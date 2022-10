Les boxeuses Lovlina Borgohain, Jaismine Lamboria et Hussamuddin commencent avec des victoires impressionnantes

La médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo Lovlina Borgohain, les médaillées de bronze des Jeux du Commonwealth Jaismine Lamboria et Mohammed Hussamuddin ont enregistré des victoires convaincantes pour passer au tour suivant de leurs catégories de poids respectives alors que les compétitions de boxe des 36e Jeux nationaux ont débuté au Mahatma Mandir ici mercredi.

Flanqué de l’ancien médaillé des championnats du monde Shiva Thapa, Lovlina est monté sur le ring sous les acclamations de la foule, plus encore du contingent de l’Assam, et a pris le contrôle ferme du combat contre Nishi Bharadwaj dans la catégorie des 75 kg. La différence de classe était assez évidente entre les adversaires de chaque coin, le cadre court de Nishi rendant encore plus difficile pour elle de connecter les coups de poing et le juge a dû arrêter le combat.

De retour d’une blessure au nez, Lovlina s’est réchauffée pour les combats les plus difficiles à venir avec une rafale de coups de poing qui se sont connectés directement sur le visage du pugiliste du Bihar, pour finalement remporter le concours avec style.

Plus tôt, dans le combat féminin de la catégorie des poids légers de 60 kg, Jaismine de Haryana a dominé Manasa Matterparthi de Telangana dans un verdict unanime 5-0.

De même, Hussamuddin de Telangana, représentant les Services, a fait un travail léger sur l’adversaire de l’Uttar Pradesh, Satish Kumar, pour enregistrer un verdict unanime 5-0. Plus tard après le concours, Hussamuddin a déclaré: “Il y avait peu de temps pour se préparer spécialement pour les Jeux nationaux, car nous avions les essais pour le Championnat d’Asie les 15 et 16 septembre, ce qui signifiait que nous avions très peu de temps après les Jeux du Commonwealth.”

“C’était un combat d’ouverture relativement plus facile aujourd’hui, mais nous avons deux grands noms à Rohit Mor (Delhi) et Sachin Siwach (Haryana) dans la même catégorie. Le niveau de compétition va monter en flèche à partir de maintenant », a-t-il ajouté.

Rohit, qui était également en action dans la catégorie poids plume (57 kg), est revenu d’un départ lent au premier tour pour enregistrer une victoire par décision partagée 4-1 sur MaharasHtra Rushikesh Goud. Dans l’autre concours de la catégorie, Lallawmawma du Mizoram, Ashish Kumar de l’Himachal Pradesh a également enregistré des victoires.

Dans la catégorie hommes légers de 60 kg, le garçon de Delhi Ritik a ouvert sa campagne avec une superbe victoire par élimination directe au premier tour contre le garçon local Ankit Mayaram Nishad, tandis que Jitender Thakur de l’Himachal a également fait une belle sortie pour lui-même avec un verdict unanime 5-0.

Dans la division masculine des poids lourds légers de 80 kg, Abhinav Bhargav du Madhya Pradesh et Sumit Poonia du Rajasthan se sont qualifiés pour le tour suivant dans un style contrasté. Alors que Bhargav a enregistré une victoire par décision partagée 3-2, Poonia a enregistré une superbe victoire 5-0 sur C Lalduhawma du Mizoram.

Dans la catégorie des poids lourds masculins de 92 kg, Naveen Kumar de l’Haryana a enregistré une victoire par décision partagée 4-1 au premier tour. L’ancien champion national Narender représentant les Services, est reparti avec une victoire 5-0 sur Vishal Yadav de l’Uttar Pradesh dans une affaire unilatérale de la catégorie des poids super lourds +92 kg. Dans la même division, Sagar Singh de l’Uttarakhand a également atteint le tour suivant.

