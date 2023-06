Les branches de mon voisin étaient suspendues au-dessus de ma clôture privée et cela me rendait fou… alors j’ai eu ma petite vengeance

APRÈS QUE l’arbre de son voisin soit suspendu au-dessus de sa clôture, cet homme a pris des mesures extrêmes pour remédier à la situation – mais les téléspectateurs sont divisés.

« Yeeno8 » a publié le petit geste sur TikTok et a affirmé qu’il avait demandé au voisin de s’en occuper avant de se venger.

Son déménagement a divisé les téléspectateurs en ligne 1 crédit

Certains ont appelé le propriétaire une Karen 1 crédit

Il a déclaré: « L’arbre du voisin continue de pendre au-dessus de la clôture.

« J’ai demandé gentiment… Je vais le faire moi-même. »

Le propriétaire frustré a alors sorti des taille-haies et a coupé les parties de l’arbre qui pendaient au-dessus de sa propriété.

Mais beaucoup ont dit que sa réaction était trop extrême et ont accusé le propriétaire de « rechercher des choses pour lesquelles il serait fou ».

Un spectateur a dit: « Ugh, tu es ce genre de voisin? »

Un autre a dit: « C’est un peu mesquin homme.

« Personnellement, je pense que ça avait l’air bien. De plus, ils ne laissent pas tomber de feuilles que vous devez nettoyer. »

Dans une deuxième vidéo sous-titrée « le nec plus ultra des petits », il a partagé de nouvelles images de lui coupant de minuscules feuilles poussant par-dessus sa clôture.

Les téléspectateurs ont été plus favorables la deuxième fois, l’un d’entre eux ayant commenté « Je ferais la même chose! »

Un autre a déclaré: « Vous n’avez pas besoin qu’il soit suspendu à vos côtés – cela ressemble à de la merde.

« J’aurais fait la même chose !

Deux voisins qui se disputaient à propos d’un arbre ont trouvé un moyen unique de remédier à la situation – en coupant l’arbre en deux.

Le différend a éclaté à propos de l’arbre qui divise à Waterthorpe, Sheffield, en 2021 et les habitants disent que c’est toujours un sujet dont ils évitent de discuter.

Bharat Mistry et sa famille ont déclaré qu’ils avaient été « vidés » lorsque leurs voisins d’à côté ont appelé des arboriculteurs pour couper la moitié des branches du sapin de 16 pieds de haut qui était debout depuis 25 ans.

L’action drastique est survenue après un combat d’un an entre M. Mistry et ses voisins Graham et Irene Leetous deux septuagénaires.

Il a affirmé que M. et Mme Lee s’étaient plaints que les oiseaux dans l’arbre faisaient trop de bruit et gâchaient la conduite de son bungalow à Brier Close, un cul-de-sac tranquille où les maisons se vendent entre 160 000 et 220 000 £.

Et aujourd’hui, l’arbre est toujours grand – mais il fait la moitié de sa largeur.