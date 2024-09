Les bras numériques Ironman Cine Magic peuvent supporter des charges allant jusqu’à 6 kg

En tant que photographes et cinéastes, nous avons toujours du matériel de prise de vue et de montage à collectionner. Peu importe la quantité que nous obtenons, nous avons toujours tout sauf ce dont nous avons besoin et nous finissons toujours par en avoir toujours plus.

Digtialfoto est l’un des noms de ce secteur et ils viennent de présenter leur nouveau bras de cinéma Ironman. Il s’agit d’une paire de bras magiques en acier inoxydable avec une capacité de charge impressionnante de 5 à 6 kg. Nous nous sommes arrêtés au stand Digitalfoto à l’IBC 2024 pour les découvrir.

Bras de cinéma Ironman de Digitalfoto – Bras magiques 7″ et 11″

Le bras de cinéma Ironman de Digital Foto est en fait composé de deux bras. Il existe une version 7″ et une version 11″. Les deux bras sont équipés d’une vis à oreilles et d’un filetage 1/4″-20 à une extrémité et d’un pied pour griffe porte-accessoires avec filetage 1/4″-20 à l’autre extrémité.

Comme la plupart des bras magiques, ils sont conçus pour vous permettre de monter des caméras, des lumières, des microphones, des moniteurs et d’autres équipements sur des objets. Plus précisément, dans ce cas, des objets dotés d’une douille filetée 1/4″-20 ou d’un support à griffe froide.

La version plus petite de 7 pouces peut supporter une charge de 6 kg. C’est une charge assez lourde. Certainement plus que n’importe quel appareil photo, lampe ou moniteur que la plupart des gens pourraient vouloir y placer. Le bras plus grand de 11 pouces ne perd pas grand-chose, il peut toujours supporter 5 kg.

Prix ​​et disponibilité

Les bras de cinéma Ironman de Digitalfoto sont disponibles à l’achat dès maintenant pour 38$ en version 7″ et 58$ en version 11″.