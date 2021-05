Les boxeuses olympiques Mary Kom et Lovlina Borgohain reçoivent leur premier vaccin contre le Covid-19

Les boxeurs olympiques du pays Mary Kom et Lovlina Borgohain ont reçu mercredi leur première dose de vaccin COVID-19 à l’hôpital Command de Pune. Le camp national féminin d’élite en cours à l’Institut des sports de l’armée de Pune, qui doit durer jusqu’au 31 juillet et est organisé pour les pugilistes qualifiés olympiques, où la six fois championne du monde Mary Kom et deux fois le bronze aux championnats du monde La médaillée Lovlina s’entraîne actuellement. Aux côtés du duo, quatre membres de l’équipe d’encadrement et de soutien ont également reçu leur premier vaccin.

Récemment, Hima Das a également reçu la première dose du vaccin COVID-19 et a exhorté les gens à faire de même pour lutter contre le virus redouté. Elle a publié sa photo sur les réseaux sociaux et a déclaré: «J’ai reçu la première dose de Covid Vaccination. Faites-vous vacciner. « Elle est la première athlète de haut niveau à avoir reçu le vaccin. Un responsable de la Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a déclaré que les athlètes individuels peuvent désormais s’inscrire et se faire vacciner.

Les joueurs indiens de hockey masculin et féminin de l’équipe olympique ont reçu la première injection de vaccins Covid-19 le mois dernier. «Les joueurs d’autres disciplines comme l’athlétisme reçoivent également des vaccins contre le Covid-19 à Bangalore. Même les entraîneurs associés au camp national ont reçu le premier coup la semaine dernière », a déclaré un responsable de l’ISC à l’IANS.

La semaine dernière, deux clubs de football de premier plan de Kolkata – Southern Samity et Kalighat Milan Sangha FC – ont pris les devants pour aider les personnes défavorisées de l’État à se faire vacciner contre Covid-19. Les deux clubs – qui participent régulièrement à la Ligue de football de Calcutta – ainsi que l’Association indienne de football (IFA), fourniront des vaccins gratuits à plus de 900 personnes.

En dehors de ceux-ci, les archers et rameurs indiens ont également reçu la première dose de vaccin le mois dernier.

