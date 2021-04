Les boxeurs de l’équipe indienne masculine et leur personnel de soutien, qui ont été testés positifs au COVID-19 à l’Institut national des sports de Patiala le mois dernier, se sont remis de l’infection, quinze jours après avoir été mis en quarantaine.

Un total de 12, dont l’entraîneur en chef CA Kuttappa, avaient été testés positifs au cours de la dernière semaine de mars et placés en quarantaine avec peu ou pas de symptômes. Parmi les boxeurs infectés figuraient les médaillés d’argent des championnats asiatiques Deepak Kumar et Naveen Boora, entre autres.

«Nous sommes sortis négatifs lors des tests effectués lundi. Entièrement rétabli maintenant, nous tous », a déclaré Kuttappa à PTI.

Leurs infections ont été révélées après que l’autorité sportive indienne ait effectué 313 tests dans la base d’entraînement d’élite, qui abrite également des athlètes d’athlétisme et des haltérophiles, entre autres.

Aucun de ceux qui ont été infectés dans le contingent de boxe ne comprenait des pugilistes olympiques.

Neuf boxeurs indiens – cinq hommes et quatre femmes – se sont jusqu’à présent qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo. La prochaine mission majeure pour le groupe à destination du Japon est les Championnats d’Asie à Delhi du 21 au 31 mai.

L’équipe féminine pour cela a déjà été annoncée et sera dirigée par la six fois championne du monde MC Mary Kom (51 kg).

Les autres boxeuses qui ont fait la coupe pour Tokyo à part Mary Kom sont Simranjit Kaur (60 kg), Lovlina Borgohain (69 kg) et Pooja Rani (75 kg).

Chez les hommes, Amit Panghal (52kg), Manish Kaushik (63kg), Vikas Krishan (69kg), Ashish Kumar (75kg) et Satish Kumar (+ 91kg) se sont qualifiés pour le showpiece quadriennal juillet-août, qui a dû être reporté par un an à cause de la pandémie.

Panghal et Kaushik sont partis mercredi pour une compétition en Russie à partir du 19 avril à Saint-Pétersbourg.

