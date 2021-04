La ville polonaise de Kielce est confrontée au verrouillage en raison d’une nouvelle vague de Covid-19 en Europe, mais elle se prépare également à accueillir les Championnats du monde de boxe jeunes hommes et femmes de l’AIBA à partir de mardi. Des boxeurs de plus de 50 pays participent au tournoi de 10 jours. La Fédération indienne de boxe (BFI) alignera une équipe de 20 membres, dont 10 dans la catégorie des filles, dans la première compétition mondiale de la saison. Selon un responsable de l’équipe de boxe indienne, le comité d’organisation local a conseillé à toutes les équipes participantes de suivre strictement les protocoles Covid-19 de distanciation sociale et de port de masques.

«Il y a quatre hôtels pour les équipes participantes et les officiels. Mais les hôtels d’équipe sont interdits aux visiteurs locaux ou aux touristes. Les hôtels ont été ouverts pour la compétition sportive. Le lieu d’entraînement est différent de l’arène principale de compétition qui ouvrira au début de l’événement », a déclaré un officiel de l’équipe indienne à l’IANS.

Selon le responsable, il y a beaucoup de restrictions pour les boxeurs car ils ne sont autorisés à sortir de l’hôtel de l’équipe que pour s’entraîner.

« Puisqu’il y a un tournoi de boxe dans la ville, quelques magasins médicaux et restaurants sont ouverts », a déclaré le responsable de l’équipe indienne.

Les calendriers de la compétition seront annoncés lundi soir.

« Pour l’instant, nous n’avons pas beaucoup d’idée sur la force des équipes participantes car plusieurs pays n’alignent pas de boxeurs dans les 10 catégories de poids », a déclaré un entraîneur de l’équipe indienne.

