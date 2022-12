Les boxeurs russes réintégrés au classement mondial

La WBA a annoncé le développement mardi

La World Boxing Association (WBA) a réintégré les combattants russes et biélorusses à leur place dans son classement, décrivant cette décision comme « pour le sport ».

La WBA a initialement annoncé que les combattants russes non champions seraient retirés de son classement plus tôt cette année après le début de l’opération militaire en Ukraine.

Cependant, il a continué à sanctionner les combats pour le titre impliquant des Russes, c’est pourquoi les défenses réussies du titre WBA des poids lourds légers de Dmitry Bivol contre Saul ‘Canelo’ Alvarez en mai et Gilberto Ramirez en novembre ont eu lieu.

Lors de la convention de la WBA cette semaine pour célébrer les 100 ans de ce sport, Bivol, qui est né au Kirghizistan mais a déménagé à Saint-Pétersbourg dans son enfance, a été nommé combattant de l’année de l’organisation pour ses deux dernières performances impressionnantes.

Lire la suite Le champion du monde russe reçoit un prestigieux prix de boxe

Mardi soir, la WBA a également annoncé que les boxeurs russes et biélorusses seraient réintégrés dans son classement.

“Les athlètes de ce pays ne sont pas des soldats ou ne font pas partie du gouvernement, ils n’ont donc rien à voir avec la guerre contre l’Ukraine ou tout conflit en cours”, a déclaré la WBA dans un communiqué.

“Cependant, il a été déterminé que tout combattant qui se prononce en faveur de la guerre ou qui y est impliqué sera immédiatement expulsé.

« Pour le bien du sport et en faveur de la carrière des combattants, ils pourront revenir au classement et se battre pour les titres WBA.

“La décision a été prise après une longue délibération de tous les membres des deux comités lors de la convention du centenaire de la World Boxing Association (WBA), qui se déroule depuis le dimanche 11 décembre à l’hôtel Caribe Royale à Orlando, en Floride”, il a conclu.

Bivol est l’un des plus grands tirages de la WBA avec un combat d’unification incontesté contre son compatriote et champion IBF, WBC et WBO Artur Beterbiev à l’horizon en 2023.

Il a précédemment refusé de parler de l’opération militaire dans les médias occidentaux, affirmant “il est toujours important d’être bavard sur les choses dans lesquelles vous êtes un expert,” aux journalistes en mars avant le combat pour le titre avec Alvarez.

LIRE LA SUITE: Un organisme de boxe retire les Russes du classement

« Par exemple, je ne suis pas médecin, je ne comprends pas les virus, donc je ne parle pas du Covid. Et il en va de même ici, lié à la politique. Ce n’est pas quelque chose que je comprends complètement, donc je ne vais pas dire grand-chose. Mais si nous parlons de sport, je suis prêt à en dire beaucoup, car je suis un professionnel. a ajouté le joueur de 31 ans.

“En tant qu’enfant, j’ai toujours voulu être un athlète. Je voulais réussir. Cela a été mon objectif. Si les gens ne prennent spécifiquement aucun type d’action négative ou ne prennent aucun type de mesures pour affecter la situation politique, ils ne devraient pas être punis.

« Ils ne sont pas liés à ça. Ils sont dans le jeu sportif. Ils ne sont pas liés à la politique. Le sport et la politique ont [always] été séparés. Historiquement, il en a été ainsi; Je pense que ça devrait rester comme ça », il a souligné.