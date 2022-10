Les boxeuses Lovlina Borgohain, Hussamuddin et Jaismine Lamboria passent en finale

La boxeuse médaillée de bronze de Tokyo Lovlina Borgohain et les médaillés des Jeux du Commonwealth Mohammed Hussamuddin et Jaismine Lamboria ont remporté des victoires dominantes pour se qualifier pour la finale de leurs catégories de poids respectives aux 36e Jeux nationaux ici mardi.

Le boxeur poids lourd des Services Sanjeet, Simranjit Kaur et Mandeep Kaur du Pendjab, le duo médaillé d’argent du championnat national composé d’Ankit Sharma et Minakshi de l’Haryana, tandis qu’Ankushita Boro de l’Assam ont également organisé un passionnant derby du Nord-Est avec Alena Thounaojam du Manipur pour la catégorie poids welter de 66 kg. Titre.

Pour l’équipe à domicile, les deux boxeurs dans la mêlée – Aasifali Asgarali Saiyed et Ruchita Rajput – ont dû se contenter de médailles de bronze après avoir perdu leurs combats respectifs.

Dans la catégorie des poids moyens féminins de 75 kg, Lovlina a illuminé le ring en affichant sa classe contre la fille locale Ruchita, qui avait l’air bien dans les patchs avant que la boxeuse assamaise dégingandée n’utilise son expérience pour organiser un affrontement au sommet avec Saweety Boora de l’Haryana.

Dans la catégorie des poids plumes masculins de 57 kg, Aasifali du Gujarat s’est incliné par décision unanime 5-0 face à Sachin Siwach de l’Haryana, qui affrontera le double médaillé CWG Hussamuddin des Services en finale.

Cependant, ce fut un crève-cœur pour le multiple médaillé des championnats d’Asie Shiva Thapa d’Assam, qui s’est incliné 2-3 dans un combat serré contre Akash des Services. Ses coéquipiers, Jamuna Boro (57kg) et Pwilao Basumatary (60kg) ont également dû se contenter de la médaille de bronze.

Pendant ce temps, le pugiliste du Maharashtra Nikhil Dubey a eu une excellente occasion de rendre hommage à son entraîneur Dhananjay Tiwari, décédé dans un accident de la route anormal alors qu’il voyageait de Mumbai pour regarder sa paroisse jouer la demi-finale masculine des poids moyens de 75 kg contre Sumit Kundu des Services.

Nikhil a remporté le combat 4-1 pour mettre en place un affrontement pour le titre contre Malsawmitluanga du Mizoram, qui a eu raison de Puspender Rathee de Goa 5-0.

Plus tôt, la médaillée de bronze des championnats d’Asie, Jasmine, a utilisé sa portée plus longue et son jeu de jambes agile à bon escient contre son adversaire moins connu de Manipuri, Pravish Konthoujam, pour se qualifier pour la finale avec une victoire de 5-0 dans la catégorie des 60 kg. L’olympien Simranjit Kaur s’est débarrassé de Pwilao de l’Assam dans l’autre demi-finale.

Chez les femmes de 66 kg, l’ancienne championne asiatique de la jeunesse Ankushita a forcé l’arbitre à donner deux comptes permanents de huit dans les 30 secondes du premier tour contre Lalita du Rajasthan avant de repartir avec une victoire unilatérale 5-0, ont informé les organisateurs dans un communiqué mardi. .

Dans la foulée, Ankushita, médaillée de bronze de la Coupe Elorda 2022 au Kazakhstan, a étendu son invincibilité à la quatrième place contre la pugiliste du Rajasthan. Dans l’autre des quatre derniers combats, Alena de Manipur a enregistré une victoire serrée par décision partagée 3-2 sur Komalpreet Kaur du Punjab.

Dans la division masculine des poids lourds de 92 kg, le champion d’Asie en titre Sanjeet a enregistré une victoire du RSC au premier tour contre Neeraj Kumar du Rajasthan. Dans l’affrontement au sommet, Sanjeet cherchera maintenant à venger sa récente défaite aux essais du championnat d’Asie contre Naveen de l’Haryana, qui a battu Kanwarpreet Singh du Pendjab par une décision partagée 4-1. Dans la finale masculine des poids super-lourds +92 kg, Sawan Gill de Chandigarh affrontera Narender de Services.

Trois autres boxeurs des Services, Etash Khan Muhammed (60 kg), Akash (67 kg) et Sachin Kumar (80 kg) se sont également qualifiés pour la finale de leurs catégories respectives. Vijay Kumar (60 kg) du Pendjab, Sagar (67 kg) et Vinit Kumar (80 kg) de l’Haryana et Shobhja Kohli de l’Uttarakhand (52 kg femmes) sont parmi les autres à se qualifier.

