beer Cup.

L’événement, qui a eu lieu le dimanche 23 octobre, a vu Callister Brewing de Vancouver remporter le prix Best in Show pour Wee Laird Wee Heavy. La bière a été vieillie pendant 10 mois dans des fûts fraîchement vidés, qui avaient auparavant été utilisés pour vieillir le whisky single malt, Laird of Fintry, d’Okanagan Spirits.

Les brasseries de la Colombie-Britannique ont accumulé les prix, 29 brasseries différentes remportant un total de 46 prix, soit environ 26 % des 176 décernés au total.

Les autres gagnants de la Colombie-Britannique comprenaient :

– Callister Brewing Co. à Vancouver a également remporté l’or en Gose (aromatisé et non aromatisé) pour Cuban Taxi Guava Gose, le bronze en bière spontanément fermentée (pure ou mélangée) pour In Bloom Lambic Style Ale et l’or en bois influencé pour Wee Laird Wee Heavy Scottish Ale.

– Container Brewing à Vancouver a remporté l’argent en English Style Brown Ale/Scottish Style 60/- à 80/- Ale pour Three Legged Mare, l’argent en Doppelbock pour Seeing Doppel et l’argent en Imperial Stout pour Seawise Giant.

– Main St. Brewing à Vancouver a remporté l’or en IPA de 6% ABV ou moins (traditionnel) pour Naked Fox IPA.

– Settlement Brewing à Vancouver a remporté l’argent dans New World Pale Ale pour Good News.

– Bomber Brewing à Vancouver a remporté le bronze en Light Lager (4,5 pour cent ABV ou moins) pour Tanada Rice Lager.

– 33 Acres Brewing Company à Vancouver a remporté le bronze à North American Amber Lager pour 33 Acres of Life et le bronze à Dunkel/Tmavy Lezak/Cerne Lezak/Schwarzbier/Black Lager pour 33 Acres of Darkness.

– Brewhall Beer Co. à Vancouver a remporté la médaille d’argent en bière de fermentation sauvage ou mixte avec fruits pour Azedo Tropical Fruit Sour et la médaille de bronze en fruits et légumes pour sa Slice of Paradise Yuzu Wheat Ale.

– North Point Brewing à North Vancouver a remporté le bronze dans German Style Hefeweizen/Kristalweizen pour Banana Pancakes Hefeweizen.

– KPU Brew Lab de l’Université polytechnique de Kwantlen a remporté le bronze dans la North American Amber Ale pour sa Birra Rossa, l’or dans la Dortmunder / Export Style Lager pour Das Fest et le bronze dans la Hoppy Pilsner pour la Pilsner italienne.

– Dageraad Brewing à Burnaby a remporté le bronze en Belgian Style Blonde Ale pour Blonde, l’argent en Grisette/Farmhouse Ale pour Field Theory et le bronze en Belgian Style Dubbel pour Brune.

– Farm Country Brewing à Langley a remporté l’or dans Grisette/Farmhouse Ale pour Farmhouse Ale et l’or dans Oktoberfesterbier/Marzen pour Sausage Party.

– Silver Valley Brewing à Maple Ridge a remporté l’or dans la catégorie English Style Bitter/Best Bitter/ESB pour The Lion : ESB et l’argent dans la catégorie English Style Old Ale pour Broken Label : Wee Heavy.

– Yellow Dog Brewing à Port Moody a remporté l’argent dans la Pale Lagered Ale/Kolsch Style Ale pour sa Retriever Golden Ale.

– Four Winds Brewing Co. à Delta a remporté l’argent en IPA de 6% ABV ou moins (traditionnel) pour Featherweight IPA.

– Field House Brewing à Abbotsford a remporté le bronze dans Strong/Baltic Porter pour Salted Black Porter.

– Steel & Oak Brewing Co. à New Westminster a remporté l’argent en IPA de 6,1% à 8% ABV (contemporain) pour Frolf.

– Dog Mountain Brewing à Port Alberni a remporté l’or dans la catégorie Cream/Golden Ale Cream/Golden Ale pour Technically a Blonde et a remporté l’or dans la catégorie North American Style Wheat Beer pour son Lit Wit.

– Twin City Brewing Company à Port Alberni a remporté le bronze en IPA de 6,1% à 8% ABV (contemporain) pour son Chromograph et l’argent en Doppelbock pour Dissimulator.

– La Phillips Brewing and Malting Co. de Victoria a remporté l’or dans la catégorie North American Amber Ale pour la Blue Buck Ale.

– Sooke Oceanside Brewery a remporté l’argent dans le Dortmunder / Export Style Lager pour Leechtown Lager.

– Category 12 Brewing, basée à Saanichton, a remporté le bronze dans deux catégories – Wood Influenced pour Continuum et dans Belgian Style Tripel ou Other Belgian Style Strong Golden Ale pour sa bière Belgian Golden Strong.

– Ace Brewing Co. à Courtenay a remporté l’argent dans Old World Pale Ale pour Wingman Pale Ale.

– Riot Brewing à Chemainus a remporté le bronze à Mile Ale pour Working Class Hero Dark Mild.

– Townsite Brewing Inc. à Powell River a remporté le bronze à Gose (aromatisé et non aromatisé) pour Lemon Lime Gose.

– Howe Sound Brewing à Squamish a remporté l’argent dans Barley Wine pour Woolly Burger et l’argent dans Other Belgian Style Dark Ale pour Abbey Quad.

– Coast Mountain Brewing à Whistler a remporté l’argent à Helles/Munchner pour Crystal Chair Pilsner.

– Backroads Brewing Co. à Nelson a remporté l’argent en Saison / Biere De Garde pour Backroads Saison.

– Neighborhood Brewing à Penticton a remporté la médaille d’or en Czech Style Pale Lager pour Pursuit Pilsner et la médaille de bronze en Hoppy Wheat Beer avec Happy Place Pale Ale.

– Cannery Brewing Company à Penticton a remporté le bronze dans la catégorie Pilsner de style allemand ou continental pour Lakeboat Lager.

Le concours national des brasseries artisanales a compté plus de 1 300 inscriptions provenant de plus de 200 brasseries de partout au Canada, décernant l’or, l’argent et le bronze dans une grande variété de catégories.

