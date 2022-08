Les bracelets Apple Watch actuels peuvent ne pas convenir à l’Apple Watch Pro

Apple devrait annoncer une nouvelle Apple Watch lors d’un événement iPhone la semaine prochaine. En plus des montres Apple rafraîchies standard, les analystes affirment qu’une Apple Watch «Pro» selon la rumeur sera présentée pendant le livestream, une montre qui pourrait utiliser des matériaux haut de gamme et peut coûter plus de 900 $. Il aura un boîtier plus grand de 47 mm (la montre Apple Series 7 est disponible en versions 41 mm et 45 mm).

En raison de la taille de cette Apple Watch Pro plus grande, elle sera probablement livrée avec une bande plus large, et il est rapporté que les bandes Apple Watch existantes ne conviendront pas correctement à cette nouvelle rumeur Apple Watch. BloombergMark Gurman l’affirme dans un Tweet lundi matin.

Je pense que l’Apple Watch Pro prendra en charge les bandes plus anciennes, même si elles ne s’adapteront peut-être pas aussi bien ou n’auront pas l’air aussi transparentes compte tenu de la taille de la nouvelle montre. —Mark Gurman (@markgurman) 29 août 2022

En juillet, Gurman a annoncé que cette nouvelle Apple Watch aurait un écran incassable et que son boîtier serait en titane. Il a également été signalé que cette montre serait conçue pour être plus robuste. Un poste de Hub Apple sur Twitter nous montre une maquette de la supposée Apple Watch Pro, avec une note indiquant qu’elle devrait avoir des côtés plats et un écran plat.

Selon Mac Otakara, la prochaine Apple Watch Series 8 “Pro” comportera une taille plus grande de 47 mm et un écran plat. Ce modèle devrait démarrer à un prix plus élevé proche de 1000 $ pic.twitter.com/9MmBhkewFA – Hub Apple (@theapplehub) 28 août 2022

La Watch Pro devrait également avoir une batterie plus grande et sa taille peut être trop grande pour la plupart des utilisateurs d’Apple Watch. Sinon, la nouvelle Watch Pro serait équipée d’un capteur de température corporelle. Pendant ce temps, nous ne savons toujours pas grand-chose sur les montres standard de la série 8. L’Apple Watch Series 7 était légère sur les mises à jour avec des lunettes plus petites, une charge plus rapide et un design plus arrondi.

Passant par 1 | Twitter